Число беженцев достигло двух миллионов после 12 дней вторжения России в Украину

People arrive by ferry after fleeing from Russia's invasion of Ukraine, at the Isaccea-Orlivka border crossing, Romania, March 7, 2022. REUTERS/Stoyan Nenov

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), количество людей, покинувших Украину с начала российского вторжения 24 февраля, превысило два миллиона во вторник.

На сайте организации говорится, что страну покинули 2 011 312 человек, а Польша приняла более половины (1 204 403 человека).

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который предупредил, что они будут продолжать увеличиваться, поскольку в Украине находятся сотни тысяч перемещенных лиц, указал, что этот порог будет достигнут во вторник.

В интервью радиостанции France Inter Гранди сказал, что «сотни тысяч людей перемещаются» по Украине, чтобы покинуть зоны боевых действий, и что они в основном ушли на запад, но с развитием войны они также будут пытаться пересечь границы. , сказал он.

По оценкам Агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), конфликт может привести к бегству до четырех миллионов украинцев, что составляет около 10 процентов населения страны. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в понедельник, что ЕС должен подготовиться к получению около пяти миллионов.

Отвечая на вопрос о том, что могут сделать люди, которые хотят помочь в этой гуманитарной ситуации, Гранди настаивал: «Нам нужны деньги», потому что это лучший способ «купить то, что нам нужно».

В этой связи он заявил, что пожертвования должны делаться через «надежные партнерские отношения». На втором этапе, добавил он, беженцев придется приветствовать.

Дети-беженцы в Польше. Внутренне перемещенные лица также могут отправиться на границу в ближайшие дни (Reuters)

Отвечая на вопрос о предполагаемой дискриминации, которой подвергаются, в частности, некоторые африканцы, прибывшие потоками беженцев на польскую границу, Гранди сказал, что он много говорил по этому вопросу с властями этой страны, которые объяснили ему, что, возможно, были некоторые административные проблемы.

Но он отметил, что не видел «случаев дискриминации», не отрицая, что некоторые из них, возможно, имели место, и, прежде всего, подчеркнул, что «воли к дискриминации» нет и не будет.

В соответствии с некоторыми объяснениями польских властей, председатель Европейского совета Шарль Мишель осудил это воскресенье, что за этим спором по поводу предполагаемой дискриминации, которой систематически подвергались бы африканские студенты, существует «российская пропаганда».

На вопрос о том, есть ли у него какие-либо записи о военных преступлениях, совершенных российскими войсками, Гранди ответил, что не он должен принимать решение об этой уголовной квалификации, но предупредил, что «нападение на гражданских лиц является самым серьезным нарушением международного гуманитарного права».

(С информацией из EFE)

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