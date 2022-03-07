Украина приостановила экспорт мяса, пшеницы, сахара и других продуктов

FOTO DE ARCHIVO. Una cosechadora recolecta trigo en un campo cerca de la aldea de Hrebeni, en la región de Kyiv, Ucrania. 17 de julio de 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Правительство Украины приостановило экспорт мяса, пшеницы, сахара и других продуктов в воскресенье из-за российского военного вторжения в Украину.

Экспорт пшеницы, кукурузы, птицы, яиц и масла будет разрешен только с разрешения Министерства экономики, говорится в сообщении правительства Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение ограничить экспорт ряда социально значимых товаров и сырья, сообщает украинская ежедневная газета «Украинская правда».

По данным Испанской организации логистики и транспортного бизнеса ООН, пищевой, автомобильный, технологический и энергетический секторы первыми понесли наибольший ущерб своей глобальной цепочке поставок из-за последствий вторжения России в Украину.

Российская армия угрожала атаковать соседние с Украиной страны. Пресс-секретарь министерства обороны России Игорь Конашенков предупредил, что некоторые украинские истребители переместились в Румынию и других соседей Украины, которых он не опознал.

Кремлевский чиновник заявил, что если эти истребители атакуют российские войска с территории этих стран, «это может быть расценено как участие этих стран в военном конфликте. »

«Практически вся авиация киевского режима, пригодная для боевых действий, была уничтожена. Но мы знаем из безопасного источника, что некоторые украинские самолеты летали в Румынию и другие соседние страны», — сказал Конашенков.

Министр обороны России Игорь Конашенков

«Это чистая риторика, чтобы отвлечь внимание от того, что действительно происходит на местах: гибнут мирные жители, высмеиваются над нормами вооруженного конфликта», — отреагировал премьер-министр Румынии Николае Чука в телевизионном интервью.

Российское правительство «уже может попытаться нас напугать [...], у нас нет причин чувствовать угрозу», добавил он.

Чука упомянул об инциденте, о котором сообщила румынская армия 24 февраля, в первый день российского наступления, когда украинский истребитель был перехвачен в румынском воздушном пространстве и вынужден приземлиться в этой стране. Пилот пояснил, что у него были технические проблемы на борту, сообщает Бухарест.

«Самолет снова вылетел [1 марта] из Румынии без оружия, просто чтобы избежать возможных обвинений» со стороны Москвы, подчеркнул премьер, отметив, что румынские власти обнародовали инцидент «с полной прозрачностью».

Украина, где российская армия проводит интервенцию с 24 февраля, призывает западные страны установить бесполетную зону над своей территорией, что НАТО отвергло, сославшись на сильный риск прямой конфронтации с Москвой.

В субботу президент России Владимир Путин предупредил, что Россия рассмотрит любую страну, пытающуюся ввести исключение зоны в качестве совместного воюющего воздуха в Украине.

(С информацией от Europa Press)

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