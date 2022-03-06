США: «Есть очень достоверные сообщения о том, что Россия совершила военные преступления на Украине»

Los paramédicos de una ambulancia trasladan a un herido en una camilla, alcanzado por un bombardeo en una zona residencial, en un hospital de maternidad convertido en sala médica y utilizado como refugio antibombas, el martes 1 de marzo de 2022, en Mariúpol, Ucrania. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

В Вашингтоне появились «очень достоверные сообщения» о том, что Россия совершила военные преступления во время вторжения в Украину, в частности, нападая на мирных жителей, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы видели очень достоверные сообщения о преднамеренных нападениях на гражданских лиц, которые представляют собой военное преступление», — заявил главный дипломатический представитель президента Джо Байдена в ток-шоу CNN «Состояние Союза».

Управление ООН по правам человека заявляет, что подтвердило гибель 364 мирных жителей в Украине с начала российского вторжения 24 февраля, хотя уточняет, что сообщает только о подтвержденных жертвах и оценивает, что фактические потери намного выше. В украинском правительстве цифры превышают тысячи.

Фельдшеры передают мужчину на носилках, пострадавшего в результате обстрела жилого района в Мариуполе (AP Foto/Евгений Малолетка)

В интервью Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и их союзники ведут «очень активную дискуссию» по поводу запрета на импорт российской нефти и природного газа в ходе последней эскалации их санкций.

Как он пояснил, накануне Байден созвал заседание своего Совета национальной безопасности по этому вопросу. Вашингтон и западные союзники до сих пор воздерживались от введения санкций в отношении прибыльной российской энергетической отрасли, чтобы предотвратить регресс в их собственных экономиках.

«Мы сейчас ведем переговоры с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы согласованно обсудить возможность запрета импорта российской нефти и в то же время обеспечить адекватное предложение нефти на мировом рынке», — сказал Блинкен. «Сейчас очень активная дискуссия».

Новости в разработке

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: