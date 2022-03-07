Великобритания вложит 100 млн долларов в украинскую экономику

FILE PHOTO: British Prime Minister Boris Johnson speaks during a joint press conference with Estonia's Prime Minister Kaja Kallas and NATO Secretary-General Jens Stoltenberg (not pictured) at the Tapa Military Base, in Tallinn, Estonia March 1, 2022. Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo

Соединенное Королевство вложит 100 миллионов долларов (91 миллион евро) в украинскую экономику, чтобы облегчить финансовое давление, вызванное вторжением российской армии, сообщило британское правительство в воскресенье.

Эти средства могут быть использованы для выплаты зарплат в государственном секторе, продолжения работы важнейших государственных функций, а также для покрытия расходов на социальное обеспечение и пенсионное обеспечение, говорится в заявлении официального офиса Бориса Джонсона на Даунинг-стрит.

Британский исполнительный директор уточнил, что концессия будет осуществляться через Всемирный банк.

Соединенное Королевство сделало это заявление перед тем, как премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Нидерланды Марк Рютте посетили Лондон в понедельник.

Борис Джонсон поговорит с ними, чтобы «продолжать руководить международным ответом» на войну на Украине, сначала в ходе двух отдельных двусторонних встреч, а затем в трехсторонней встрече, сообщил его официальный пресс-секретарь.

Президенты посетят базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) и проведут совместную пресс-конференцию на Даунинг-стрит.

«С тех пор, как началось жестокое и незаконное нападение на Россию, мы видели, как мир проявил солидарность с неукротимым народом Украины», — говорится в заявлении Джонсона.

Борис Джонсон на заседании британского парламента

«Великобритания готова помочь тем, кто в ней больше всего нуждается, предлагая необходимые поставки и медицинскую поддержку», — добавил глава британского правительства.

Только президент России Владимир Путин «может полностью положить конец страданиям на Украине», добавил Джонсон, но «новое финансирование будет продолжать помогать тем, кто сталкивается с ухудшающейся гуманитарной ситуацией», сказал он.

Объявленные сегодня средства дополняют 220 миллионов фунтов стерлингов (266 миллионов евро), которые Соединенное Королевство уже выделило на сотрудничество с Киевом.

Даунинг-стрит также подчеркнула, что за последние годы британское правительство ввело 22 000 украинских солдат и, среди прочих мер, направило в страну 2000 противотанковых ракет.

(С информацией из EFE)

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