Infobae в Украине: хроника путешествия по маршрутам замерзшей страны в состоянии паники

В Украине никто не спит. Сейчас два часа утра и четыре градуса ниже нуля. Несколько минут назад прозвучала тревога, еще одна, и нам пришлось спуститься в убежище. Меняющиеся города, в некотором смысле, адаптируются к новым способам реагирования на русалок. Теперь Винница, город к югу от Киева, где два дня назад российская бомбардировка аэропорта унесла жизни девяти человек гражданские лица. Гусеницы не использовались, но сейчас военное время, и Россия хотела убедиться, что украинские ВВС не заработали их. Фактически, сама Российская Федерация опубликовала видео, в котором сообщила, что бомбардировка восьми ракет была произведена ее самолетами.

Кроме того, город, похоже, не имеет большей стратегической ценности, но простые украинцы не делают таких расчетов: никто в страхе не думает, что с ним ничего не случится. Затем срабатывает сигнализация, и семьи отключаются.

Сегодня я сплю в швейной комнате дома женщины, которая принимает вынужденных переселенцев. Все отели Винницы заполнены, чего никогда не было, поэтому дома начинают открывать свои двери. Ежедневно тысячи людей прибывают бегством из самых подверженных бомбардировкам городов: Ирпеня, Киева, Харькова, Херсона. Побег из атакуемого города — это опыт, который миллионы людей испытают к концу вторжения.

Каково путешествовать по дорогам страны в состоянии паники

Прощай, Киев

Отправление из Киева началось в двенадцать часов дня на борту микроавтобуса. Помимо водителя и его партнера, на юг ехали еще четыре человека: пара, пытавшаяся бежать в Соединенные Штаты через Молдову, и мать с дочерью (80 и 62 лет), которые пытались добраться до Берлина через Румынию.

Украинская столица несколько дней назад — это сангрия и бдение: жители уезжают, другие ждут битвы. Но и остальная часть Украины также переживает атаки. Восток, кажется, будет тем, что упадет первым, теперь уже связан Крым и Донбасс южными маршрутами. Зажим начинает закрываться и дороги из одного места в другое — места нарастающей истерии. По всей стране можно увидеть машины, разбитые и брошенные в результате нервного маневра и не работающие светофоры.

Выезд из Киева — это не одиссея, но на это нужно время. Добраться до Винницы тоже не одиссея, но нужно много терпения. Перемещение по Украине сегодня требует времени и планирования, но никто этого не делает. Еще вам нужно знать маршруты. Водитель фургона — Макс. Мы выехали на шоссе, направляясь на юг, и прошли несколько баррикад без особого контроля. Когда мы доберемся до окраины города, появляется первая пробка людей, пытающихся выбраться. S-образные движения для прохождения бетонных барьеров уже являются частью обычая.

Мы едем еще несколько километров по шоссе, и Макс объявляет, что собирается изменить маршрут. Как он объясняет, лучше избегать главной артерии из соображений дорожного движения и безопасности.

Перемещение по Украине сегодня требует времени и планирования, но никто этого не делает. Еще вам нужно знать маршруты

Наш автомобиль отправляется по небольшому маршруту, который проходит через гран-виа. Мы ходим в поля, как будто собираемся посетить плантации. Сегодня утром выпал снег, поля начали окрашиваться в белый цвет с течением времени. Появляется первый пункт рецензирования, мы передаем документы, следуем. Десять минут, еще один контроль. Баррикады покрыты камуфляжными тканями, как те, которые готовили во Львове неделю назад, волонтеры, которые собираются вместе, чтобы сделать их.

Ландшафт внутренних районов Украины — это красочный документальный фильм Второй мировой войны: открытая местность с грязной, белоснежной местностью, леса безлиственных деревьев, небольшие узкие маршруты, по которым проезжают такие транспортные средства, как наша. Танки должны будут пройти через эти лагеря, если русские хотят добраться до столицы с юга. Не похоже, что это произойдет, окружение над Киевом, похоже, планирует его с севера. Однако здесь они ждут атак, поэтому десять минут не проходят без того, чтобы мы прошли через контрольно-пропускной пункт.

Пейзаж интерьера Украины — цветной документальный фильм времен Второй мировой войны

Контрольно-пропускные пункты в середине дороги отличаются от киевских. Баррикады выше и стремятся не только перекрыть проезд транспортных средств, но и выглядят как парапеты, с которых можно открыть огонь. Во всех из них есть украинский флаг, в некоторых красно-черный флаг, обозначающий Украинскую повстанческую армию, которая боролась за независимость страны с 1942 года.

Мужчины, которые охраняют эти посты, испытывают меньший стресс, чем в Киеве, но погодные условия беспощадны. Они выглядят как сельские производители, одетые в униформу. Внутри каждого контрольно-пропускного пункта обычно возникает пожар, вокруг которого отапливаются правоохранители. Снег не прекращается, холод становится все хуже, но эти люди все еще здесь, с готовыми пистолетами и замерзшими пальцами.

На всех контрольно-пропускных пунктах есть украинский флаг, в некоторых красно-черный флаг, идентифицирующий украинскую повстанческую армию

Вход в Винницу нефееричен. Город известен, среди прочего, огромным фонтаном («самым большим в мире», говорится в Википедии), тем, что он был местом двух разных массовых убийств (с Гитлером и Сталиным). Это также место, где Гитлер располагал альтернативными военными казармами. Его звали Вервольф (оборотень), и именно там Гитлер наблюдал за осадой Сталинграда. История и высказывания Путина, похоже, придают городу актуальность, которая не ощущается в городе. Сегодня Винница — это место, куда прибывают тысячи и тысячи отчаявшихся людей. Поэтому мы не нашли гостиницу и поселились в швейной комнате частного дома.

Под нашей комнатой находится убежище в нескольких метрах под землей. Он имеет неокрашенные стены

Под нашей комнатой находится убежище в нескольких метрах под землей. У него неокрашенные стены - кажется, кто-то сказал бы вокруг - и полка с консервами. Кроме того, запас картошки, брошенный на дрова в углу.

Вскоре после прибытия начинает звучать сирена. Две семьи, которые живут в доме, спускаются в приют. Есть два мальчика, один шесть лет и один десять. Десять человек немного говорят по-английски, поэтому с помощью переводчика мы подружимся. Они из Харькова, одного из городов, наиболее подверженных бомбардировкам со стороны России.

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Мой маленький новый друг говорит, что боялся, что пока не хочет возвращаться домой.

Я спрашиваю его, где его друзья, другие мальчики из Харькова. В других городах, говорит он, со своими семьями.

В других городах, повторяю сейчас, конечно, тоже проснулись. В Виннице три часа ночи.

В Украине никто не спит.

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