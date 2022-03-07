Российские олигархи ищут безопасные гавани для своих суперяхт

Super yatch "Amore Vero" said to be owned by Rosneft boss, is seen at La Ciotat Port near Marseille city, France, March 4, 2022. REUTERS/ Albert Gea

Суперяхта Dilbar — это полтора футбольного поля. Здесь есть две вертолетные площадки, места для более чем 130 человек и 25-метровый бассейн, который подойдет для другой суперяхты.

Dilbar был зафрахтован в 2016 году на сумму более 648 миллионов долларов. Пять лет спустя его предполагаемый владелец, российский олигарх, близкий к Кремлю Алишер Усманов, уже был недоволен. Прошлой осенью он отправил судно на немецкую верфь, чтобы отремонтировать его стоимостью в сотни миллионов долларов, согласно сообщениям.

Дилбар находился в сухом доке в четверг, когда Соединенные Штаты и Евросоюз объявили об экономических санкциях против Усманова, магната по металлам и одного из первых инвесторов Facebook, за его связи с президентом России Владимиром Путиным, а также в отместку за российское вторжение в Украину.

«Мы работаем с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и конфисковать их яхты, их роскошные апартаменты, их частные самолеты», - заявил во вторник президент США Джо Байден в послании российским олигархам во время своего обращения о положении в Союзе. «Давайте займемся их незаконной прибылью».

Конфискация огромных кораблей может стать непростой задачей. Российские миллиардеры десятилетиями прячут свои деньги и активы на Западе от правительств, которые могут попытаться обложить налогом или конфисковать их.

Несколько СМИ сообщили на прошлой неделе, что власти Германии захватили Dilbar. Но представитель министерства экономики штата Гамбург сообщила AP, что процедура еще не состоялась, потому что не удалось определить, кому принадлежит судно.

Dilbar находится под флагом Каймановых островов и зарегистрирован в конгломерате компаний на Мальте, в странах, банковское законодательство которых привлекает огромные богатства.

Бизнесмен Алишер Усманов спрятал бы имущество (Reuters)

В сотрудничестве с британской фирмой по оценке яхт VesselsValue AP составила список из 56 суперяхт, обычно определяемых как роскошные суда длиной более 24 метров (79 футов), которые, как считается, принадлежат нескольким десяткам олигархов, связанных с Кремлем. В общей сложности рыночная стоимость яхт составляет более 5,4 миллиарда долларов.

Затем AP использовала два интернет-сервиса - VesselFinder и MarineTraffic - для определения местоположения последних известных яхт на основе маяков слежения, которые они несут на борту.

Многие из них стоят на якоре в Средиземном море и Карибском бассейне. Но более десятка из них находились в пути или достигли отдаленных портов в небольших странах, таких как Мальдивы и Черногория, где они могли оказаться вне досягаемости западных санкций. Три из них исчезли из систем слежения, и их последнее известное местоположение указывает на то, что они находятся перед Босфором в Турции, выходом к Черному морю и портам Сочи и Новороссийск на юге России.

Graceful, суперяхта немецкого производства под российским флагом, которая, как считается, принадлежит Путину, покинула ремонтный док в Гамбурге, Германия, 7 февраля, за две недели до вторжения России в Украину. Сейчас он пришвартован в российском балтийском порту Калининграда, далеко от западных санкций, введенных против президента на прошлой неделе.

Эль Йейт Грасифул (Рейтер)

Французские власти конфисковали в четверг суперяхту Amore Vero в средиземноморском курортном городе Ла-Сьота. Считается, что судно принадлежит Игорю Сечину, союзнику Путина, который управляет российским нефтяным гигантом «Роснефть» и находится в санкционном списке США с тех пор, как Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Министерство финансов Франции указало в заявлении, что таможенные органы поднялись на борт судна Amore Vero длиной 88 метров (289 футов) и обнаружили, что его экипаж готовится к срочному отъезду, несмотря на то, что запланированные ремонтные работы не были завершены.

