По меньшей мере десять погибших, включая детей, в украинском городе Сумы в результате российских бомбардировок

Несколько домов были разрушены российскими бомбардировками в начале понедельника в центре города Сумы, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек, включая детей, как подтвердил глава Сумской областной государственной администрации Димитро Живицкий.
«Он был полностью стерт с лица земли. Это частные дома. К сожалению, есть жертвы. Среди них дети», — заявил он, что подтвердили украинские информационные агентства «Укринформ» и «Униан».
Живицкий сообщил через свой официальный профиль в Facebook, что обстрелы также имели место в жилых районах Битицы и Охтирки. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, а также различные врачи будут оценивать ситуацию и работать на местах, чтобы тушить пожары и оказывать помощь раненым.
Незадолго до этого, между десятью и одиннадцатью часами (по местному времени), сигналы тревоги, предупреждающие население о возможном авиаударе, срабатывали в Сумах и Кривом Роге, сообщает 24-й канал Украины.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский вчера опубликовал видео через Telegram, на котором видно, как он сопротивляется российскому вторжению из своего офиса в Киеве.
«Я остаюсь в Киеве. В моем офисе. Я не скрываюсь и никого не боюсь», — заявил лидер Украины, обвиняя российскую армию в том, что она не смогла эвакуировать мирных жителей через гуманитарные коридоры, которые должны были быть созданы после переговоров.
«Было достигнуто соглашение о гуманитарных коридорах. Получилось? Вместо этого были российские танки, российские грады [российские ракетные установки], российские мины», — сказал Зеленский.
Украинский президент обвинил российские войска в «подрыве согласованного маршрута доставки продовольствия и медикаментов» в осажденный город Мариуполь на юге Украины и «уничтожении автобусов» для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий.
«Они следят за тем, чтобы на оккупированную территорию открылся небольшой коридор, рассчитанный на несколько десятков человек. Не столько к России, сколько к пропагандистам, прямо к телекамерам», — добавил Зеленский, обвиняя Москву в «цинизме».
«Сегодня они разбомбили пекарню в Макарове. Они разрушили еще один храм в Житомирской области. Они уничтожают даже автобусы, которые вывозят людей. Кем вы должны быть для этого? Это не люди», - сказал он в ролике.
Украинскому народу он пообещал: «От врага не останется и следа. Мы восстановим наши города. Они будут лучше, чем любой город в России».
(С информацией от Europa Press)
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