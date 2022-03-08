Мозес Наим: «Мы видели, как Путин массово убивал мирных жителей в Сирии, а теперь мы видим его на Украине»

«Мы видели, как Путин убивал мирных жителей мансальву в Сирии, а теперь мы видим его в Украине». Этими убедительными словами престижный венесуэльский писатель и аналитик Мойзес Наим рассказал о российском вторжении в Украину. В диалоге с Infobae он обсудил свою новую книгу «Месть могущественных», в которой обсуждает, среди многих других вопросов, как Владимир Путин построил свою власть в России, чтобы стать страшным самодержцем.

Уточняя, что предсказывать, как будет развиваться российское вторжение, пока преждевременно, автор заявил, что после санкций, введенных Западом для изоляции Путина, «Россия будет беднее в ближайшие пять лет». Это, добавил он, приведет к тому, что россияне выйдут на улицы в знак протеста против режима, но он предупредил: «Путин собирается расправиться с ними».

В своем анализе он также считал, что у Путина будет все меньше союзников «потому что он радиоактивен», и сказал, что если он не изменит свою позицию, то в скором времени «санкции отключат российскую экономику от мира».

По Латинской Америке, где в последнее десятилетие закрепились диктатуры Венесуэлы и Никарагуа, он заявил, что «все, похоже, указывает на то, что у нее будет сдвиг влево». И он прокомментировал: «Книга призвана стать предупреждающим звонком, что существует скрытая, подлая, а иногда и очень открытая атака на демократию во всем мире».

- Почему «Месть могущественных»? Есть ли какие-либо контакты с вашей предыдущей книгой «Конец власти», и что вы хотите поднять в этой новой публикации?

-Десять лет назад я написал «Конец власти», который был исследованием сил, которые раздробляют власть и ослабевают. Главный вывод этой книги, в которой я рассматриваю, что происходило с вооруженными силами, странами, банками, спортивными клубами, церквями, религиями, заключается в том, что во всех этих странах власть становилось легче получить, труднее использовать и легче потерять, она стала более эфемерной. Десять лет спустя я начал замечать, что происходило много чего. Я придаю большое значение финансовому кризису 2008-2009 годов, который создал условия, которые сотрясают мир сегодня; Си Цзиньпин появился как президент, который абсолютным образом консолидировал власть в Китае; появился Владимир Путин, который консолидировал и усугубил его централизм и авторитаризм; На снимке появился Дональд Трамп; социальные сети стали беспрецедентным источником политического влияния, трансформировали политическую игру обществ и в то же время генерировали наибольшее богатство, сосредоточенное в их владельцах. Это было десятилетие глубоких преобразований. В «The End of Power» я уточнил, что власть не в том, что она исчезла полностью, я видел, что происходящее было более скоропортящимся. И всегда в книге я настаивал на том, что она сосуществует с большой концентрацией власти. Например, Ватикан и Пентагон, крупные банки и крупные транснациональные корпорации, большие общественные движения... все они были сосредоточенной властью. Вопрос в том, как силы, концентрирующие власть, взаимодействуют с силами, стремящимися к власти. Таким образом, эта взаимосвязь — это месть сильных. В книге «Конец власти» я назвал их «микродержавами», которые столкнулись с мегадержавами. И мегадержавы не собирались сидеть и ничего не делать, наблюдая, как эти микродержавы подрывают их преимущества и ослабляют свои укрепления, которые они должны были препятствовать проникновению конкурентов. Так что матч-реванш — это месть мегадержав, которые увидели атаку на их власть и отреагировали. Путин — хороший тому пример.

- Вы рассматриваете центральную концепцию в книге, а именно концепцию 3P. Из чего она состоит?

-Первое — это популизм, второе — поляризация, третье — постправда. Постправда существовала всегда, ее так или иначе называли пропагандой штатов, правительств. Эти три силы существовали всегда, дело в том, что теперь они были усилены и усилены в условиях двадцать первого века. Популизм — это, по сути, старая идея разделения и правления, это идея усугубления разделения нации между благородными народами, злоупотребляемыми и эксплуатируемыми непристойной и прожорливой кастой, которая злоупотребляет ими. В этом подразделении появляются возможности для лидеров. Поэтому они берут их и усиливают поляризацией, которая существовала всегда, но теперь она усиливается постправдой, которая является новым способом не только пропаганды, но и изменения восприятия социальной реальности. Итак, у миллионов людей были неправильные представления.

-В книге он объясняет, как автократы 3P используют пружины демократий, чтобы увековечить себя у власти, и приводит несколько примеров, таких как Владимир Путин, Виктор Орбан и Николас Мадуро, среди прочих. В то же время он говорит о «автократических альянсах» и утверждает, что мы находимся в «мире, безопасном для автократий». Почему эта тенденция усилилась в последнее десятилетие? Была ли неэффективная реакция со стороны свободных правительств мира или недооценка власти этих автократов?

