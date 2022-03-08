Украина обвинила Россию в Совете Безопасности в игнорировании гуманитарного права

Посол Украины в ООН Сергей Кислица обвинил Россию в понедельник перед Советом Безопасности в «игнорировании» и «циничном» соблюдении норм гуманитарного права во время военных действий на Украине.

«Они обстреляли склады эвакуационных автобусов возле Мариуполя, взорвали железную дорогу возле Ирпеня в Киевской области, чтобы предотвратить эвакуацию поездом, и разрушили мост на пути в Волноваху. Все упомянутые были основными маршрутами для эвакуации гражданских лиц», - пояснил он в своем заявлении.

В этой связи он назвал «ужасным» то, что российские войска открывают огонь по эвакуированным и эвакуационным машинам, бомбят дороги, отведенные гуманитарным коридорам, а также блокируют попытки украинских властей открыть гуманитарные коридоры или запретить доступ международных организаций к наиболее пострадавшим местам.

«Вооруженные силы России продолжают бомбить и атаковать ракетами Киев, Мариуполь, Волноваха, Сумы, Николаев, Харьков и другие города, поселки и села. Это препятствует безопасному отправлению гуманитарных конвоев с гражданами Украины и иностранцами, а также доставке медикаментов и продуктов питания», — подчеркнул Кислица.

Посол Украины в ООН напомнил, что Россию будут судить за предполагаемый геноцид, и потребовал, чтобы страна прекратила нарушать соглашения о прекращении огня, направленные на обеспечение «быстрого, безопасного и беспрепятственного прохода» гражданских лиц по гуманитарным коридорам.

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«Мы также считаем неправомерными любые попытки Москвы заставить мирных жителей, как граждан Украины, так и иностранцев, из осажденных городов бежать на территорию России и Беларуси, учитывая высокую вероятность провокации», - сказал он.

Кислица также пояснила, что, по имеющейся информации, «Россия подорвала договоренности по гуманитарным коридорам на завтра». «Хотя маршрут через Полтаву был согласован, в том числе с Международным комитетом Красного Креста (МККК), российская сторона позже направила письмо с маршрутами только в Россию и Беларусь», — пояснил он.

Украинский посол напомнил, что конфликт будет иметь катастрофические экономические последствия, поскольку 55 процентов экспортируемого подсолнечного масла по всему миру поставляется из Украины, а 60 процентов украинской сельскохозяйственной продукции экспортируется через морские порты.

«Закрытие портов и моря российской армией угрожает глобальной цепочке поставок. Это означает, что защита Украины от российской агрессии также защищает мир от голода», - сказал он, добавив, что существует еще одна «дополнительная угроза» здоровью с «десятками тысяч разлагающихся тел в лагерях Украины».

«По меньшей мере 38 детей уже погибли после широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Более 70 детей получили серьезные ранения. Из-за продолжающихся бомбардировок гражданской инфраструктуры во многих городах это число может увеличиться в настоящее время», - предупредил он.

(С информацией от Europa Press)

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