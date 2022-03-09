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среда 9 март 2022
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Россия

Почти 7 000 человек были эвакуированы из Сум в Украине после 13 дней неудачных попыток российских атак

Город на северо-востоке европейской страны подвергся жестокой бомбардировке в жилых центрах, не дойдя до гуманитарного коридора. 21 человек погиб из-за атак кремлевских войск

9 март 2022
Buses wait during evacuations amid the Russian invasion of Ukraine, out of Sumy, March 8, 2022 in this still image obtained from handout video. Deputy Head for President's Office, Ukraine/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES
Buses wait during evacuations amid the Russian invasion of Ukraine, out of Sumy, March 8, 2022 in this still image obtained from handout video. Deputy Head for President's Office, Ukraine/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES

Тысячи гражданских лиц были успешно эвакуированы в северо-восточном украинском городе Сумы, где часами ранее по меньшей мере 21 человек, включая двух детей, погибли в результате ударов российских самолетов в жилых районах и после нескольких неудачных попыток проникновения в гуманитарные коридоры.

За несколько часов до триумфа этого первого гуманитарного коридора с начала российского вторжения глава Сумской областной администрации Димитро Живицкиен заявил в своем заявлении в Facebook, что «в некоторых населенных пунктах жилые дома подверглись бомбардировкам».

По словам заместителя руководителя офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, во вторник из Сум в Полтаву отправился 61 автобус, а среди пассажиров было около 1100 иностранных студентов.

Как сообщает украинское информационное агентство «Униан», во вторник в безопасности оказались около 5000 украинцев и около 1700 иностранных студентов, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Город на северо-востоке европейской страны подвергся жестокой бомбардировке в жилых центрах, прежде чем добраться до гуманитарного коридора

Пути эвакуации проходили в такие населенные пункты, как Полтава в центральной Украине, Львов на западе и соседние страны ЕС. Сумы находятся всего в 30 километрах от границы с Россией. Уже несколько дней город подвергается нападению российских войск.

МИД Украины в Киеве поделился видео, на котором мирные жители с багажом сидят в микроавтобусах, заполненных бутылками с водой. Автомобили присоединились к конвою.

Российская армия во вторник установила режим прекращения огня и открыла так называемые «гуманитарные коридоры» в пяти городах. К ним относятся столица Киев, крупные города Чернигов и Харьков, Сумы и особенно осажденный портовый город Мариуполь.

В других близлежащих городах, таких как Мариуполь или Волновая на востоке Украины, несколько попыток создать так называемый «зеленый коридор» в последние дни не увенчались успехом. Обе стороны обвинили друг друга в несоблюдении режима прекращения огня.

Ситуация в Мариуполе считается особенно критической через 13 дней после начала вторжения. По данным Красного Креста, 200 000 человек все еще находятся в ловушке города, ожидая спасения от бомб.

Пути эвакуации привели к таким населенным пунктам, как Полтава в центральной Украине, Львов на западе и соседние страны ЕС

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, во вторник погибли по меньшей мере пять человек, в том числе двое годовалых детей, в результате авиаудара по жилому кварталу в городе Малин в Житомирской области.

«8 марта в 20.50 (по местному времени) в Малине Житомирской области было разрушено семь частных одноэтажных жилых домов, пять человек погибли, в том числе двое детей (2021 года рождения), в результате авиаудара», — сообщили в отделе по чрезвычайным ситуациям в своем аккаунте в Telegram, сообщает агентство Украинские новости Укринформ.

На данный момент проводятся спасательные операции с участием одиннадцати человек и двух единиц техники СЭС.

Ожидается, что прекращение огня вступит в силу в 7 утра (по Гринвичу) в эту среду, подтвердил генерал-полковник Михаил Мизинцев из Министерства обороны.

(С информацией от Europa Press)

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