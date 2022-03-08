По меньшей мере десять погибших, включая детей, в украинском городе Сумы в результате российских бомбардировок

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB The body of a person lies on the ground next to a military base building that, according to the Ukrainian ground forces, was destroyed by an air strike, in the town of Okhtyrka in the Sumy region, Ukraine February 28, 2022. Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian ground forces/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.





Люди убирают завалы с военной базы, которая, по данным украинских сухопутных войск, была уничтожена авиаударом в городе Ахтырка в Сумской области

Несколько домов были разрушены российскими бомбардировками в начале понедельника в центре города Сумы, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек, включая детей, как подтвердил глава Сумской областной государственной администрации Димитро Живицкий.

«Он был полностью стерт с лица земли. Это частные дома. К сожалению, есть жертвы. Среди них дети», — заявил он, что подтвердили украинские информационные агентства «Укринформ» и «Униан».

Живицкий сообщил через свой официальный профиль в Facebook, что обстрелы также имели место в жилых районах Битицы и Охтирки. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, а также различные врачи будут оценивать ситуацию и работать на местах, чтобы тушить пожары и оказывать помощь раненым.

Незадолго до этого, между десятью и одиннадцатью часами (по местному времени), сигналы тревоги, предупреждающие население о возможном авиаударе, срабатывали в Сумах и Кривом Роге, сообщает 24-й канал Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский вчера опубликовал видео через Telegram, на котором видно, как он сопротивляется российскому вторжению из своего офиса в Киеве.

«Я остаюсь в Киеве. В моем офисе. Я не скрываюсь и никого не боюсь», — заявил лидер Украины, обвиняя российскую армию в том, что она не смогла эвакуировать мирных жителей через гуманитарные коридоры, которые должны были быть созданы после переговоров.

«Было достигнуто соглашение о гуманитарных коридорах. Получилось? Вместо этого были российские танки, российские грады [российские ракетные установки], российские мины», — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский

Украинский президент обвинил российские войска в «подрыве согласованного маршрута доставки продовольствия и медикаментов» в осажденный город Мариуполь на юге Украины и «уничтожении автобусов» для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий.

«Они следят за тем, чтобы на оккупированную территорию открылся небольшой коридор, рассчитанный на несколько десятков человек. Не столько к России, сколько к пропагандистам, прямо к телекамерам», — добавил Зеленский, обвиняя Москву в «цинизме».

«Сегодня они разбомбили пекарню в Макарове. Они разрушили еще один храм в Житомирской области. Они уничтожают даже автобусы, которые вывозят людей. Кем вы должны быть для этого? Это не люди», - сказал он в ролике.

Украинскому народу он пообещал: «От врага не останется и следа. Мы восстановим наши города. Они будут лучше, чем любой город в России».

(С информацией от Europa Press)

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