Вторжение России в Украину LIVE: Великобритания подтвердила, что Москва выпустила термобарические ракеты

Gente ayudando a una anciana a caminar por la calle junto a un edificio de apartamentos alcanzado por proyectiles en Mariúpol, Ucrania, el lunes 7 de marzo de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Власти договорились в эту среду, на 14-й день российского вторжения, разрешить шесть гуманитарных коридоров для эвакуации атакуемых городов, чтобы люди, осажденные российскими бомбардировками, могли быть в безопасности. Накануне около 7000 человек смогли воспользоваться маршрутами выезда из Сум, города недалеко от границы с евразийским гигантом.

Мирные жители районов вокруг столицы, включая Ирпень и Бучу на северо-западе, будут эвакуированы в Киев, чтобы избежать тяжелых обстрелов со стороны российских войск.

Далее, минута за минутой вторжения России: (украинское время, GMT+2):

Среда, 9 марта

21:00: Министерство обороны Великобритании подтвердило в эту среду через социальные сети, что российские войска используют в Украине система вооружения ТОС-1А, многоствольная ракетная установка, установленная на шасси танка, способная вести огонь термобарическими ракетами.

«Министерство обороны России подтвердило применение системы вооружения ТОС-1А в Украине. TOS-1A использует термобарические ракеты, создавая зажигательный и взрывной эффекты», — сообщил официальный новостной канал британского министерства обороны в Twitter.

19:55: Кремль впервые признал в эту среду, что часть войск, размещенных в Украине в рамках российского вторжения на территорию, не являются профессиональными военнослужащими, что, по словам российских властей, расследует.

Российская многоствольная ракетная система TOS-1A «Солнцепек» запущена во время Армейских международных игр 2021 года за пределами Москвы, Россия, 24 августа 2021 года. REUTERS/Максим Шеметов

19:45: Соединенные Штаты предупредили в эту среду, что Россия потерпит «стратегическое поражение» на Украине, отметив, что она уже «потерпела неудачу его основные цели», которые прошли почти две недели после российского вторжения.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Вашингтоне.

«В конце концов, я абсолютно убежден, что (президент России Владимир) Путин потерпит неудачу, и что Россия потерпит стратегическое поражение в Украине», — заявил глава дипломатии США.

19:30: Великобритания призвала в эту среду все страны G7 «прекратить использование российской нефти и газа», как это было сделано совместно с Соединенными Штатами.

«В нашем ответе» на вторжение России в Украину «мы должны удвоить наши санкции», заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Вашингтон. По ее словам, это включает в себя «полное» отключение российских банков от международной системы Swift.

19:20: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил в среду «аморальный» воздушный обстрел детской больницы в украинском городе Мариуполь и пообещал, что президент России Владимир Путин будет привлечен к ответственности «за свои ужасные преступления».

«Мало что может быть более безнравственным, чем нападение на уязвимых и беззащитных», — написал Джонсон в Твиттере после этого нападения, в результате которого 17 взрослых получили ранения. «Великобритания добивается большей поддержки для Украины, чтобы защититься от авиаударов», - добавил он.

19:15: По меньшей мере 17 взрослых получили ранения в эту среду в результате российской бомбардировки детской больницы в Мариуполе, порту на юго-востоке Украины, сообщил региональный чиновник Павел Кириленко.

«Среди персонала больницы 17 подтвержденных травм», - сказал Кириленко украинскому телевидению, добавив, что, по первым сообщениям, среди пострадавших «детей не было», а также погибших.

18:50: Соединенные Штаты развернули две новые зенитные батареи Patriot в Польше в соответствии со своим обязательством защищать территорию заявил в среду представитель Пентагона.

Эти зенитные батареи, обычно размещенные в Германии, были перемещены «по просьбе» польского правительства, сказал чиновник, который попросил анонимности, на фоне опасений, что российская ракета может, преднамеренно или нет, пересечь границу Польши, члена НАТО, вслед за российскими военными наступление на Украине.

18:30: Делегаты из Европейского Союза возглавили массовый отказ от заседания Совета управляющих ядерной программы ООН В среду в знак протеста против «неприемлемых» комментариев России заявил посол ЕС в Международном агентстве по атомной энергии.

«ЕС инициировал широкий выход... в ответ на неприемлемые комментарии #Rusia. Мы решительно осуждаем российскую военную агрессию против #Ucrania и вытекающие из этого ядерные угрозы безопасности украинских объектов», — заявил в Twitter посол ЕС и глава делегации ЕС в международных организациях в Вене Стефан Клемент. ЕС также отдельно председательствует на переговорах по ядерной программе Ирана.

