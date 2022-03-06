Вторжение в Украину в прямом эфире: США обвинили Россию в подрыве свободы прессы и распространении дезинформации

Damaged radar, a vehicle and equipment are seen at a Ukrainian military facility outside Mariupol, Ukraine, Thursday, Feb. 24, 2022. Russia has launched a barrage of air and missile strikes on Ukraine early Thursday and Ukrainian officials said that Russian troops have rolled into the country from the north, east and south. (AP Photo/Sergei Grits)

После жестоких атак на Киев, Харьков и Мариуполь российские войска ведут ярость против других украинских городов во время их вторжения на территорию.

Со своей стороны, члены украинского правительства обратились за большей поддержкой к международному сообществу в разгар кризиса.

Новые компании пополнили список организаций, которые прекратили свою деятельность в России в знак протеста против вторжения в Украину.

Далее, минута за минутой вторжения России: (украинское время, GMT+2):

5:30: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европейский союз (ЕС) должен освободиться от зависимости «от российского газа и угля» и попытаться диверсифицировать источники энергии, чтобы противостоять экономическим последствиям «войны Путина» в регионе.

4:30: Совет национальной безопасности США (СНБ) осудил «новые усилия» правительства России по «подрыву свободы пресса», а также «распространение дезинформации».

«Чтобы скрыть правду от своих граждан, российское агентство цензуры закрыло независимые российские СМИ, заблокировало социальные сети и ограничило доступ к международным СМИ в России», — заявила пресс-секретарь СНБ Эмили Хорн.

СНБ также осудил решение Совета Российской Федерации принять закон, «угрожающий» тюремным заключением до 15 лет журналистам и простым гражданам, распространяющим «ложную» информацию о «чрезмерной войне Путина в Украине».

Хорн призвал «все слои общества» в России «продвигать права человека и основные свободы». «Это включает в себя дезинформацию, направленную на раскол мирового сообщества и скрытие ответственности Кремля в этом кризисе», - продолжила пресс-секретарь.

3:00: Дэн Шульман, генеральный директор и президент PayPal, сообщил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову, что он приостановил платежные услуги в России в поддержку вторгшейся нации.

«Мы получили письмо от @Dan_Schulman, генерального директора PayPal. Так что теперь это официально: PayPal закрывает свои сервисы в России, ссылаясь на агрессию Украины», — написал министр в своих социальных сетях.

Министр поблагодарил генерального директора PayPal за поддержку и выразил надежду, что этот способ оплаты скоро будет доступен в Украине.

2:30: Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Украины продолжать сопротивление и «переходить в наступление» в городах страны, в которые вторглась Россия. «Украинцы! Во всех наших городах, куда вторгся враг, переходите в наступление. Выходите на улицы. Мы должны бороться каждый раз, когда у нас есть шанс», - заявил президент в видеоречи, размещенной на его официальной странице в Facebook, упомянув захваченные города Херсон, Бердянск или Мелитополь.

Зеленский также обратился к самопровозглашенным республикам Донецк и Луганск, заявив своим гражданам, что «если русские не стерли свою память пропагандой, если их глаза не закрыты страхом, сражайтесь за свои права, за свободу, за Украину».

2:10: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что общался по телефону с президентом США Джо Байденом. «В рамках продолжающегося диалога у меня был еще один разговор с @POTUS. Повестка дня включала вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкций против России», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом

1:45: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит на следующей неделе международный план действий по прекращению российского вторжения в Украину и умножению дипломатических встреч в Лондоне на следующей неделе, сообщила его депеша в субботу.

После «беспрецедентной» волны западных санкций против российских интересов в связи с военным наступлением на Украине Джонсон собирается обратиться к международному сообществу с призывом возобновить «свои согласованные усилия» против Москвы через «план действий из шести пунктов», который он должен детализировать в воскресенье, заявил Даунинг-стрит в заявление.

