Infobae в Киеве: православные священники готовятся к городскому бою в монастыре с 1051 года

Киевский пещерный монастырь в районе Лавры — один из самых исторических религиозных комплексов города. Ему почти тысячу лет, и он чем-то похож на Святой Престол Украинской Православной Церкви, который, несмотря на общее происхождение, отделился от москвича. В религии также разыгрываются обиды и разногласия. Но здесь, сейчас, играет гораздо больше.

Макарию 42 года, он священник, заведующий монастырем. По его приказу сегодня они готовятся к городской борьбе. Когда говорят, что русским придется сражаться от дома к дому, оказывается, что это тоже будет церковь за церковью. В этот раз пять священников готовят окоп рядом со своим храмом. Они несут мешки с песком и деревянные доски, чтобы построить парапет, из которого они могут не только защищаться, но и стрелять. Для этого они оставляют зазоры в стенке мешков, чтобы стрелять оттуда. Изображение сюрреалистично.

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Иерей Макарий готов защищать монастырь своим оружием

Рядом с траншеей один из входов в башню храма. На втором этаже стены расписаны фресками, изображающими различные сражения, которые вела Украина. Они не только из далекой истории, но и из нескольких лет назад: аэропорт Донецка замечен, атакован в начале войны на Донбассе в 2014 году. Площадь Майдана горит, портреты солдат, милиционеров и священников на тропе войны.

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На втором этаже есть открытые окна, изображение Богородицы на платформе и винтовая лестница, ведущая к куполу церкви. Когда мы гуляем по месту, два милиционера поднимаются по лестнице и говорят что-то по-украински священнику, который кивает головой и пропускает их. Они поднимаются по винтовой лестнице на башню. Думаю, они станут точкой для стрельбы.

«Я собираюсь защищать церковь, потому что это мой дом, я даже буду делать это с оружием, если потребуется», — говорит Макари. Он верующий человек и утверждает, что ему не нравится доходить до этого, но они не собираются ни на кого нападать, а только защищаться. Часто говорят, что на войне вы выбираете, когда и где стрелять первой пулей, но не последней. С первым выстрелом все планы исчезают.

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Макари не планирует делать первый выстрел (который, с другой стороны, уже был сделан), но он действительно реагирует на огонь. Это еще одна нерешенная ситуация этого вторжения — увидеть храм, ожидающий нападения. Монастырь был создан в 1051 году, он является самым старым в стране, а в 1990 году он был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня она была объявлена траншеей.

«Быть священником — это жертва. Я решил стать одним из них и отказаться от возможности иметь семью. А теперь я должен продолжать жертвовать и защищать свою церковь. И я собираюсь отдать свою жизнь, чтобы защитить свой храм и нацию от вторгшихся войск», - говорит он.

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- Разве ваша религия не против взяться за оружие?

Конечно, как и каждый священник, я не хочу брать пистолет и желаю мира и любви. Но в случае необходимости я возьму оружие в свои руки, чтобы защитить страну.

- Как человек церкви, вы не сомневаетесь в том, что делаете?

-Ну, конечно, убивать кого-либо в нашей религии абсолютно запрещено, но я не собираюсь нападать, мы просто будем защищать себя.

- Ты не боишься смерти?

-Конечно, я боюсь умереть. Но каждый умирает один раз, а не дважды, и один менее страшный, чем в два раза.

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