18.05: Россия признала, что призывники участвуют во вторжении после неоднократных отказов Владимира Путина. «Мы обнаружили несколько фактов присутствия призывников в подразделениях, участвующих в специальной военной операции в Украине. Практически все эти солдаты выведены в Россию», — заявили в Министерстве обороны. Буквально вчера Путин заявил в телеобращении, что Россия не будет использовать солдат срочной службы в Украине.

18.00: Зеленский осудил авиаудары по Мариуполю и назвал ситуацию «зверством». Павел Кириленко из Донецкой областной военной администрации заявил, что родильный дом, медицинский центр, а также другие медицинские учреждения подверглись нападению со стороны российских войск в этом районе, говорится в заявлении, опубликованном через Facebook. «Русские, они перешли черту человечности», - сказал он.

17.50: Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили дипломатические усилия по урегулированию конфликта, сообщили в Кремле.

17.00: Вооруженные силы Украины осудили нападение России. «Оккупанты намеренно разбомбили детскую больницу в Мариуполе. Разрушения огромны», — заявили они вместе с видеозаписью разрушенного здания.

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16.30: Фондовая биржа Уолл-стрит и европейские рынки торгуются с высокой прибылью. Индекс Доу-Джонса в Нью-Йорке вырос на 1,9%, в то время как ведущие площади Европы увеличились более чем на 5%. Отскок был частично вызван покупками после значительного падения на прошлой неделе из-за российского вторжения.

15.50: Ядерное агентство ООН уточнило, что отключение электроэнергии на Чернобыльской электростанции «не оказывает большого влияния на безопасность».

Украинский оператор «Укрэнерго» сообщил, что энергоснабжение атомной электростанции и ее защитного оборудования «полностью» отключено из-за военных действий России, что может поставить под угрозу охлаждение топлива, осажденного после катастрофы 1986 года. Но Международное агентство по атомной энергии указало, что с учетом времени, прошедшего после катастрофы, «тепловая нагрузка бассейна резервуара для отработанного топлива и объем охлаждающей воды достаточны для обеспечения эффективной эвакуации тепла без электричества».

15.05: Министр иностранных дел Украины осудил, что Россия «удерживает 400 000 человек в заложниках» в Мариуполе, блокируя эвакуацию и гуманитарную помощь. «Неизбирательные бомбардировки продолжаются. Почти 3000 новорожденных не имеют пищи и лекарств. Я прошу весь мир действовать! Заставьте Россию прекратить эту варварскую войну против мирных жителей и детей!» », — написал министр Дмитрий Кулеба.

15.00: Утренние моменты на Infobae:

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14.55: Amnesty International предупредила, что российский авиаудар по городу Чернигов 3 марта, в результате которого погибли 47 гражданских лиц, «может представлять собой военное преступление». Общественная организация расследовала падение «залповых бомб», которые в тот день обрушились на «небольшую общественную площадь, образованную улицами Вячеслава Черновола и Крухова» в Чернигове, убив граждан, выстроившихся в очередь за хлебом, и серьезно повредив близлежащие здания.

14.50: Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Россией. «Наша делегация вернулась прошлой ночью из Беларуси. Я послушаю ваш отчет. Мы подготовимся к следующему раунду переговоров на благо Украины. За мир», - сказал он в послании нации.

Мужчина держит свою собаку, когда он пытается пройти через мост, который был разрушен в результате российского нападения в Ирпене (Reuters)

14.10: Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что в результате санкций ЕС, объявленных в эту среду, 146 членов верхней палаты российского парламента и 14 олигархов и родственников, связанных с Кремлем, были добавлены в черный список. «Мы продолжаем ужесточать сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины», — заявил чиновник.

13.30: Согласно балансу, опубликованному Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с начала российского наступления более 2,1 миллиона человек были вынуждены покинуть Украину. За последние часы этот показатель увеличился на 143 тысячи, достигнув 2 155 271.

13.10: Электроснабжение Чернобыльской атомной электростанции и ее охранного оборудования «полностью» отключено из-за военных действий России, сообщил в среду украинский оператор «Укрэнерго».

12.55: Кремль заявил, что Соединенные Штаты объявили экономическую войну России . Представитель российского правительства Дмитрий Песков заявил: «Соединенные Штаты, несомненно, объявили экономическую войну России и ведут эту войну. Да, де-факто это так».

12.40: Зеленский призвал своих западных союзников «быстро определиться» с истребителями, предложенными Польшей. Соединенные Штаты заявили во вторник, что предложение Польши отправить истребители на американские авиабазы в Германии с целью доставки их в Украину неосуществимо.

