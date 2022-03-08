Почему Украина все еще подключена к интернету в условиях российского вторжения

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera nacional ucraniana ondea frente al edificio del Gobierno en el centro de Kiev, Ucrania, el 3 de marzo, 2016. REUTERS/Valentyn Ogirenko/Foto de Archivo

В первые дни вторжения России в Украину некоторые проблемы с подключением наблюдались в разных регионах. Многие думали, что через несколько часов или дней страна будет полностью отключена. Тем не менее, дни продолжали идти, и, несмотря на перебои в работе Интернета, в целом ИТ-инфраструктура функционирует.

Как пояснил The Guardian Алп Токер из мониторинговой организации NetBlocks, в Украине есть интернет-инфраструктура с «небольшим количеством узких мест», а это означает, что страну трудно отключить. В связи с этим он добавил, что нет централизованного аварийного выключателя, который позволяет просто отключать соединения.

С другой стороны, следует отметить, что были приняты дополнительные меры. Уже неделю назад, пытаясь улучшить связь, украинский регулятор телекоммуникаций временно выпустил свободные радиочастоты для сетей мобильной связи, чтобы они могли уменьшить перегрузку своих услуг.

Точно так же за последние несколько дней Илон Маск отправлял несколько спутников Starlink, направленных на поддержание доступа в Интернет в Украине. Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил в своих социальных сетях, что количество спутниковых антенн в стране будет продолжать расти в течение недели.

Илон Маск отправил антенны Starlink в Украину (фото: IProup)

«Я поговорил с Илоном Маском. Я благодарен ему за поддержку Украины словами и делами», — сказал президент. Он добавил: «На следующей неделе мы получим еще одну партию систем Starlink для разрушенных городов».

Комплект подключения Starklink включает в себя маршрутизатор, блок питания и антенну. Маск отправил первые команды на Украину, всего через несколько часов после того, как президент спросил его через Twitter, то, что произошло вскоре после российского вторжения.

Но помимо инфраструктуры, которая есть в стране, подкрепления и помощи, которую она получает, некоторые считают, что есть еще одна причина, по которой Украина все еще находится в сети.

Распространяется теория о том, что на самом деле в интересах России поддерживать связь между Украиной, поскольку она использует сеть в своих собственных интересах. Как объяснил на сайте Defense One Джон Феррари, отставной генерал армии США, российские войска, скорее всего, будут перемещаться и общаться с помощью сотовых телефонов и локального подключения к Интернету, поскольку уничтожение существующих и создание всей сети связи будет очень сложным и менее сложным эффективнее, чем использовать те, которые уже есть.

Со своей стороны, Марк Монтгомери, контр-адмирал ВМС в отставке, который сейчас является аналитиком Фонда защиты демократий, также выступил перед СМИ и сказал, что даже если бы у нападавших были спутниковые тарелки для связи независимо от башен, было бы очень трудно их использовать, потому что динамики вторжения.

Силы безопасности сопровождают семьи в поезде, который должен быть эвакуирован из Киева (Reuters/Глеб Гаранич)

В связи с этим он заявил, что при перемещении злоумышленников работа этих антенн может выйти из строя из-за проблем с синхронизацией. И все становится еще сложнее, если на кону криптография.

Со своей стороны, Дэвид Максвелл, полковник в отставке в армейском спецназе, заявил, что Россия также может сохранять сети для подслушивания украинского военного и гражданского сопротивления.

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