Shell прекратит закупать газ и нефть в России и закроет свои заправочные станции

FILE PHOTO: Shell logo and Russian flag are seen through broken glass in this illustration taken March 1, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Англо-голландская компания Shell прекратит покупать газ и нефть у России и закроет свои автозаправочные станции в России, как было объявлено во вторник в заявлении, в котором она также принесла свои «извинения» за приобретение российских углеводородов после вторжения в Украину.

«Shell объявляет о намерении постепенно отказаться от участия во всех российских углеводородах, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ, в соответствии с руководящими принципами (британского) правительства», — говорится в сообщении компании.

В качестве «немедленного» первого шага Shell прекратит закупку сырой нефти за наличные и закроет все свои заправочные станции и операции с авиационным топливом и смазочными материалами в России.

28 февраля Shell уже объявила, что откажется от всех совместных проектов с российским гигантом «Газпром», который откажется от своих 27,5% на объекте по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», а также 50% от нефтяных проектов Салыма и Гыдана в Сибири, и который прекращает свое участие в российской газопровод — немецкий Северный поток — 2.

«Мы прекрасно понимаем, что наше решение на прошлой неделе купить партию российской сырой нефти для переработки в бензин и дизельное топливо (...) было неуместным, и мы приносим свои извинения», — заявил сегодня генеральный директор компании Бен ван Берден.

(Рейтер)

Чиновник указал, что они направят прибыль от оставшейся российской нефти, которая у них еще есть, в фонд помощи жертвам войны.

По мнению Ван Бердена, проблемы, стоящие перед сектором, «подчеркивают дилемму между давлением на российское правительство за его зверства в Украине и обеспечением стабильных и безопасных поставок энергоносителей по всей Европе».

В конечном итоге, по словам генерального директора Shell, правительства должны будут принять решение о «невероятно трудных жертвах», на которые придется пойти во время войны в Украине.

Акции Shell на рынке Euronext сегодня торговались немного ниже, составив 0,5% до 23,8 евро.

Помощь Европе

По словам Ван Бердена, Shell будет вмешиваться, чтобы помочь поставлять природный газ в Европу в случае сбоев, связанных с напряженностью между Россией и Западом.

«Если будут перебои, возможно, из-за санкций или по другим причинам, мы, конечно, вмешаемся и сделаем все возможное, чтобы обеспечить Европу», - сказал Ван Берден СМИ.

Он добавил, что в прошлом Европа никогда не сталкивалась со значительными перебоями поставок из России «даже в очень неспокойные геополитические моменты».

«Наши действия до сих пор основывались на продолжающихся обсуждениях с правительствами необходимости отключения компании от российских энергопотоков при сохранении энергоснабжения», — прокомментировал генеральный директор, предупредив, что, учитывая «физическое местоположение и доступность альтернатив», эти усилия «могут занять недели».

(С информацией от EFE, AFP, Reuters)

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