Великобритания вложит 100 млн долларов в украинскую экономику

Соединенное Королевство вложит 100 миллионов долларов (91 миллион евро) в украинскую экономику, чтобы облегчить финансовое давление, вызванное вторжением российской армии, сообщило британское правительство в воскресенье.
Эти средства могут быть использованы для выплаты зарплат в государственном секторе, продолжения работы важнейших государственных функций, а также для покрытия расходов на социальное обеспечение и пенсионное обеспечение, говорится в заявлении официального офиса Бориса Джонсона на Даунинг-стрит.
Британский исполнительный директор уточнил, что концессия будет осуществляться через Всемирный банк.
Соединенное Королевство сделало это заявление перед тем, как премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Нидерланды Марк Рютте посетили Лондон в понедельник.
Борис Джонсон поговорит с ними, чтобы «продолжать руководить международным ответом» на войну на Украине, сначала в ходе двух отдельных двусторонних встреч, а затем в трехсторонней встрече, сообщил его официальный пресс-секретарь.
Президенты посетят базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) и проведут совместную пресс-конференцию на Даунинг-стрит.
«С тех пор, как началось жестокое и незаконное нападение на Россию, мы видели, как мир проявил солидарность с неукротимым народом Украины», — говорится в заявлении Джонсона.
«Великобритания готова помочь тем, кто в ней больше всего нуждается, предлагая необходимые поставки и медицинскую поддержку», — добавил глава британского правительства.
Только президент России Владимир Путин «может полностью положить конец страданиям на Украине», добавил Джонсон, но «новое финансирование будет продолжать помогать тем, кто сталкивается с ухудшающейся гуманитарной ситуацией», сказал он.
Объявленные сегодня средства дополняют 220 миллионов фунтов стерлингов (266 миллионов евро), которые Соединенное Королевство уже выделило на сотрудничество с Киевом.
Даунинг-стрит также подчеркнула, что за последние годы британское правительство ввело 22 000 украинских солдат и, среди прочих мер, направило в страну 2000 противотанковых ракет.
(С информацией из EFE)
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