Президент России Владимир «Путин должен остановить (атаку) и мы должны быть бдительны, чтобы он остановил этот акт агрессии», - говорится в заявлении Джонсона. «Недостаточно выразить нашу поддержку международному порядку, основанному на правилах, мы должны защитить его от попытки переписать правила с помощью военной силы», - добавил он.

С этой целью Джонсон встретится в своем кабинете в понедельник со своими коллегами из Канады Джастином Трюдо и Голландией Марком Рютте. А во вторник он примет в Лондоне лидеров Вышеградской группы, в которую входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия.

План действий предусматривает мобилизацию международной гуманитарной коалиции для Украины, укрепление ее оборонного потенциала и максимальное экономическое давление на российское правительство.

Она также планирует предотвратить «коварную нормализацию» действий России в Украине, пойти по дипломатическому пути для достижения деэскалации и начать «быструю кампанию» по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе.

1:30: Канада попросила своих граждан избегать поездок в Россию или покидать эту страну из-за наступления Москвы на Украину.

В обновлении своих рекомендаций для путешественников Министерство иностранных дел рекомендовало канадцам «избегать любых поездок в Россию из-за последствий вооруженного конфликта в Украине, включая ограниченную доступность воздушного сообщения и ограничения на финансовые операции».

«Если вы находитесь в России, вам следует уходить, пока торговля опционами еще доступна», — добавила Оттава.

Канада, которая уже приняла многочисленные экономические санкции против России, «будет продолжать наказывать Путина и олигархов», чтобы они поняли свою «монументальную ошибку», заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Трюдо объявил в тот же день, что в воскресенье должен отправиться в тур по Европе. Согласно запланированному маршруту, он сначала отправится из Оттавы в Лондон, а затем отправится в Ригу, Берлин и Варшаву, чтобы заручиться поддержкой Украины.

1:15: Зеленский поговорил с Илоном Маском и сообщил, что на следующей неделе Украина получит очередную партию систем Starlink для разрушенных городов.

(Я разговаривал с @elonmusk. Благодарю вас за поддержку Украины на словах и на деле. На следующей неделе мы получим еще одну партию систем Starlink для разрушенных городов. Мы говорим о возможных космических проектах. Но об этом я расскажу после войны).

00:20: Алексей Кулеба, глава Киевской государственной областной администрации, заявил, что город к северо-западу от Киева «почти полностью разрушен». «Там нет воды и электричества... Бородянки нет. Он почти полностью разрушен. Центр города просто ужасен. Бородянка находится под влиянием российских войск, они контролируют это поселение», — сказал он.

2 марта российские войска атаковали жилой дом ракетами, и, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в обломках все еще могут находиться люди.

Бородянка в последние дни постоянно подвергается обстрелам, равно как и окружающие небольшие города.

Аэрофотоснимок показывает жилой дом, разрушенный бомбардировками, в то время как российское вторжение в Украину продолжается, в поселке Бородянка в Киевской области (Reuters)

00:15: Visa и Mastercad объявили, что приостановят все свои операции в России

00:07: Украинский переговорщик Михаил Подоляк заявил, что Россия «осознает реальную цену войны» перед украинским сопротивлением, в результате чего переговоры между делегациями двух стран начинают носить «конструктивный характер», заявил в субботу украинский переговорщик.

Опрошенный во Львове (Украина) канадской ежедневной газетой The Globe and Mail и представленный в качестве близкого коллаборациониста украинскому президенту, он заявил, что начал видеть поворотный момент в российском отношении к украинскому сопротивлению и международным санкциям. «В начале войны (русские) настаивали на тотальном господстве. Они не ожидали такого сильного сопротивления со стороны Украины», - сказал он.

Только теперь «они понимают реальную цену войны. И у нас начались конструктивные переговоры», — добавил мужчина, участвовавший в первых двух сессиях переговоров между Россией и Украиной на белорусской границе.

По словам украинской делегации, третья сессия диалогов должна состояться в понедельник.

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