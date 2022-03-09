Россия заявила о прогрессе в переговорах по прекращению «ненужного кровопролития» в Украине

Россия видит «прогресс» в переговорах с Украиной, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Был достигнут некоторый прогресс» в переговорах, направленных на то, чтобы «как можно скорее положить конец бессмысленной кровопролитию и сопротивлению украинских вооруженных сил», сказал он на пресс-конференции, заявив, что Россия не намерена «свергать украинское правительство».
С начала российского вторжения Управление Организации Объединенных Наций по правам человека смогло подтвердить и задокументировать, что 1335 гражданских лиц были убиты или ранены в ходе войны на Украине, включая потери, зарегистрированные с 04:00 (по местному времени) 24 февраля до полуночи 7 марта.
Из них 474 человека были убиты в результате нападений, в том числе 29 детей; и в общей сложности 861 человек получили ранения, в том числе 44 несовершеннолетних.
На той же пресс-конференции российский пресс-секретарь также потребовала, чтобы Соединенные Штаты объяснили миру, почему они поддержали то, что Москва считает военной биологической программой на Украине.
Захарова попросила Вашингтон обеспечить прозрачность обвинения, которое отвергается Киевом и которое представитель Пентагона назвал абсурдным.
«Мы подтверждаем факты, обнаруженные в рамках специальных военных операций, которые свидетельствуют о срочной попытке стереть доказательства военных биологических программ», — заявила Захарова журналистам.
«Мы не говорим здесь о мирном использовании или научных целях», — сказала Захарова. «Что они там хотели?»
«Эти (программы) финансировались Министерством обороны США».
В ответ на предыдущие обвинения России о предполагаемой военной биологической программе на Украине представитель Пентагона заявил во вторник: «Эта абсурдная российская дезинформация, очевидно, является ложной».
Представитель президента Украины добавил: «Украина решительно отрицает любые подобные обвинения».
В своем брифинге Захарова заявила: «Министерство обороны и администрация президента США обязаны давать официальные объяснения мировому сообществу, официально, а не через говорящих голов, о программах в Украине».
(С информацией от Reuters)
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