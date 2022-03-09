Финальная игра Путина: превращение Украины в завалы

A view shows buildings damaged by recent shelling during Russia's invasion of Ukraine in Kharkiv, Ukraine, March 8, 2022. REUTERS/Oleksandr Lapshyn

Видя, как российская военная машина пробирается через Украину, невозможно не почувствовать, что мы видели эту трагедию раньше. Артиллерия, которая врезается в многоквартирные дома, стрельба в эвакуационных коридорах и даже дезорганизация и высокомерие атаки — это знакомые сцены из Чечни, Грузии или Сирии. Независимо от места, конец был один и тот же: города превратились в руины .

Война президента Владимира Путина в Украине длится всего две недели, но на этот раз она начинает выглядеть как акт возмездия, которому нет очевидного конца. Поскольку российские генералы принимают все более жестокую тактику , неясно, как Путин может совместить опустошение Украины с целями, которые он перед собой поставил: создать соседа, который уже не является «антироссийским» и, кстати, изменить послевоенный Европейский порядок безопасности Холодная война в пользу Москвы.

Ничего из этого не происходит, потому что Путин жалел об Украине. Его видение Украины как своего рода государства Франкенштейна, сшитого советскими лидерами, которые хотя бы приняли, если не приветствовали бы, российские войска, оказалось ошеломляющим просчетом. Сотни слабозащищенных российских солдат заплатили за эту ошибку своей жизнью в первые дни иллюзорной так называемой «специальной военной операции» Кремля.

«Они хотели Крым 2014, но они получили Чечню 1994» , - говорит кавказский ученый Томас де Ваал, противопоставляя почти бескровную аннексию Россией украинского полуострова Крым первой из двух жестоких войн, чтобы подавить попытку независимости от Российская Чеченская республика. Достоверные оценки жертв среди гражданского населения в этих конфликтах основаны на примерно 50 000 человек, население которых в 30 раз меньше, чем население Украины. Столица, Грозный, осталась в руинах.

Завод и магазин сгорели после бомбардировки в Ирпене, на окраине Киева, Украина, в воскресенье, 6 марта 2022 года (AP)

По мере того, как Путин и его генералы пытаются прикрутить свои политические цели к новой военной стратегии, у них есть большой опыт, на который можно опереться. Когда боевые действия в Чечне закончились, Путин назначил военачальника на пост президента - отца нынешнего Рамзана Кадырова, предоставив им широкую автономию для управления чеченцами по своему усмотрению. Кремль инвестировал деньги в реконструкцию Грозного. По данным украинских вооруженных сил, подразделения частной милиции чеченского лидера «Кадыровцы» ведут боевые действия под Киевом.

Однако трудно понять, как эту модель можно перевести с Северного Кавказа. С одной стороны, Украина намного больше, чем любой военачальник или милиция могли бы ее контролировать. Более того, хотя большинство российского электората мало любили чеченцев-мусульман, Путин в течение многих лет проповедовал, что украинцы на самом деле русские, а Киев — средневековый источник русской истории и культуры.

Краткая, бескровная и победная операция по захвату власти, несомненно, была бы популярна у себя дома. Война за «угрознение» Киева — если эта мрачная реальность сбудется и пройдет через внутренний пропагандистский туман России — может и не состояться, особенно если ценой будут годы международной изоляции. На данный момент Майкл Кофман, специалист по российским вооруженным силам в аналитическом центре по вопросам безопасности НЦБК в Вашингтоне, «независимо от того, насколько продвигается эта война, они не могут достичь своих политических целей».

Найти украинца Кадырова также будет непросто. Именно с этой проблемой Россия столкнулась после первой чеченской войны. По словам де Вааля, старшего исследователя аналитического центра Carnegie Europe из Лондона, российская атака, как это происходит сейчас на Украине, собрала население вокруг лидера, популярность которого снижалась.

Сотрудник Украинских сил территориальной обороны наблюдает за разрушениями в результате бомбардировки второго по величине города Украины, Харькова, 8 марта 2022 года (AFP)

Потребовалась вторая война в 1999-2000 годах и приход радикальных исламистов, прежде чем достаточное количество чеченцев захотело принять такое соглашение с Москвой. Но террористическая угроза, как для чеченцев, так и для россиян, была реальной. Описание Путиным украинских лидеров фашистской хунтой — это фантазия. Президент Владимир Зеленский, еврей по наследству, — новоиспеченный национальный герой. «Где суетливое правительство возглавит это государство, эту новую неантироссийскую Украину, которую хочет Путин? », — говорит де Ваал. «Где они найдут этих людей, в стране, объединившейся против России? ».