Со своей стороны, Россия заявляет, что отправка польских самолетов в Украину создаст «потенциально опасный сценарий». Кроме того, Москва указала, что страны, которые решат отправить оружие или наемников в Украину, «ответят» за это и возьмут на себя «последствия».

Эвакуированные из Мариуполя прибывают в лагерь Безыменное (Reuters)

12.20: Голландская пивоварня Heineken объявила, что прекратит производство и продажу своего пива в России, где работает 1800 человек, из-за «совершенно неоправданной» войны в Украине.

12.00: Россия заявила, что переговоры с киевскими чиновниками по урегулированию конфликта в Украине продвигаются и подчеркнули что московские войска не работали над свержением украинского правительства.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила на пресс-конференции, что было проведено три раунда переговоров с Киевом. Он сказал, что российским военным не предъявлены обвинения в «свержении нынешнего правительства».

11.40: Европейский союз продлили санкции против России и Беларуси, включая исключение трех белорусских банков из международной финансовой платформы Swift, объявило французское председательство в Совете ЕС.

Представители 27 стран-членов, собравшихся в Брюсселе, также приняли новые санкции против морского сектора и криптовалют, а также добавили российских лидеров и олигархов в свой черный список, сообщило французское президентство в Twitter.

11.30: Центральный банк России установил потолок в 10 000 долларов на снятие наличных вклады в иностранной валюте, находящиеся у граждан страны, а суммы, превышающие этот порог, выплачиваются в рублях по соответствующему обменному курсу.

11.00: Московская фондовая биржа (MOEX) останется закрытой в эту среду, что является самым продолжительным периодом закрытия московского паркета, даже превысив показатель, зафиксированный во время экономического кризиса 1998 года, с момента проведения последней сессии 25 февраля.

10.40: Министерство обороны Великобритании запретило всем военнослужащим вооруженных сил Соединенного Королевства выезжать на Украину «до дальнейшего уведомления», среди сообщений о том, что некоторые солдаты отправились туда воевать.

10:00: Власти России и Украины объявили об открытии гуманитарных коридоров в столице, Киеве и других городах, включая Харьков, Мариуполь и Сумы, в разгар обвинений Украины в нежелании Москвы разрешить эвакуацию в этих местах в разгар войны.

Согласно информации, собранной российским информационным агентством ТАСС, гуманитарные коридоры открылись в 9 часов утра в Киеве, Чернигове, Харькове, Мариуполе и Сумах после того, как украинские власти подтвердили эффективность эвакуации в последнем городе. В этой связи российское правительство не уточнило маршруты гуманитарных коридоров, некоторые из которых вели в понедельник и вторник на территорию России и Беларуси, что подверглось жесткой критике со стороны украинского правительства.

(Рейтер)

09:20: Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Украины Димитро Кулеба проведут встречу в четверг в Турции, как подтвердили Как сообщает российское агентство Sputnik, пресс-секретарь российского дипломатического агентства Мария Захарова.

Встреча может быть проведена в рамках экономического форума, который пройдет в турецком городе Анталья и в котором планируют принять участие министры иностранных дел двух стран. «Действительно, российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым должна отправиться в Турцию сегодня (в среду)», - сказала Захарова в интервью радио Sputnik. Пресс-секретарь утвердительно ответила на вопрос о том, включает ли в повестку дня министра иностранных дел России контакт с министром иностранных дел Украины Димитро Кулебой.

08:46: Украина обратилась к МАГАТЭ с просьбой возглавить план замены персонала Чернобыльской атомной электростанции. Во вторник украинские власти связались с МАГАТЭ, которому сообщили о срочности и важности ротации 210 техников и охранников, которые работают на заводе тринадцать дней без перерыва.

Украинский регулятор добавил, что персонал завода имеет ограниченный доступ к продуктам питания, воде и лекарствам. Поэтому в связи с ухудшением ситуации МАГАТЭ было предложено сотрудничать, о чем подробно говорится в заявлении агентства. Впоследствии Центр стратегических коммуникаций Министерства энергетики Украины указал в своем профиле в Telegram, что он потерял связь с дистанционной передачей данных из систем контроля безопасности Чернобыльской атомной электростанции.

Подсолнухи Украины стали символом мира и гордости после вторжения в Россию

06:52: США, Франция, Словакия и Великобритания корректируют свои стратегии для поддержки оборонного потенциала НАТО. Этот раунд контактов состоялся в контексте вторжения в Украину и деятельности, проводимой Соединенными Штатами «для продолжения оказания помощи в области безопасности», а также для поддержки потенциала сдерживания и обороны НАТО, как сообщил представитель министерства обороны США.

