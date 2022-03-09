«Морозильники бронетехники»: почему ближайшие три дня будут иметь решающее значение для боевого духа российских солдат

Солдаты в возрасте менее 20 лет и мало подготовленных. Тысячи из них, к тому же, обмануты. Им сообщили, что они будут участвовать только в учениях. И те немногие, кто рассказал им о миссии в Украине, были приняты за любимый в наши дни эвфемизм Кремля: «спецоперация». Уже на соседней земле, после дождя бомб и безжалостного марша сотен бронемашин, большая колонна молодых россиян оказывается у ворот Киева, столицы, которую Владимир Путин одержим штурмом и героически сопротивляется.
Этот широко признанный «конвой смерти» состоит из тысяч танков, ракет, штурмовых танков и даже полевого госпиталя, которые занимают более 60 километров в длина. Они пересекли Чернобыльский мост — город, а не атомную электростанцию — и продвигались по двуручному маршруту, который по мере приближения к столице выходит на разные магистрали. Это силы, которые Кремль два месяца назад направил в Беларусь диктатором Александром Лукашенко, близким к Путину, для проведения «военных учений» и которые так и не ушли на свои базы. Они остались в этой стране, готовясь к атаке. Теперь они надеются войти в украинскую столицу.
Вот уже неделю моральный дух этих солдат, кажется, становится все ниже и ниже. Они сталкиваются с экстремальными температурами. Они не знают, что они там делают. Их обманом заставили вести войну, которая решается в кабинетах Кремля против братьев-славян, которых власти страны теперь называют «нацистами». Проходят часы, а когда наступает ночь, ледяной холод начинает замораживать кости и мышцы. Гораздо больше об этих бронированных машинах.
Вот почему следующие три ночи будут иметь решающее значение. И они могли бы побудить Путина отдать приказ о бомбардировке и массированном нападении на Киев, учитывая шаткость состояния его войск. Ему нужно как можно скорее завоевать столицу.
В ближайшие три дня в столице Украины будет экстремальная погода. По данным The Weather Channel, в эту среду ожидается температура ночью -7° C, в четверг - -9° C и в пятницу - -8° C по Цельсию. Для Accuweather, другой метеорологической службы, уровни будут аналогичными: -7° C в среду, -8° C в четверг и -7° C в эту пятницу. К этому нам нужно будет добавить ветры. Согласно приложению WindGuru Kiev выдерживает порывы около 40 километров в час максимум. Это может привести к тому, что фактическая температура приблизится к -20° C.
Ежедневная газета DailyMail проконсультировалась с экспертом, чтобы подробно рассказать, что может произойти внутри этих танков. Бывший командующий британской армией Кевин Прайс заявил, что бронемашины станут не чем иным, как «40-тонными морозильными камерами», когда наступит ночь. Это может разрушить боевой дух солдат, добавил он, поскольку войска не готовы к войне в арктическом стиле. Глен Грант, эксперт по обороне Балтийского фонда безопасности, сказал Newsweek, что танк «представляет собой не что иное, как холодильник ночью, если двигатель не запускается», что россияне просто не могут себе позволить, учитывая нехватку топлива и материально-технического обеспечения проблемы, с которыми пришлось столкнуться. «Вы не можете сидеть сложа руки и ждать, потому что если вы находитесь в машине, вы ждете, когда вас убьют. Они не глупые», — сказал Грант.
Прайс, который 20 лет служил в британской армии, заявил: «20 градусов ниже нуля ухудшат российскую силу, нет никаких сомнений. Мобильность по пересеченной местности улучшится, потому что будет меньше грязи, но россияне не готовы к арктическим условиям». Городское нападение без надлежащей одежды было бы «невероятно тяжелым», добавил он, сообщает британская газета The Times. Эксперт полагал, что плохая погода еще больше подорвет моральный дух россиян и приведет к жертвам из-за холодной погоды. «Это не решающий фактор, но это очень неприятное развитие событий для российских командиров», - сказал он.
Согласно информации, опубликованной украинским правительством, около 12 000 российских солдат погибли с начала военных действий две недели назад. Кремль пока признает только 500 жертв. Захваченные солдаты жаловались на нехватку продовольствия и топлива и предупреждали, что в ближайшие дни условия ухудшатся.
У киевских ворот
Московский режим заявил, что переговоры с киевскими должностными лицами по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, и подчеркнул, что Московские войска не работали над свержением украинского правительства. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила на пресс-конференции, что было проведено три раунда переговоров с Киевом. Он сказал, что российским военным не предъявлены обвинения в «свержении нынешнего правительства».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Россией. «Наша делегация вернулась прошлой ночью из Беларуси. Я послушаю ваш отчет. Мы подготовимся к следующему раунду переговоров на благо Украины. За мир», - сказал он в послании нации.
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