Сирия предлагает вторую модель. Путин вмешался военным путем в 2015 году, чтобы спасти президента Башара Асада и его режим, в основном из алавитского меньшинства, одновременно обеспечив безопасность единственной военно-морской базы России в Средиземном море. Эта стратегия, опять-таки, заключалась в бомбардировке опорных пунктов оппозиции, таких как Алеппо, во имя уничтожения боевиков Исламского государства .

Асад остался у руля более политически управляемого государства после бегства большей части суннитского арабского большинства в Сирии. По данным агентства ООН по делам беженцев, УВКБ, из 21 миллиона жителей Сирии до начала конфликта в 2011 году 6,7 миллиона все еще являются беженцами за рубежом. По данным ООН, более 2 миллионов человек уже покинули Украину.

Политика России в грузинском анклаве Абхазии предлагает еще одну модель демографической инженерии. Почти половина населения Абхазии была этническими грузинами до изгнания во время войны 1993 года. Почти 30 лет спустя подавляющее большинство по-прежнему являются беженцами и не могут вернуться. Это позволило абхазам, ранее принадлежавшим к меньшинству, частично управлять городами-призраками под защитой России. В 2008 году Путин признал Абхазию независимым государством, как он это сделал с украинским регионом Донбасса в прошлом месяце. Трудно представить, что достаточное количество из 41 миллиона украинцев уйдет для этого на работу.

Цель в Украине, по словам российского чиновника, который говорил с Bloomberg News в первые дни конфликта, заключалась в том, чтобы установить дружественное правительство в Киеве, отколоть части существующего государства и создать грубую Украину, которая будет иметь сильную полицию, но не военная сила. Новая страна будет интегрирована в российские системы противовоздушной обороны и примет российские войска. Это сделает ее второй Беларусью, киевской диктатурой по соседству.

Германия попробовала нечто подобное во Франции во время Второй мировой войны, разделив страну на кооперативную Францию Виши и оккупированный сектор. Так же поступила и Франция под властью Наполеона Бонапарта, который послал членов семьи в сопровождении крупных французских гарнизонных войск руководить завоеванными ею странами. Но, по словам Кита Маклэя, профессора и военного историка Университета Дерби в Великобритании, оба сражались против партизанского сопротивления, и ни один из них не был успешным в течение длительного времени. «Я действительно не думаю, что есть очевидная и успешная историческая модель, которая заключается в том, чтобы «подметать и продолжать», - говорит он.

После жестоких побед России в Чечне, Грузии и Сирии Путин может не согласиться. Но если он добьется успеха в стране размером с Украину, издержки также могут снизить амбиции Путина на завалы. 7 марта в интервью Reuters его пресс-секретарь Дмитрий Песков, судя по всему, несколько снизил российские условия для прекращения вторжения, от смены режима в Украине до ее нейтралитета, в дополнение к признанию Крыма российским, а территории Донбасса независимый, все, что можно было бы требовать от нового правительства, лояльного Москве.

«Сейчас все на столе, но если стратегически ваша цель состоит в том, чтобы иметь еще один марионеточный режим, как в Беларуси, даже если вы сможете поставить его в Украине, будут восстания», — говорит Майя Кросс, профессор политологии и международных отношений Северо-Восточного университета. «Я не думаю, что он уйдет с победой, потому что в некотором смысле он уже проиграл».

По словам Кросса, более широкая цель Путина по ослаблению НАТО и разделению Европы также оказалась контрпродуктивной. Германия была вынуждена положить конец десятилетиям военного нежелания и увеличить расходы на оборону на 100 миллиардов евро (109 миллиардов долларов). НАТО направляет больше войск к восточным границам. Европейский союз рассматривает вопрос о вступлении Украины в ЕС, что было немыслимо несколько недель назад. Даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявленный поклонник российского президента, поддержал санкции ЕС.

Несмотря на это, Путин провел крупнейшее военное наступление в Европе с 1945 года, и он вряд ли признает поражение всего через неделю или две в кампании, которую он все еще может ожидать победы своих более оснащенных сил . Плохая новость для украинцев заключается в том, что ставки увеличились, ударив по их городам и повысив боевую готовность ядерных сил — это самая большая ставка за последние десятилетия их пребывания в Кремле.

(С) Блумберг. -

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