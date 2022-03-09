Демократы и республиканцы согласились помочь Украине и другим европейским союзникам 13,6 млрд долларов

U.S. Senate Majority Leader Chuck Schumer (D-NY) speaks to reporters following the Senate Democrats weekly policy lunch at the U.S. Capitol in Washington, U.S., March 8, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Лидеры Конгресса США достигли в среду двухпартийного соглашения, которое предоставит помощь Украине и европейским союзникам в размере 13,6 миллиарда долларов, а также еще миллиарды на борьбу с пандемией коронавируса в рамках инициативы государственных расходов в размере 1,5 триллиона долларов, которая будет финансироваться федеральные агентства на оставшуюся часть года.

Хотя это небольшая часть масштабной инициативы, финансирование для реагирования на российское наступление, которое охватило некоторые части Украины и вызвало крупнейший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны, обеспечило мощную двухпартийную поддержку правления. Президент Джо Байден запросил 10 миллиардов долларов на военную, гуманитарную и экономическую помощь на прошлой неделе, а поддержка демократов и республиканцев была такой, что сумма увеличилась до 12 миллиардов долларов в понедельник и выросла до 13 600 долларов днем позже.

«Мы собираемся поддержать их против тирании, угнетения, насильственных актов подчинения», — заявил Байден в Белом доме.

Президент США Джо Байден выступает с речью в Форт-Уэрте, штат Техас, США 8 марта 2022 года. REUTERS/Джонатан Эрнст

Лидеры ожидали принять законопроект на 2741 странице в Палате представителей в среду и в Сенате к концу недели, хотя точный график в верхней палате был неясен. Законодатели были мотивированы необходимостью срочно помочь Украине, пока военные Москвы не опоздали.

Они также столкнулись с крайним сроком в пятницу, чтобы утвердить общеправительственные меры по расходам, или столкнуться с закрытием федерального правительства в выходные года выборов. Чтобы избежать задержек, Палата представителей планировала принять в среду законопроект, который удержит агентства на плаву до 15 марта.

Более 4 миллиардов долларов помощи Украине было направлено на помощь стране и странам Восточной Европы в борьбе с 2 миллионами беженцев, которые уже бежали от боевых действий. Еще 6,7 миллиарда долларов пошли на развертывание американских войск и техники в регионе и передачу военных товаров США Украине и союзникам Соединенных Штатов. Финансовая помощь и деньги также были выделены на осуществление экономических санкций против России.

(С информацией от AP)

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