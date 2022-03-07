Канада объявила о санкциях против 10 граждан России, близких к Владимиру Путину за вторжение в Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в понедельник о новых санкциях против 10 человек, которые, по его словам, были «соучастниками» в «неоправданном» вторжении в Украину.
«Сюда входят бывшие и нынешние высокопоставленные правительственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства», - заявил он на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Борисом Джонсоном и Марком Рютте из Нидерландов.
По словам Трюдо, имена лиц, на которых распространяются санкции, взяты из списка, составленного находящимся в заключении лидером российской оппозиции Алексеем Навальным.
«Санкции оказывают большее давление на руководство России, в том числе на внутренний круг (президента Владимира) Путина», - сказал он журналистам.
«Конечно, это в дополнение ко всем другим санкциям, которые мы объявили, включая наше недавнее объявление о введении высоких тарифов на российский и белорусский импорт».
Правительство Оттавы на прошлой неделе отменило специальный торговый статус для России и Беларуси из-за вторжения в Москву, в результате чего тарифы составили 35 процентов.
Встреча с Изабель II
Трюдо объявил о новых санкциях после встречи со своими британскими и голландскими коллегами Борисом Джонсоном и Марком Рютте и принятого королевой Елизаветой II в Виндзорском замке, первой личной встрече, проведенной монархом после заражения COVID-19.
За ними, на рабочем столе королевы, букет синих и желтых цветов, цветов украинского флага, появился в вазе, интерпретируемой как тонкое послание поддержки этой страны, вторгшейся Россией в военное вторжение.
На прошлой неделе государь сделал «щедрое пожертвование» на сумму, которая не была указана, платформе гуманитарных ассоциаций, которые помогают беженцам, покидающим эту страну.
Елизавета II также является королевой Канады, и Джастин Трюдо уже несколько раз видел ее в детстве через своего отца, Пьера Трюдо, одного из самых долгоживущих глав канадских государств.
У монарха, которому в апреле исполнится 96 лет, 20 февраля был получен положительный результат на коронавирус.
В результате он отменил свои обязательства, но на прошлой неделе возобновил онлайн-слушания в Виндзоре, где он живет с начала пандемии.
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