Канада объявила о санкциях против 10 граждан России, близких к Владимиру Путину за вторжение в Украину

Canadian Prime Minister Justin Trudeau greets members of the Royal Air Force at RAF Northolt, near London, Britain, March 7, 2022. REUTERS/Henry Nicholls/Pool

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в понедельник о новых санкциях против 10 человек, которые, по его словам, были «соучастниками» в «неоправданном» вторжении в Украину.

«Сюда входят бывшие и нынешние высокопоставленные правительственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства», - заявил он на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Борисом Джонсоном и Марком Рютте из Нидерландов.

По словам Трюдо, имена лиц, на которых распространяются санкции, взяты из списка, составленного находящимся в заключении лидером российской оппозиции Алексеем Навальным.

«Санкции оказывают большее давление на руководство России, в том числе на внутренний круг (президента Владимира) Путина», - сказал он журналистам.

«Конечно, это в дополнение ко всем другим санкциям, которые мы объявили, включая наше недавнее объявление о введении высоких тарифов на российский и белорусский импорт».

Правительство Оттавы на прошлой неделе отменило специальный торговый статус для России и Беларуси из-за вторжения в Москву, в результате чего тарифы составили 35 процентов.

Встреча с Изабель II

Трюдо объявил о новых санкциях после встречи со своими британскими и голландскими коллегами Борисом Джонсоном и Марком Рютте и принятого королевой Елизаветой II в Виндзорском замке, первой личной встрече, проведенной монархом после заражения COVID-19.

За ними, на рабочем столе королевы, букет синих и желтых цветов, цветов украинского флага, появился в вазе, интерпретируемой как тонкое послание поддержки этой страны, вторгшейся Россией в военное вторжение.

Британская королева Елизавета принимает премьер-министра Джастина Трюдо в Виндзорском замке, Великобритания, 7 марта 2022 года. Стив Парсонс/Пул через REUTERS

На прошлой неделе государь сделал «щедрое пожертвование» на сумму, которая не была указана, платформе гуманитарных ассоциаций, которые помогают беженцам, покидающим эту страну.

Елизавета II также является королевой Канады, и Джастин Трюдо уже несколько раз видел ее в детстве через своего отца, Пьера Трюдо, одного из самых долгоживущих глав канадских государств.

У монарха, которому в апреле исполнится 96 лет, 20 февраля был получен положительный результат на коронавирус.

В результате он отменил свои обязательства, но на прошлой неделе возобновил онлайн-слушания в Виндзоре, где он живет с начала пандемии.

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