Яхта «Аморе Веро» (Рейтер)

Итальянские власти конфисковали в пятницу 64-метровую (213 футов) Lady M, которая была пришвартована в порту Империя на Итальянской Ривьере. В твиттере, анонсирующем операцию, пресс-секретарь премьер-министра Марио Драги Марио Драги заявил, что яхта принадлежит попавшему под санкции сталелитейному магнату Алексею Мордашову, который считается самым богатым человеком России с состоянием около 30 миллиардов долларов.

Но Nord, его 141-метровый (464 фута) корабль, был в безопасности в пятницу на Сейшельских островах, тропическом архипелаге в Индийском океане, на который не распространяются санкции США или Европейского союза. Рыночная стоимость Nord, которая является одной из крупнейших суперяхт в мире, составляет 500 миллионов долларов.

«Ни один российский олигарх, любящий себя, не останется без суперяхты», — говорит Уильям Браудер, американский и лондонский финансовый оператор, который годами работал в Москве, прежде чем стать одним из самых известных критиков Путина за рубежом.

Считается, что российский металлический и нефтяной магнат Роман Абрамович купил или построил не менее семи крупнейших в мире яхт, часть из которых он позже продал другим олигархам.

Усиление санкций США и ЕС в отношении олигархов, близких к Путину и российским банкам, шокировало отрасль, считает Деннис Косье, аналитик по суперяхтам, работающий в VesselsFinder. Верфи и рабочие опасаются, что им не заплатят. Стоимость суперяхты может превышать 50 миллионов долларов в год на экипаж, топливо и техническое обслуживание.

Большинство россиян, фигурирующих в ежегодном списке миллиардеров Forbes, еще не были санкционированы Соединенными Штатами и их союзниками, а их суперяхты продолжают плавать по мировым океанам. Считается, что 72-метровая (237 футов) Стелла Марис, которую журналист AP видел на этой неделе в Ницце, Франция, принадлежит Рашиду Сардарову, российскому миллионеру и нефтегазовому магнату.

Яхта Stella Maris пришвартована в Ницце, Франция. Считается, что судно принадлежит Рашиду Сардарову, российскому нефтегазовому магнату, который пока не входит в число российских олигархов, санкционированных Соединенными Штатами и их союзниками в ответ на вторжение России в Украину. (AP Photo/Коллин Барри)

Обвал рубля и обвал Московской биржи уменьшили состояние российской элиты. Косье заявил, что ожидает, что некоторые суперяхты олигархов скоро поступят в продажу незаметно по выгодным ценам.

Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций в четверг. В своем заявлении он включил доклад о тесных связях Усманова с Путиным и фотографии Дильбара и частного самолета олигарха, 63-метрового (209 футов) длиной, изготовленного на заказ Airbus A340-200.

«Я думаю, что это решение несправедливо и причины, используемые для оправдания санкций, - это вереница ложных и порочащих обвинений, которые наносят ущерб моей чести, достоинству и корпоративной репутации», - говорится в заявлении Усманова, опубликованном через сайт Международной федерации фехтования, который он возглавляет с 2008 года.

Абрамович до сих пор не попал под санкции. Британские парламентарии критиковали премьер-министра Бориса Джонсона за то, что он не пошел на британские активы Абрамовича, в том числе профессиональный футбольный клуб «Челси». Под растущим давлением олигарх объявил на этой неделе, что продаст оборудование стоимостью 2,5 миллиарда долларов и пожертвует деньги «на благо всех жертв войны на Украине».

Между тем, маяки показали 162-метровый (522 фута) Solaris, зафрахтованный Абрамовичем в 2020 году, и с подводным пирсом, который, согласно СМИ, включает небольшую подводную лодку, пришвартованную в субботу в Барселоне, Испания.

Яхта Solaris Романа Абрамовича в Барселоне (Reuters)

Eclipse, еще один восьмиэтажный корабль Abramovich, который находится в воде с прошлого года, покинул Сен-Мартен в четверг вечером и плывет через Карибское море в неизвестном направлении.

(С информацией от AP/Майкл Бисеккер)

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