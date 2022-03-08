США осудили Совет Безопасности ООН, что у Путина есть план уничтожения и террора Украины

U.S. Ambassador to the U.N. Linda Thomas-Greenfield speaks during a meeting of the United Nations Security Council on Threats to International Peace and Security, following Russia's invasion of Ukraine, in New York City, U.S., March 7, 2022. REUTERS/Carlo Allegri

Посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд заверила Совет Безопасности в том, что у президента России Владимира Путина есть план «уничтожения и террора» Украины и заверила, что мир должен быть готов к «очень долгому и очень трудному пути».

«Мы видели изображения пожилых людей, бегущих, мертвой женщины в инвалидном кресле, детей, умирающих на руках своих матерей, и женщины, истекающей кровью в больницу. Это снимки, которые мы видим каждый день, о том, что происходит на местах в Украине», — сказал Томас-Гринфилд.

В этой связи он осудил, что «война президента Путина против Украины увеличивает» гуманитарные издержки, особенно для маленьких детей, которые «были тяжело травмированы насилием и разрушениями».

«Если последние две недели нас чему-то и научили, так это тому, что украинский народ не собирается сдаваться. И многие сами россияне, в том числе многие российские солдаты, не хотят этой войны. К сожалению, Путин, похоже, не слушает», - сказал он, добавив, что «необходимо твердое, четкое, публичное и недвусмысленное обязательство со стороны России, чтобы разрешить и облегчить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ».

Беженцы из Украины в палатке после пересечения границы с Польшей на пограничном контрольно-пропускном пункте в Медыке, Польша

Посол США в ООН подчеркнул, вторя информации, опубликованной польским представителем, что каждую минуту «100 украинских беженцев пересекают границу в Польшу».

Поэтому она предложила помощь, чтобы «держать границы открытыми для всех, кто ищет международную защиту, включая тех, кто может столкнуться с коммуникационными барьерами с пограничными агентами из-за инвалидности или других факторов».

Так, он указал, что Соединенные Штаты «все больше заботятся о защите гражданских лиц», в частности женщин и девочек, подверженных гендерному насилию, ЛГБТ, а также пожилых людей и инвалидов Украины.

«Мы также призываем к защите и уходу за всеми уязвимыми детьми, включая разлученных и несопровождаемых детей и детей, находящихся в детских учреждениях», - сказал он, добавив, что «дети не должны быть вовлечены в конфликт».

«Мы продолжаем призывать Россию изменить курс, вывести свои войска, снизить эскалацию с помощью дипломатии и поддерживаем призыв Украины к прекращению огня. А пока мы аплодируем тем, кто делает все, что в их силах, чтобы облегчить страдания, которые Путин развязал украинскому народу», - сказал он.

(С информацией от Europa Press)

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