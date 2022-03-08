Великобритания призвала Россию к ответу за свои действия

Un tanque avanza por una calle después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara el despliegue de tropas rusas en dos regiones separatistas en el este de Ucrania tras el reconocimiento de su independencia, en la ciudad de Donets, Ucrania, controlada por los separatistas, el 22 de febrero de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

В понедельник Великобритания призвала Россию «отвечать за свои действия» перед Советом Безопасности ООН и заверила, что будет расследовать «нарушения международного права» Россией.

«Мы привлечем Россию к ответственности за свои действия и проведем тщательное расследование обвинений в военных преступлениях и нарушениях международного права», — заявила посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине.

Напомнив, что гуманитарный кризис в Украине уже оставил более 1,7 миллиона беженцев и что ООН ожидает, что в ближайшие недели их число возрастет до 4 миллионов, Вудворд подчеркнул, что «украинский народ действительно нуждается в прекращении этого вторжения».

Таким образом, он подчеркнул, что «Россия закончит свою войну, прежде чем она принесет еще большую трагедию Украине и еще больше позора ее собственной нации».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в понедельник о дополнительной помощи в размере 130 миллионов долларов (119 миллионов евро), в результате чего общая поддержка Великобритании Украине составит 520 миллионов долларов (около 478 миллионов евро).

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

«Это направлено на помощь нуждающимся украинцам и помощь соседним странам в приеме беженцев», — сказал Вудворд.

Посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд также заверила Совет Безопасности в том, что у президента России Владимира Путина есть план «уничтожения и террора» Украины и заверила, что мир должен быть готов к «очень долгому и очень трудному пути».

«Мы видели изображения пожилых людей, бегущих, мертвой женщины в инвалидном кресле, детей, умирающих на руках своих матерей, и женщины, истекающей кровью в больницу. Это снимки, которые мы видим каждый день, о том, что происходит на местах в Украине», — сказал Томас-Гринфилд.

В этой связи он осудил, что «война президента Путина против Украины увеличивает» гуманитарные издержки, особенно для маленьких детей, которые «были тяжело травмированы насилием и разрушениями».

«Если последние две недели нас чему-то и научили, так это тому, что украинский народ не собирается сдаваться. И многие сами россияне, в том числе многие российские солдаты, не хотят этой войны. К сожалению, Путин, похоже, не слушает», - сказал он, добавив, что «необходимо твердое, четкое, публичное и недвусмысленное обязательство со стороны России, чтобы разрешить и облегчить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ».

(С информацией от Europa Press)

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