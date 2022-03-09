У Путина нет хорошего старта... и меня это очень пугает

Если вы надеетесь, что нестабильность, вызванная войной Владимира Путина против Украины на мировых рынках и геополитике, достигла предела, ваша надежда напрасна. Мы еще ничего не видели. Подождите, пока Путин полностью поймет, что единственные варианты, которые у него остались в Украине, - это как проиграть: скоро, маленький и мало униженный или поздний, большой и глубоко униженный.

Я даже не представляю, какие финансовые и политические потрясения будет излучать Россия - страна, которая занимает третье место в мире по добыче нефти и имеет около 6000 ядерных боеголовок, - когда она проиграет войну выбора, которую возглавляет человек, который никогда не может позволить себе признать поражение.

Почему нет? Поскольку Путин точно знает, что «российская национальная традиция не прощает военных неудач», отметил Леон Арон, Американский российский экспертный институт предпринимательства, который пишет книгу о пути Путина в Украину.

«Практически каждое крупное поражение привело к радикальным изменениям», — добавил Арон в газете The Washington Post. «Крымская война (1853—1856) ускорила либеральную революцию императора Александра II сверху. Русско-японская война (1904-1905) спровоцировала первую русскую революцию. Катастрофа Первой мировой войны привела к отречению императора Николая II и большевистской революции. А война в Афганистане стала ключевым фактором реформ советского лидера Михаила Горбачева». Кроме того, уход с Кубы значительно способствовал отстранению Никиты Хрущева два года спустя.

В ближайшие недели станет все более очевидным, что наша самая большая проблема с Путиным на Украине заключается в том, что он скоро и понемногу откажется проигрывать , а единственным другим результатом будет то, что он проиграет по-крупному и поздно . Но поскольку это только его война и он не может признать поражение, он может продолжать удваивать ставки на Украине до... пока не задумается о применении ядерного оружия.

Почему я говорю, что поражение в Украине — единственный вариант Путина, что под вопросом только сроки и размер? Потому что легкое и недорогое вторжение, которое он себе представлял, и приветственная вечеринка украинцев, которую он себе представлял, были полными фантазиями, и все это проистекает из этого .

Путин полностью недооценил готовность Украины стать независимой и частью Запада. Он совершенно недооценил готовность многих украинцев бороться, даже если это означало смерть, за эти два гола. Он полностью переоценил собственные вооруженные силы. Он полностью недооценил способность президента Байдена мобилизовать глобальную экономическую и военную коалицию, которая позволила бы украинцам выйти на тропу войны и опустошить Россию в своей собственной стране: самые эффективные усилия Америки по созданию коалиции с тех пор, как Джордж Буш заплатил Саддаму Хусейну за его безумие взять Кувейт. И он полностью недооценил способность компаний и частных лиц по всему миру участвовать в экономических санкциях против России и расширять их, далеко за рамки того, что инициировали или заказывали правительства.

Когда вы так много ошибаетесь в качестве лидера, лучше всего проиграть быстро и с минимальными затратами. В случае Путина это означало бы немедленный вывод его войск из Украины; предложение спасающей лицо лжи, чтобы оправдать его «специальную военную операцию», такую как утверждение о том, что он успешно защищал русских, живущих на Украине; и обещание, что он поможет русским братьям перестраивать. Но неизбежное унижение, безусловно, было бы невыносимо для этого человека, одержимого восстановлением достоинства и единства того, что он считает российской родиной .

Кстати, поскольку сейчас в Украине идут дела, не исключена вероятность того, что Путин может проиграть в ближайшее время и с большим размахом . Я бы не стал ставить на это, но с каждым днем в Украине гибнет все больше русских солдат, кто знает, что происходит с боевым духом новобранцев русской армии, которых просят сражаться в смертельной городской войне против собратьев-славян по делу, которое им так и не объяснили.

Учитывая сопротивление украинцев повсюду российской оккупации, для того, чтобы Путин «победил» в военном отношении на земле, его армии придется покорить все крупные города Украины . Это включает столицу, Киев, после, вероятно, нескольких недель боевых действий в городах и огромных жертв среди гражданского населения. Короче говоря, он сможет сделать это только в том случае, если Путин и его генералы совершат военные преступления, которых не видели в Европе со времен Гитлера. Это сделает путинскую Россию постоянным международным изгоем .

Более того, как Путин мог сохранить контроль над другой страной - Украиной, в которой проживает около трети населения России, а многие жители враждебно настроены к Москве? Вероятно, вам придется навсегда оставить каждого из более чем 150 000 солдат, которых вы там развернули, если не больше.

Я просто не вижу возможности для Путина устойчиво победить в Украине, потому что это просто не та страна, которой он себя представлял, а страна, которая только ожидает быстрого обезглавливания своих «нацистских» лидеров, чтобы иметь возможность мягко вернуться в лоно Матери-России.

Так что либо он сокращает свои потери сейчас и ест ворона (NdR: признать допущенную ошибку) - и, надеюсь, для него он избегает санкций достаточно, чтобы оживить российскую экономику и остаться у власти - либо ему грозит война навсегда против Украины и большей части мира, что будет медленно подрывать силу России и разрушать ее инфраструктуру .

Как вы, кажется, склоняетесь к последнему, я в ужасе. Потому что есть только одна вещь хуже, чем сильная Россия под командованием Путина, и это слабая, униженная и беспорядочная Россия, которая может сломать себя или находиться в длительной суматохе внутреннего руководства , где разные фракции сражаются за власть и со всеми этими ядерные боеголовки, киберпреступники и нефтяные и газовые скважины.

Россия Путина не слишком велика, чтобы потерпеть неудачу. Однако он слишком велик, чтобы потерпеть неудачу таким образом, чтобы не потрясти всех остальных в мире.

(С) Нью-Йорк Таймс. -

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