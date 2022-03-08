Европейская комиссия представит сегодня свое предложение по снижению энергетической зависимости России

Во вторник Европейская комиссия представит свое последнее предложение по решению проблемы роста цен на энергоносители, которое должно было быть представлено на прошлой неделе, с целью снижения ее энергетической зависимости от России, особенно от газа, после наступления Москвы на Украине.
На встрече, которая состоится в Страсбурге, исполнительная власть сообщества примет меры по скорейшему снижению зависимости блока от российского газа, диверсифицируя поставки по трубопроводам, соединяющим этот континент с другими поставщиками, а также с помощью танкеров с метаном.
Намерение Комиссии состоит в том, чтобы повысить безопасность поставок газа на рынке Сообщества и уменьшить влияние стоимости газа на рынках на цену энергии, особенно для потребителей и предприятий.
Члены Комиссии примут решение о том, будут ли 27 членов ЕС осуществлять совместные закупки, а также будут ли они разрабатывать стратегические системы хранения скоординированным и совместным образом, учитывая, что Россия в настоящее время является основным поставщиком сжиженного природного газа на рынок Сообщества и составляет 40% поставка.
Также на столе стоит просьба Испании реформировать оптовую торговлю электроэнергией, чтобы высокие цены на газ не влияли на стоимость электроэнергии или карман потребителей.
Двадцать семь стран обратились к Европейской комиссии с просьбой обновить предложение, которое она планировала принять на прошлой неделе по энергетическому сектору, включив в него исключительные меры, которые могут реализовать государства-члены и которые усиливают защиту потребителей от волатильности газового рынка.
Брюссель утверждает, что ЕС готов гарантировать поставки газа в случае сокращения поставок Россией в ответ на карательные меры, принятые этим блоком и G7. Кроме того, это гарантирует, что рынок Сообщества имеет достаточные запасы этого продукта на текущий зимний сезон в случае сокращения со стороны Кремля.
«Цены на энергоносители влияют на потребителей и бизнес», - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в этот понедельник в пресс-выступлении с премьер-министром Италии Марио Драги, в котором она выразила намерение исполнительной власти ЕС обеспечить, чтобы цены высокие цены на газ напрямую не влияют на электроэнергию.
Кроме того, Фон дер Ляйен выразил намерение защитить наиболее уязвимых потребителей и высказался за преобразование энергетического баланса государств-членов в пользу возобновляемых источников энергии.
«Благодаря крупным инвестициям в возобновляемые источники энергии мы увидим рост их участия. Мы увеличим их долю, и это изменит структуру нашего рынка. Поэтому мы должны посмотреть на состав нашего рынка», — заявил президент Европейской комиссии.
(С информацией от Europa Press)
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