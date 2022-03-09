Россия заявила о прогрессе в переговорах по прекращению «ненужного кровопролития» в Украине

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en una imagen de archivo. EFE/ Sergei Ilnitsky

Россия видит «прогресс» в переговорах с Украиной, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Был достигнут некоторый прогресс» в переговорах, направленных на то, чтобы «как можно скорее положить конец бессмысленной кровопролитию и сопротивлению украинских вооруженных сил», сказал он на пресс-конференции, заявив, что Россия не намерена «свергать украинское правительство».

С начала российского вторжения Управление Организации Объединенных Наций по правам человека смогло подтвердить и задокументировать, что 1335 гражданских лиц были убиты или ранены в ходе войны на Украине, включая потери, зарегистрированные с 04:00 (по местному времени) 24 февраля до полуночи 7 марта.

Из них 474 человека были убиты в результате нападений, в том числе 29 детей; и в общей сложности 861 человек получили ранения, в том числе 44 несовершеннолетних.

ФОТО ФАЙЛА. Медицинские работники перевозят раненую женщину в машину скорой помощи после недавнего взрыва в контролируемом сепаратистами городе Донецке, Украина. 3 марта 2022 года. REUTERS/Александр Ермоченко

На той же пресс-конференции российский пресс-секретарь также потребовала, чтобы Соединенные Штаты объяснили миру, почему они поддержали то, что Москва считает военной биологической программой на Украине.

Захарова попросила Вашингтон обеспечить прозрачность обвинения, которое отвергается Киевом и которое представитель Пентагона назвал абсурдным.

«Мы подтверждаем факты, обнаруженные в рамках специальных военных операций, которые свидетельствуют о срочной попытке стереть доказательства военных биологических программ», — заявила Захарова журналистам.

«Мы не говорим здесь о мирном использовании или научных целях», — сказала Захарова. «Что они там хотели?»

«Эти (программы) финансировались Министерством обороны США».

ФАЙЛ ФОТО: Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выступает на ежегодной пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова в Москве, Россия, 14 января 2022 года. Максим Шипенков/Пул через REUTERS

В ответ на предыдущие обвинения России о предполагаемой военной биологической программе на Украине представитель Пентагона заявил во вторник: «Эта абсурдная российская дезинформация, очевидно, является ложной».

Представитель президента Украины добавил: «Украина решительно отрицает любые подобные обвинения».

В своем брифинге Захарова заявила: «Министерство обороны и администрация президента США обязаны давать официальные объяснения мировому сообществу, официально, а не через говорящих голов, о программах в Украине».

(С информацией от Reuters)

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