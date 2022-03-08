Япония одобрила дополнительные санкции в отношении России и Беларуси

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Правительство Японии объявило сегодня о введении дополнительных санкций в отношении России и Беларуси, включая блокирование активов около тридцати высокопоставленных государственных чиновников и бизнесменов, а также запрет на экспорт техники для нефтяной промышленности.

Правительство Японии решило расширить свои карательные меры из-за эскалации атак на Украине со стороны Москвы и «явно вовлеченного» Минска во вторжение, заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель правительства Хирокадзу Мацуно.

Новые санкции включают 20 высокопоставленных российских чиновников и олигархов, а также 12 других белорусов, которые присоединятся к лицам, средства которых уже были заморожены Японией, включая президента России Владимира Путина и его коллегу из соседней страны Александра Лукашенко.

Япония также приняла решение запретить продажу в Россию техники, предназначенной для нефтеперерабатывающих заводов, а также экспорт в Беларусь полупроводников и других товаров, которые могут быть использованы в военной промышленности.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Эти меры реализуются «в координации со странами G7 и международным сообществом» и с целью «улучшения ситуации в Украине», сказал Мацуно.

Представитель также выразил сожаление по поводу того, что Япония была включена в список «враждебных стран», составленный Кремлем и распространенный накануне российским агентством «Интерфакс».

«К сожалению, Россия объявила, что она примет меры, которые могут причинить вред японскому народу и японским компаниям, назвав Японию недружественной страной», — сказал Мацуно, добавив, что Токио перенес дипломатический протест в Россию за это.

Япония, как и другие страны G7 и ЕС, применяла последовательные раунды санкций против России с начала вторжения в Украину, включая замораживание активов российских компаний и банков, исключение последних из системы Swift и вето на экспорт полупроводников.

(С информацией из EFE)

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