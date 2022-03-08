Блинкен настаивал на том, чтобы Украина «продолжала» поддерживать украинский народ Соединенными Штатами

U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks during a news conference with Latvian Foreign Minister Edgars Rinkevics in Riga, Latvia March 7, 2022. REUTERS/Ints Kalnins

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил в понедельник перед министром иностранных дел Украины Димитро Кулебой «продолжающуюся» поддержку США украинскому народу.

Оба провели телефонный разговор, в котором Блинкен осудил «нападения России на украинские города и рост числа жертв среди гражданского населения», как сообщается в заявлении Госдепартамента США.

Таким образом, он подчеркнул, что предпринимаются «дипломатические усилия», чтобы «остановить войну Путина». В этой связи он подчеркнул «твердую солидарность Соединенных Штатов с мужественным народом Украины, который продолжает противостоять преднамеренным и неспровоцированным нападениям со стороны России».

Посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд также заверила Совет Безопасности в том, что у президента России Владимира Путина есть план «уничтожения и террора» Украины и заверила, что мир должен быть готов к «очень долгому и очень трудному пути».

«Мы видели изображения пожилых людей, бегущих, мертвой женщины в инвалидном кресле, детей, умирающих на руках своих матерей, и женщины, истекающей кровью в больницу. Это снимки, которые мы видим каждый день, о том, что происходит на местах в Украине», — сказал Томас-Гринфилд.

Посол США в ООН Томас-Гринфилд

В этой связи он осудил, что «война президента Путина против Украины увеличивает» гуманитарные издержки, особенно для маленьких детей, которые «были тяжело травмированы насилием и разрушениями».

«Если последние две недели нас чему-то и научили, так это тому, что украинский народ не собирается сдаваться. И многие сами россияне, в том числе многие российские солдаты, не хотят этой войны. К сожалению, Путин, похоже, не слушает», - сказал он, добавив, что «необходимо твердое, четкое, публичное и недвусмысленное обязательство со стороны России, чтобы разрешить и облегчить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ».

Посол США в ООН подчеркнул, вторя информации, опубликованной польским представителем, что каждую минуту «100 украинских беженцев пересекают границу в Польшу».

Поэтому она предложила помощь, чтобы «держать границы открытыми для всех, кто ищет международную защиту, включая тех, кто может столкнуться с коммуникационными барьерами с пограничными агентами из-за инвалидности или других факторов».

Так, он указал, что Соединенные Штаты «все больше заботятся о защите гражданских лиц», в частности женщин и девочек, подверженных гендерному насилию, ЛГБТ, а также пожилых людей и инвалидов Украины.

(С информацией от Europa Press)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: