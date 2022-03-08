Почему Китай не может спасти экономику Путина

Решая вторгнуться в Украину, Владимир Путин явно ошибался во всем. У него был преувеличенный взгляд на военную мощь собственной нации; описание России на прошлой неделе как потемкинской сверхдержавы, обладающей гораздо меньшей силой, чем кажется, кажется сейчас еще более верным. Он сильно недооценил моральный дух Украины и военную доблесть, и не предвидел решимости демократических правительств, особенно, но не только, администрации Байдена, которая, если вы не заметили, проделала замечательную работу во всем, от вооружения Украины до привлекая Запад к финансовым санкциям.
Я не могу ничего добавить к обсуждению самой войны, хотя отмечу, что во многих комментариях, которые я читал, говорится о том, что российские войска перегруппируются и что они возобновят крупномасштабное продвижение через день или два, и они говорят об этом изо дня в день уже более недели.
Однако я думаю, что могу добавить анализ последствий санкций и, в частности, ответ на вопрос, который мне все еще задают: может ли Китай, предлагая себя в качестве альтернативного торгового партнера, спасти экономику Путина?
Нет, нет пюде.
Давайте сначала поговорим о последствиях этих санкций.
Одна вещь, которую Запад не сделал, — это попытаться заблокировать продажу Россией нефти и газа, которые являются основным экспортом страны. О, США могли бы запретить импорт российской нефти, но это был бы символический жест: нефть торгуется на мировом рынке, поэтому это лишь незначительно реструктурирует торговлю, и в любом случае импорт США из России составляет всего 5% российского производства.
Однако Запад в значительной степени перекрыл доступ России к глобальной банковской системе, что является большой проблемой. Российские экспортеры могут вывезти свои товары из страны, но теперь им трудно получить оплату. Самое главное, что России трудно оплачивать импорт: извините, но вы не можете вести современную международную торговлю с портфелями, набитыми 100-долларовыми купюрами. На самом деле, даже российская торговля, которая все еще разрешена законом, кажется, заканчивается, поскольку западные компании, которые опасаются новых ограничений и политической реакции, занимаются «самосанкциями».
Насколько это важно? Российская элита может жить без сумок Prada, но западная фармацевтика — это нечто другое. В любом случае потребительские товары составляют лишь треть российского импорта. Остальная часть - это средства производства, промежуточные товары, то есть компоненты, используемые в производстве других товаров, и сырье. Это то, что нужно России для поддержания работоспособности экономики, и их отсутствие может привести к парализации важных секторов. Например, уже высказывались предположения о том, что отключение запасных частей и услуг может быстро парализовать отечественную авиацию России, что является большой проблемой для такой большой страны.
Но может ли Китай предоставить Путину экономический спасательный круг? Я бы сказала «нет» по четырем причинам.
Во-первых, Китай, несмотря на то, что он является экономическим локомотивом, не в состоянии поставлять некоторые вещи, необходимые России, такие как запасные части для самолетов западного производства и высококачественные полупроводниковые чипы.
Во-вторых, хотя Китай и не присоединяется к санкциям, он глубоко интегрирован в мировую экономику. Это означает, что китайские банки и другие компании, такие как западные корпорации, могут применять самосанкции, то есть они будут неохотно иметь дело с Россией, опасаясь реакции потребителей и регуляторов на более крупных рынках.
В-третьих, Китай и Россия находятся далеко друг от друга географически. Да, у них общая граница. Но большая часть российской экономики находится к западу от Урала, в то время как большая часть Китая находится недалеко от восточного побережья. Пекин находится в 5000 километрах от Москвы, и единственный практичный способ транспортировки вещей через эти огромные просторы — это несколько уже перегруженных железнодорожных линий.
Наконец, один момент, который, как мне кажется, недостаточно подчеркивается, — это крайняя разница в экономической силе между Россией и Китаем.
Некоторые политики предупреждают о возможной «дуге самодержавия», напоминающей Ось Второй мировой войны, и, учитывая совершаемые зверства, это не надуманное сравнение. Но партнеры этой дуги будут крайне неравны.
Путин может мечтать о восстановлении величия советской эпохи, но экономика Китая, которая была примерно равна размеру российской 30 лет назад, теперь в 10 раз больше. Для сравнения, валовой внутренний продукт Германии был всего в два с половиной раза выше, чем в Италии, когда была сформирована первоначальная Ось.
Так что, если бы мы представили себе создание некоего неофашистского альянса — опять же, это уже не звучит как крайняя лексика, — это был бы союз, в котором Россия была бы в значительной степени младшим партнером, фактически почти китайским государством-клиентом. Предположительно, это не то, что Путин со своими имперскими мечтами имеет в виду.
Поэтому Китай не может изолировать Россию от последствий вторжения в Украину. Действительно, экономическое давление на Россию будет еще больше, если Китай присоединится к демократическому миру в борьбе с агрессией. Но это давление кажется очень серьезным даже без участия Китая. Россия заплатит высокую цену, как деньгами, так и кровью, за манию величия Путина.
(С) Нью-Йорк Таймс. -
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