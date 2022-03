«Морозильники бронетехники»: почему ближайшие три дня будут иметь решающее значение для боевого духа российских солдат

A satellite image shows southern end of convoy armour towed artillery trucks, east of Antonov airport, Ukraine, February 28, 2022. Satellite image ©2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. DO NOT OBSCURE LOGO

Солдаты в возрасте менее 20 лет и мало подготовленных. Тысячи из них, к тому же, обмануты. Им сообщили, что они будут участвовать только в учениях. И те немногие, кто рассказал им о миссии в Украине, были приняты за любимый в наши дни эвфемизм Кремля: «спецоперация». Уже на соседней земле, после дождя бомб и безжалостного марша сотен бронемашин, большая колонна молодых россиян оказывается у ворот Киева, столицы, которую Владимир Путин одержим штурмом и героически сопротивляется.

Этот широко признанный «конвой смерти» состоит из тысяч танков, ракет, штурмовых танков и даже полевого госпиталя, которые занимают более 60 километров в длина. Они пересекли Чернобыльский мост — город, а не атомную электростанцию — и продвигались по двуручному маршруту, который по мере приближения к столице выходит на разные магистрали. Это силы, которые Кремль два месяца назад направил в Беларусь диктатором Александром Лукашенко, близким к Путину, для проведения «военных учений» и которые так и не ушли на свои базы. Они остались в этой стране, готовясь к атаке. Теперь они надеются войти в украинскую столицу.

Вот уже неделю моральный дух этих солдат, кажется, становится все ниже и ниже. Они сталкиваются с экстремальными температурами. Они не знают, что они там делают. Их обманом заставили вести войну, которая решается в кабинетах Кремля против братьев-славян, которых власти страны теперь называют «нацистами». Проходят часы, а когда наступает ночь, ледяной холод начинает замораживать кости и мышцы. Гораздо больше об этих бронированных машинах .

Российские танки уничтожены в Сумской области Украины. Помимо противотанковых ракет, российским солдатам также придется столкнуться с неблагоприятными погодными условиями (Reuters)

Вот почему следующие три ночи будут иметь решающее значение. И они могли бы побудить Путина отдать приказ о бомбардировке и массированном нападении на Киев, учитывая шаткость состояния его войск . Ему нужно как можно скорее завоевать столицу.

В ближайшие три дня в столице Украины будет экстремальная погода. По данным The Weather Channel, в эту среду ожидается температура ночью -7° C, в четверг - -9° C и в пятницу - -8° C по Цельсию. Для Accuweather, другой метеорологической службы, уровни будут аналогичными: -7° C в среду, -8° C в четверг и -7° C в эту пятницу . К этому нам нужно будет добавить ветры. Согласно приложению WindGuru Kiev выдерживает порывы около 40 километров в час максимум. Это может привести к тому, что фактическая температура приблизится к -20° C.

Accuweather сообщает, что температура в Киеве с этой среды 9 марта по пятницу 11-го будет экстремальной (Accuweather)

Канал погоды показывает низкие температуры в Киеве, с которыми российским солдатам придется столкнуться в ближайшие часы (The Weather Channel)

Ежедневная газета DailyMail проконсультировалась с экспертом, чтобы подробно рассказать, что может произойти внутри этих танков. Бывший командующий британской армией Кевин Прайс заявил, что бронемашины станут не чем иным, как « 40-тонными морозильными камерами », когда наступит ночь. Это может разрушить боевой дух солдат, добавил он, поскольку войска не готовы к войне в арктическом стиле. Глен Грант, эксперт по обороне Балтийского фонда безопасности, сказал Newsweek, что танк « представляет собой не что иное, как холодильник ночью, если двигатель не запускается», что россияне просто не могут себе позволить, учитывая нехватку топлива и материально-технического обеспечения проблемы, с которыми пришлось столкнуться. «Вы не можете сидеть сложа руки и ждать, потому что если вы находитесь в машине, вы ждете, когда вас убьют. Они не глупые», — сказал Грант.

Прайс, который 20 лет служил в британской армии, заявил: «20 градусов ниже нуля ухудшат российскую силу, нет никаких сомнений. Мобильность по пересеченной местности улучшится, потому что будет меньше грязи, но россияне не готовы к арктическим условиям». Городское нападение без надлежащей одежды было бы «невероятно тяжелым», добавил он, сообщает британская газета The Times. Эксперт полагал, что плохая погода еще больше подорвет моральный дух россиян и приведет к жертвам из-за холодной погоды . «Это не решающий фактор, но это очень неприятное развитие событий для российских командиров», - сказал он.

Согласно информации, опубликованной украинским правительством, около 12 000 российских солдат погибли с начала военных действий две недели назад. Кремль пока признает только 500 жертв. Захваченные солдаты жаловались на нехватку продовольствия и топлива и предупреждали, что в ближайшие дни условия ухудшатся.

У киевских ворот

Московский режим заявил, что переговоры с киевскими должностными лицами по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, и подчеркнул, что Московские войска не работали над свержением украинского правительства. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила на пресс-конференции, что было проведено три раунда переговоров с Киевом. Он сказал, что российским военным не предъявлены обвинения в «свержении нынешнего правительства».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Россией. «Наша делегация вернулась прошлой ночью из Беларуси. Я послушаю ваш отчет. Мы подготовимся к следующему раунду переговоров на благо Украины. За мир», - сказал он в послании нации.

