Вторжение в Украину: ЕС продлил санкции против олигархов, близких к Путину, и отключил три белорусских банка от системы SWIFT

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, da una rueda de prensa al final de una reunión especial del Consejo Europeo ante la agresión de Rusia contra Ucrania, en Bruselas, Bélgica, el 25 de febrero de 2022. Olivier Hoslet/Pool vía REUTERS

Страны Европейского союза (ЕС) в среду одобрили введение новых санкций в ответ на вторжение России в Украину, включая добавление новых олигархов, российских политиков и их семей в черный список и отключение трех белорусских банков от международного SWIFT коммуникационная система.

Как пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 146 членов верхней палаты российского парламента и 14 олигархов и родственников, связанных с Кремлем, попали в черный список. «Мы продолжаем ужесточать сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины», — сообщил чиновник в Twitter.

Новые ограничительные меры, принятые сегодня постоянными представителями двадцати семи, также добавляются «санкции, направленные на морской сектор», сообщает французское председательство в ЕС в своем официальном аккаунте в Twitter.

Новые меры, функция которых заключается в том, чтобы «дополнить и согласовать» три раунда санкций, уже принятых и действующих на сегодняшний день, «проясняют вопрос криптовалют и дополняют список технологий и товаров, которые нельзя экспортировать», отмечает французское председательство.

Эти санкции будут официально утверждены Советом в письменной форме с целью их скорейшего опубликования в Официальном журнале Европейского союза, после чего они вступят в силу.

Беларусь — один из величайших союзников Путина и ключевой игрок во вторжении в Украину (EFE)

Новый пакет обсуждался в прошлую пятницу министрами иностранных дел Двадцати семи и, хотя они тогда не приняли никаких решений, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррелл заявил, что включит в санкционный список больше российских олигархов и что банки, исключенные из SWIFT система будет расширена.

ЕС уже ввел санкции в отношении 680 физических и 53 юридических лиц, которым запрещен въезд на его территорию и чьи активы в Европе были заморожены.

С момента начала вторжения 24 февраля ЕС исключил семь российских банков из межбанковской системы, включая ни Сбербанк, крупнейшую организацию страны, ни Газпромбанк, потому что они обрабатывают большую часть энергетических операций с блоком.

Кроме того, он заморозил активы российского Центрального банка на территории Сообщества, ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других высокопоставленных правительственных чиновников, а также военного руководства страны.

Он также ввел запрет на воздушное пространство для любых самолетов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, ввел торговое эмбарго в отношении нескольких секторов, имеющих стратегическое значение для российской экономики, и приостановил вещательную деятельность в ЕС российских государственных СМИ Sputnik и Russia Today.

ЕС постепенно вводит санкции против России с 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма.

(С информацией из EFE)

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