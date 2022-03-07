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Lunes 7 de Marzo de 2022
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Россия

Украина приостановила экспорт мяса, пшеницы, сахара и других продуктов

Пищевой, автомобильный, технологический и энергетический секторы первыми понесли наибольший ущерб своей глобальной цепочке поставок из-за воздействия, вызванного российским вторжением

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Newsroom Infobae
7 de Marzo de 2022
FOTO DE ARCHIVO. Una cosechadora recolecta trigo en un campo cerca de la aldea de Hrebeni, en la región de Kyiv, Ucrania. 17 de julio de 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko
FOTO DE ARCHIVO. Una cosechadora recolecta trigo en un campo cerca de la aldea de Hrebeni, en la región de Kyiv, Ucrania. 17 de julio de 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Правительство Украины приостановило экспорт мяса, пшеницы, сахара и других продуктов в воскресенье из-за российского военного вторжения в Украину.

Экспорт пшеницы, кукурузы, птицы, яиц и масла будет разрешен только с разрешения Министерства экономики, говорится в сообщении правительства Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение ограничить экспорт ряда социально значимых товаров и сырья, сообщает украинская ежедневная газета «Украинская правда».

По данным Испанской организации логистики и транспортного бизнеса ООН, пищевой, автомобильный, технологический и энергетический секторы первыми понесли наибольший ущерб своей глобальной цепочке поставок из-за последствий вторжения России в Украину.

Российская армия угрожала атаковать соседние с Украиной страны. Пресс-секретарь министерства обороны России Игорь Конашенков предупредил, что некоторые украинские истребители переместились в Румынию и других соседей Украины, которых он не опознал.

Кремлевский чиновник заявил, что если эти истребители атакуют российские войска с территории этих стран, «это может быть расценено как участие этих стран в военном конфликте. »

«Практически вся авиация киевского режима, пригодная для боевых действий, была уничтожена. Но мы знаем из безопасного источника, что некоторые украинские самолеты летали в Румынию и другие соседние страны», — сказал Конашенков.

Министр обороны России Игорь Конашенков

«Это чистая риторика, чтобы отвлечь внимание от того, что действительно происходит на местах: гибнут мирные жители, высмеиваются над нормами вооруженного конфликта», — отреагировал премьер-министр Румынии Николае Чука в телевизионном интервью.

Российское правительство «уже может попытаться нас напугать [...], у нас нет причин чувствовать угрозу», добавил он.

Чука упомянул об инциденте, о котором сообщила румынская армия 24 февраля, в первый день российского наступления, когда украинский истребитель был перехвачен в румынском воздушном пространстве и вынужден приземлиться в этой стране. Пилот пояснил, что у него были технические проблемы на борту, сообщает Бухарест.

«Самолет снова вылетел [1 марта] из Румынии без оружия, просто чтобы избежать возможных обвинений» со стороны Москвы, подчеркнул премьер, отметив, что румынские власти обнародовали инцидент «с полной прозрачностью».

Украина, где российская армия проводит интервенцию с 24 февраля, призывает западные страны установить бесполетную зону над своей территорией, что НАТО отвергло, сославшись на сильный риск прямой конфронтации с Москвой.

В субботу президент России Владимир Путин предупредил, что Россия рассмотрит любую страну, пытающуюся ввести исключение зоны в качестве совместного воюющего воздуха в Украине.

(С информацией от Europa Press)

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