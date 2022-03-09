Вторжение в Украину: ЕС продлил санкции против олигархов, близких к Путину, и отключил три белорусских банка от системы SWIFT

Страны Европейского союза (ЕС) в среду одобрили введение новых санкций в ответ на вторжение России в Украину, включая добавление новых олигархов, российских политиков и их семей в черный список и отключение трех белорусских банков от международного SWIFT коммуникационная система.
Как пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 146 членов верхней палаты российского парламента и 14 олигархов и родственников, связанных с Кремлем, попали в черный список. «Мы продолжаем ужесточать сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины», — сообщил чиновник в Twitter.
Новые ограничительные меры, принятые сегодня постоянными представителями двадцати семи, также добавляются «санкции, направленные на морской сектор», сообщает французское председательство в ЕС в своем официальном аккаунте в Twitter.
Новые меры, функция которых заключается в том, чтобы «дополнить и согласовать» три раунда санкций, уже принятых и действующих на сегодняшний день, «проясняют вопрос криптовалют и дополняют список технологий и товаров, которые нельзя экспортировать», отмечает французское председательство.
Эти санкции будут официально утверждены Советом в письменной форме с целью их скорейшего опубликования в Официальном журнале Европейского союза, после чего они вступят в силу.
Новый пакет обсуждался в прошлую пятницу министрами иностранных дел Двадцати семи и, хотя они тогда не приняли никаких решений, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррелл заявил, что включит в санкционный список больше российских олигархов и что банки, исключенные из SWIFT система будет расширена.
ЕС уже ввел санкции в отношении 680 физических и 53 юридических лиц, которым запрещен въезд на его территорию и чьи активы в Европе были заморожены.
С момента начала вторжения 24 февраля ЕС исключил семь российских банков из межбанковской системы, включая ни Сбербанк, крупнейшую организацию страны, ни Газпромбанк, потому что они обрабатывают большую часть энергетических операций с блоком.
Кроме того, он заморозил активы российского Центрального банка на территории Сообщества, ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других высокопоставленных правительственных чиновников, а также военного руководства страны.
Он также ввел запрет на воздушное пространство для любых самолетов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, ввел торговое эмбарго в отношении нескольких секторов, имеющих стратегическое значение для российской экономики, и приостановил вещательную деятельность в ЕС российских государственных СМИ Sputnik и Russia Today.
ЕС постепенно вводит санкции против России с 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма.
(С информацией из EFE)
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