-Все это. Но в основе лежат два факта: во-первых, насколько трудно успешно управлять в наше время. Как верить в правителей, которые не добиваются успеха, которые не могут вывести свою страну из нищеты, которые не могут эффективно противостоять неравенству, толерантны к коррупции. Очень трудно управлять страной с такими характеристиками и с убежденными в этом людьми. Другая часть этого — это то, что я освещаю в книге, — это антиполитика. Все, что связано с властью, должно быть выброшено. Мантра всего этого — «отпусти всех», которая была у вас в Аргентине, затем в Чили. Он был в Бразилии, мы видели его в Мексике. В Венесуэле это был один из главных лозунгов Уго Чавеса, он сказал, что ничего не может быть хуже, чем было, а потом мы обнаружили, что есть что-то похуже.

«Месть могущественных» Мойзеса Наима редактируется Penguin Randomhouse

- Вы называете Путина одним из великих представителей автократов 3P. Он даже говорит о России как о ведущем в мире мафиозном государстве. В разгар российского вторжения в Украину, какой рентген он делает из него, и как он построил свою власть?

- Я очень неохотно рассуждаю о том, что происходит в монетных дворах людей. Что не является непостижимым и видимым, так это их факты. Не говорите мне, что вы собираетесь делать, покажите, что вы сделали. С Путиным совершенно ясно, что он сделал, как он получил власть и как он ее реализовал и трансформировал; как он относится к олигархам, управлению из центра и имея Кремль как центр страны, центр частного сектора и производственного сектора, банковского дела, средств массовой информации. Это все он. Когда происходили столкновения, это было беспощадно. Когда он пришел к власти, одной из его задач было прекращение чеченской войны, и он отдал власть лидеру региона, что было необычайной резней. Мы также видели, как он убивал мирных жителей мансальву в Сирии, а теперь мы видим его в Украине. Очень понятно, как это работает. Трудно предсказать, что произойдет. Но я осмелюсь предсказать, что Россия станет беднее в ближайшие пять лет, и это политически взрывоопасно. Люди выйдут на улицы в знак протеста против режима, а Путин собирается расправиться с ними.

— Согласны ли вы с мнением многих аналитиков, которые утверждают, что просчитали издержки войны?

-Совершенно очевидно. Это не значит, что он его потеряет, но очевидно, что он ожидал, что это будет вопрос дней. Есть доказательства, доказательства этого. Солдатам, например, давали еду и еду только на два дня, потому что они думали, что это не продлится намного дольше. Что они смогут уничтожить украинское правительство и войска за два дня. Мы видели его с логистическими проблемами. Войны не обязательно выигрываются в боях, их выигрывают в логистике, в способности снабжать войска продовольствием, бензином, боеприпасами и всем необходимым. У него сто с лишним тысяч человек, которых он должен кормить три раза в день в регионе, охваченного конфликтом. Не думаю, что он задумывался об этом. Но он отреагировал и до сих пор имеет асимметрию между размерами российских и украинских сил, что затрудняет представление о том, что он в конечном итоге не одержит победу. Но, даже если он одержит победу, он столкнется с восстанием украинского народа, поддерживаемого миром, который сочувствует делу свободы в Украине, и тяжело вооруженного и финансируемого великими державами мира.

-Вы также говорите о моральной позиции самодержцев, об их рассказе об иностранном вмешательстве. В случае с Россией это делается под предлогом отказа от развертывания НАТО и вступления Украины в альянс. Кроме того, в книге он рассказывает об отвратительных планах этих самодержцев. В этом контексте, чего хочет Путин помимо вторжения в Украину?

Он защищает себя у власти, ему некуда деваться. Одна из вещей, которую мы наблюдаем, — это эффект мышеловки у самодержцев. Мышь входит в клетку в поисках сыра, а затем обнаруживает, что сыр вкусный, но он не может покинуть клетку. Итак, Путин, мы также видели это с Мадуро, с несколькими африканцами, им просто некуда идти, потому что они, их деньги, их безопасность находятся в опасности. Тогда Путину ничего не остается, кроме как остаться, и применить силу, которую он имеет, чтобы защитить себя. Он хотел бы войти в историю как великий конкистадор того, что было географией России во времена Советского Союза, и стать больше. Думаю, что этот опыт заставит его пересмотреть и переосмыслить свои геополитические амбиции.

— Чего нам ожидать в ближайшие недели в Украине?

«Я полагаю, что разрушения и нападения продолжатся без возмещения ущерба для защиты общества и ни в чем не повинных гражданских лиц. Вполне вероятно, что Путин в конечном итоге будет контролировать некоторые города или все большие города, но будет постоянное восстание, когда не вся украинская территория будет контролироваться Путиным. Если Путин не изменит свою точку зрения, санкции, которые уже приняты, плюс те, которые находятся в пути... Если так будет продолжаться и продолжаться шесть месяцев, это, по сути, означает отключение российской экономики от мира. Это чревато очень важными последствиями. Кроме того, могут быть несчастные случаи, которые вызывают ожоги, могут возникнуть недоразумения, но я не смею предсказывать в краткосрочной перспективе.

