Amnesty International задокументировала российское военное преступление в Украине: «тупые бомбы», в результате которых погибли 47 мирных жителей

A man stands in front of a residential building damaged in yesterday's shelling in the city of Chernihiv on March 4, 2022. - Fourty-seven people died on March 3 when Russian forces hit residential areas, including schools and a high-rise apartment building, in the northern Ukrainian city of Chernihiv, officials said. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Российский авиаудар по украинскому городу Чернигов 3 марта, в результате которого погибли 47 мирных жителей, «может представлять собой военное преступление», заявила в среду Amnesty International (AI).

Правозащитная организация расследовала падение «залповых бомб» в четверг, 3 марта, в полдень на «небольшой общественной площади, образованной улицами Вячеслава Черновола и Крухова» в Чернигове, в результате которого погибли граждане, выстроившиеся в очередь за хлебом, и серьезно повредили близлежащие здания.

Изучив факты, группа кризисного реагирования AI заявляет, что «скорее всего, это был российский авиаудар, в результате которого использовалось не менее восьми неуправляемых авиационных бомб, известных как «тупые бомбы»».

Черниговская областная администрация сообщила, что в результате теракта погибли 47 человек (38 мужчин и 9 женщин), говорится в заявлении Amnesty.

Мужчина перед жилым домом, пострадавшим в результате взрыва бомбы в Чернигове 4 марта 2022 года. (Фото Димитар ДИЛКОФФФ/AFP)

Массовое убийство мирных жителей привело к гибели более 490 сертифицированных ООН в Украине с начала вторжения (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины/VIA REUTERS)

Искусственный интеллект «не смог идентифицировать законную военную цель» на месте агрессии или вблизи него и, основываясь на изображениях и свидетельских показаниях, считает, что «большинство жертв выстраивались в очередь за едой, когда ракеты упали».

«Сбрасывание нецелевых бомб в населенных районах нарушает запрет на неизбирательные атаки, поскольку такие бомбы попали в обширную территорию и гораздо менее точны, чем управляемые боеприпасы», - поясняет он в своей записке.

Директор группы кризисного реагирования Джоанн Маринер заявила, что это было «беспорядочное и беспощадное нападение на людей, которые осуществляют свою повседневную деятельность в своих домах, на улицах и в магазинах».

«Это шокирующее нападение является одним из самых смертоносных, от которых пострадал народ Украины до сих пор», - сказал Маринер, который призвал прокуратуру МУС расследовать это как возможное военное преступление.

Спасатели работают в жилом доме, поврежденном недавними взрывами, в то время как российское вторжение в Украину продолжается в Чернигове, Украина 3 марта 2022 года. REUTERS/Роман Закревский

Пожарные пытаются контролировать пожар, вызванный российской бомбардировкой (REUTERS/Роман Закревский)

«Все было уничтожено»

Когда бомбы упали, Алина, 21-летняя студентка, находилась в своем доме на соседней улице Ивана Бохуна вместе с семьей.

«Я услышал очень, очень громкий гул и почувствовал, как дрожит наше здание. У нас как будто надулся пол. А потом, через две секунды, я услышала, как окна вылетают во двор. Наше здание сильно трясло; я думал, что стен не останется», - сказал он Amnesty International.

«Услышав гудящий звук, я позвала бабушку в зал вместе с собой. Мы лежали на земле и это, наверное, то, что нас спасло», - сказал он.

Родители Алины находились на улице, когда произошел взрыв, и они выжили после нападения. «В желтом здании (неподалеку) стояла очередь за хлебом, и туда они хотели пойти. Я не помню, мама это или отец, один из них сказал: «Нет, очередь слишком длинная, пойдем». И поэтому они ушли. Людей, которые были в той очереди, больше нет», - сказал он организации.

(С информацией из EFE)

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