Что касается прогресса на украинской территории, то он отметил, что украинская армия замедлила россиян на севере. «Под Киевом мы до сих пор видим, что российские войска не приблизились к центру города на севере и северо-западе», - пояснил он. В связи с этим он подтвердил, что ближе всего к столице они расположены в районе аэропорта Гостомель. Кроме того, он отметил, что на востоке российские войска «пытаются продвинуться вперед».

06:14: По меньшей мере пять человек погибли на севере Украины в результате нападения России на жилые дома. «Семь частных одноэтажных жилых домов были разрушены, пять человек погибли, в том числе двое детей (2021 года рождения), в результате авиаудара», - сообщает украинское информационное агентство Укринформ в своем аккаунте в Telegram.

На данный момент проводятся спасательные операции с участием одиннадцати человек и двух единиц техники СЭС. По данным Укринформа, шесть сел в общине Народица остаются без электричества в Житомирской области после российского авиаудара.

4:30: Главы американской разведки определили в этот вторник российского президента Владимира Путина как «сердитого» и изолированного лидера, борющегося за свое мировое влияние, кроме того, они заявили, что он расстроен, потому что его вторжение в Украину прошло не так, как планировалось, поэтому он прибегает к провокационным ядерные угрозы Западу.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил американским законодателям, что Путин «готовил еду в легковоспламеняющемся сочетании обид и амбиций на протяжении многих лет». Бернс считал, что вторжение в Украину является вопросом «глубокой личной убежденности» для Путина, и его последнее столкновение с Европой и США.

3:30: Соединенные Штаты отправят две батареи Patriot в Польшу по запросу правительства Варшавы, как сообщила во вторник американская новостная сеть Fox News.

Решение соответствует «движению, направленному на укрепление обороны страны на фоне нынешней напряженности в отношениях с Россией».

«Под руководством министра обороны и по приглашению наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий Европейским командованием США, приказал армии США в Европе и Африке передислоцировать две батареи Patriot в Польшу», — заявил во вторник представитель Европейского командования Скотт Гирингелли.

«Это оборонительное развертывание осуществляется в упреждающем порядке для противодействия любой потенциальной угрозе американским и союзным силам и территории НАТО», - цитирует газета.

2:40: Рейтинговое агентство Fitch во вторник снизило суверенный рейтинг России еще на шесть ступеней на территории «барахла» облигации», поместив его в категорию «С» из «B», добавив в отчете, что «неминуем дефолт» при выплате финансовых обязательств, поскольку санкции и торговые ограничения, применяемые к стране, подорвали ее готовность погасить долг, сообщает Reuters.

Финансовые рынки России пострадали от экономических санкций, введенных западными странами после вторжения в Украину 24 февраля, что вызвало серьезные опасения по поводу ее способности и готовности выплатить долг.

2:10: Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс объявил, что российские самолеты, входящие в британское воздушное пространство, могут быть остановлены.

Шэппс заявил, что со вторника любой российский самолет будет считаться уголовным преступлением для проникновения в воздушное пространство Великобритании, в то время как правительство объявит о дополнительных санкциях против Москвы после вторжения в Украину, сообщает Guardian.

1:35: Соединенные Штаты считают, что поляки предлагают поставить истребители МиГ-29 на американскую авиабазу в Германии с целью Отправка их в Украину «неосуществима», заявил во вторник Пентагон.

«Мы продолжим консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и связанным с ним сложным логистическим вызовам, но мы не считаем, что предложение Польши осуществимо», — говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби.

Кирби заявил, что возможность вылета самолетов, предоставленных Соединенным Штатам, с базы США и НАТО для полетов в воздушное пространство в споре с Россией «вызывает серьезные опасения для всего альянса НАТО».

1:25: Посольство России в Вашингтоне раскритиковало во вторник решение президента США Джо Байдена наложить вето на импорт российской нефти и газа и предупредило, что эти санкции «в основном» затронут граждан США.

Посольство России опубликовало в своих социальных сетях заявление, в котором осуждало, что санкции, введенные Белым домом, «давно пересекли все границы политического и экономического смысла», что было «очень четко продемонстрировано» в последние недели.

00:15: Россия приостановила в среду продажу иностранной валюты на шесть месяцев, объявил Центральный банк (БК), когда страна сталкивается с арсеналом западных санкций за вторжение в Украину.

«Банки не смогут продавать иностранную валюту гражданам» в период с 9 марта по 9 сентября, говорится в заявлении российского БК, добавив, что граждане смогут обменять свою валюту на рубли в течение этого периода.

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