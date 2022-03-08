Почему Китай не может спасти экономику Путина

Aleksander, 41, presses his palms against the window as he says goodbye to his daughter Anna, 5, on a train to Lviv at the Kyiv station, Ukraine, Friday, March 4. 2022. Aleksander has to stay behind to fight in the war while his family leaves the country to seek refuge in a neighbouring country. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Решая вторгнуться в Украину, Владимир Путин явно ошибался во всем. У него был преувеличенный взгляд на военную мощь собственной нации; описание России на прошлой неделе как потемкинской сверхдержавы, обладающей гораздо меньшей силой, чем кажется, кажется сейчас еще более верным. Он сильно недооценил моральный дух Украины и военную доблесть, и не предвидел решимости демократических правительств, особенно, но не только, администрации Байдена, которая, если вы не заметили, проделала замечательную работу во всем, от вооружения Украины до привлекая Запад к финансовым санкциям.

Я не могу ничего добавить к обсуждению самой войны, хотя отмечу, что во многих комментариях, которые я читал, говорится о том, что российские войска перегруппируются и что они возобновят крупномасштабное продвижение через день или два, и они говорят об этом изо дня в день уже более недели.

Однако я думаю, что могу добавить анализ последствий санкций и, в частности, ответ на вопрос, который мне все еще задают: может ли Китай, предлагая себя в качестве альтернативного торгового партнера, спасти экономику Путина?

Нет, нет пюде.

Давайте сначала поговорим о последствиях этих санкций.

Одна вещь, которую Запад не сделал, — это попытаться заблокировать продажу Россией нефти и газа, которые являются основным экспортом страны. О, США могли бы запретить импорт российской нефти, но это был бы символический жест: нефть торгуется на мировом рынке, поэтому это лишь незначительно реструктурирует торговлю, и в любом случае импорт США из России составляет всего 5% российского производства.

Однако Запад в значительной степени перекрыл доступ России к глобальной банковской системе, что является большой проблемой. Российские экспортеры могут вывезти свои товары из страны, но теперь им трудно получить оплату. Самое главное, что России трудно оплачивать импорт : извините, но вы не можете вести современную международную торговлю с портфелями, набитыми 100-долларовыми купюрами . На самом деле, даже российская торговля, которая все еще разрешена законом, кажется, заканчивается, поскольку западные компании, которые опасаются новых ограничений и политической реакции, занимаются «самосанкциями».

Насколько это важно? Российская элита может жить без сумок Prada, но западная фармацевтика — это нечто другое. В любом случае потребительские товары составляют лишь треть российского импорта. Остальная часть - это средства производства, промежуточные товары, то есть компоненты, используемые в производстве других товаров, и сырье . Это то, что нужно России для поддержания работоспособности экономики, и их отсутствие может привести к парализации важных секторов. Например, уже высказывались предположения о том, что отключение запасных частей и услуг может быстро парализовать отечественную авиацию России, что является большой проблемой для такой большой страны.

Глава российского государства Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин в феврале прошлого года, когда вторжение в Украину было вопросом дней (Reuters)

Но может ли Китай предоставить Путину экономический спасательный круг? Я бы сказала «нет» по четырем причинам.

Во-первых, Китай, несмотря на то, что он является экономическим локомотивом, не в состоянии поставлять некоторые вещи, необходимые России, такие как запасные части для самолетов западного производства и высококачественные полупроводниковые чипы.

Во-вторых, хотя Китай и не присоединяется к санкциям, он глубоко интегрирован в мировую экономику. Это означает, что китайские банки и другие компании, такие как западные корпорации, могут применять самосанкции, то есть они будут неохотно иметь дело с Россией, опасаясь реакции потребителей и регуляторов на более крупных рынках.

В-третьих, Китай и Россия находятся далеко друг от друга географически. Да, у них общая граница. Но большая часть российской экономики находится к западу от Урала, в то время как большая часть Китая находится недалеко от восточного побережья. Пекин находится в 5000 километрах от Москвы, и единственный практичный способ транспортировки вещей через эти огромные просторы — это несколько уже перегруженных железнодорожных линий.

Наконец, один момент, который, как мне кажется, недостаточно подчеркивается, — это крайняя разница в экономической силе между Россией и Китаем.

Некоторые политики предупреждают о возможной «дуге самодержавия», напоминающей Ось Второй мировой войны, и, учитывая совершаемые зверства, это не надуманное сравнение. Но партнеры этой дуги будут крайне неравны.

Путин может мечтать о восстановлении величия советской эпохи, но экономика Китая, которая была примерно равна размеру российской 30 лет назад, теперь в 10 раз больше. Для сравнения, валовой внутренний продукт Германии был всего в два с половиной раза выше, чем в Италии, когда была сформирована первоначальная Ось.

Так что, если бы мы представили себе создание некоего неофашистского альянса — опять же, это уже не звучит как крайняя лексика, — это был бы союз, в котором Россия была бы в значительной степени младшим партнером, фактически почти китайским государством-клиентом . Предположительно, это не то, что Путин со своими имперскими мечтами имеет в виду.

Поэтому Китай не может изолировать Россию от последствий вторжения в Украину. Действительно, экономическое давление на Россию будет еще больше, если Китай присоединится к демократическому миру в борьбе с агрессией. Но это давление кажется очень серьезным даже без участия Китая. Россия заплатит высокую цену, как деньгами, так и кровью, за манию величия Путина.

(С) Нью-Йорк Таймс. -

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