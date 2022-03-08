Великобритания призвала Россию к ответу за свои действия

В понедельник Великобритания призвала Россию «отвечать за свои действия» перед Советом Безопасности ООН и заверила, что будет расследовать «нарушения международного права» Россией.
«Мы привлечем Россию к ответственности за свои действия и проведем тщательное расследование обвинений в военных преступлениях и нарушениях международного права», — заявила посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине.
Напомнив, что гуманитарный кризис в Украине уже оставил более 1,7 миллиона беженцев и что ООН ожидает, что в ближайшие недели их число возрастет до 4 миллионов, Вудворд подчеркнул, что «украинский народ действительно нуждается в прекращении этого вторжения».
Таким образом, он подчеркнул, что «Россия закончит свою войну, прежде чем она принесет еще большую трагедию Украине и еще больше позора ее собственной нации».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в понедельник о дополнительной помощи в размере 130 миллионов долларов (119 миллионов евро), в результате чего общая поддержка Великобритании Украине составит 520 миллионов долларов (около 478 миллионов евро).
«Это направлено на помощь нуждающимся украинцам и помощь соседним странам в приеме беженцев», — сказал Вудворд.
Посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд также заверила Совет Безопасности в том, что у президента России Владимира Путина есть план «уничтожения и террора» Украины и заверила, что мир должен быть готов к «очень долгому и очень трудному пути».
«Мы видели изображения пожилых людей, бегущих, мертвой женщины в инвалидном кресле, детей, умирающих на руках своих матерей, и женщины, истекающей кровью в больницу. Это снимки, которые мы видим каждый день, о том, что происходит на местах в Украине», — сказал Томас-Гринфилд.
В этой связи он осудил, что «война президента Путина против Украины увеличивает» гуманитарные издержки, особенно для маленьких детей, которые «были тяжело травмированы насилием и разрушениями».
«Если последние две недели нас чему-то и научили, так это тому, что украинский народ не собирается сдаваться. И многие сами россияне, в том числе многие российские солдаты, не хотят этой войны. К сожалению, Путин, похоже, не слушает», - сказал он, добавив, что «необходимо твердое, четкое, публичное и недвусмысленное обязательство со стороны России, чтобы разрешить и облегчить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ».
(С информацией от Europa Press)
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