- Вы утверждаете, что правители 3P понимают, что они не могут выжить в изоляции. В условиях изоляции, которой Россия подвергается со стороны Соединенных Штатов и западных держав, могут ли произойти какие-либо изменения в альянсе Путина? То есть многие из этих автократов начинают переосмысливать свою политику и будущие маневры.

-Абсолютно да. Это очень сложная интуиция. Это произойдет, и это уже происходит. Например, самый крайний, важный и определяющий случай — это случай Китая. В случае с Китаем у вас есть три сценария. Ведущий Китай, куда Си Цзиньпин идет, чтобы обнять Путина в Кремле и объявить себя вечными союзниками. Думаю, это нулевая вероятность. Еще один Китай, который предлагает себя в качестве посредника между Россией и Соединенными Штатами и западным миром. А Китай подождет, пусть события развернутся. Я думаю, что третий сценарий наиболее вероятен. Произошло много неожиданных вещей. Сегодня Виктор Орбан из Венгрии объявил, что собирается разрешить самолетам НАТО работать из Венгрии. Орбан был бесспорным союзником Путина. Тогда, возможно, мы увидим водопад бывших друзей Путина, которые начнут отдаляться от него, потому что он радиоактивен.

Владимир Путин «убивает» украинское гражданское общество

-Среди латиноамериканских автократов 3P, которых вы упоминаете в книге, Николас Мадуро и Даниэль Ортега, но он также говорит, например, о Жаире Болсонаро. Именно лидеры, которые в эти дни поддерживали Путина или оставались нейтральными. Как вы анализируете реакцию Латинской Америки на вторжение в Украину?

-Они в недоумении. Латиноамериканские лидеры пытаются понять, в чем заключается их роль. В то же время у вас есть Мадуро, обнимающий Путина, один из немногих, кто открыто обнял Путина, но который все знают, что с двумя телефонными звонками из Пентагона и США они могли бы предложить ему возможность снятия санкций, чего он и хочет. Итак, с одной стороны, у вас есть Мадуро, антиамериканский левый, а в Чили у вас есть Борис, который осудил это. Затем у вас есть Фернандес и Фернандес де Киршнер в Аргентине. То, что вы видите, — это отклонения и реакции, а также много путаницы. В общем, если вы спросите меня, что общего во всем этом, так это завышение геополитического веса Латинской Америки. Латинская Америка в настоящее время мало что значит с учетом происходящего в Украине.

- Поскольку Запад все больше изолирует Путина, Соединенные Штаты подтвердили диалог с официальными лицами Чависты. Считаете ли вы возможными переговоры жизнеспособными?

- Им нужно несколько срочных дел. Прежде всего, снять индивидуальные санкции. В настоящее время у Мадуро есть плакат в ФБР «разыскивается», и награда тем, кто способствует его поимке и заключению в тюрьму. Так же поступил и Диосдадо Кабельо и все они. Что вы предлагаете взамен? Есть ли у Байдена возможность сделать это? Что произойдет с Конгрессом Соединенных Штатов, когда они начнут осуждать его за предательство демократии? Тогда я вижу, что это очень тяжело. Практические препятствия невероятны и очень сложны.

В своей книге Мойзес Наим предупреждает об усилении автократий в Латинской Америке за последнее десятилетие (Reuters/Stringer)

— Как вы оцениваете текущую ситуацию в Латинской Америке? Видите ли вы кандидатов на звание автократа 3P в будущем? Например, в Колумбии Густаво Петро руководит голосованием и всегда поддерживал тесные связи с венесуэльской диктатурой.

- Кажется, все указывает на то, что в Латинской Америке произойдет сдвиг влево. У нас есть Борик и Чилийская коммунистическая партия; правительство Аргентины мы знаем, что это такое; мистер Кастильо, который представляет собой сочетание необъяснимых вещей в Перу... Правда, все указывает на то, что если бы выборы состоялись сегодня, Петро победил бы в Колумбии. Мадуро в Венесуэле, Лула да Силва, похоже, снова победит в Бразилии. Затем Никарагуа в Центральной Америке и другие. Затем у вас есть регион, который движется влево. Реальность такова, что эти популисты, эти три человека, социалисты, склонны к авторитаризму. Это статистически реально.

- Перед лицом этого сдвига влево и присутствия вышеупомянутых автократов и диктаторов, в чем заключается великая проблема демократии?

- Книга призвана стать предупреждающим звонком о том, что это происходит и что во всем мире происходит скрытая, скрытая, а иногда и очень открытая атака на демократию. Это требует, чтобы граждане учитывали это, действуя в целом.

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