Infobae in Kiev - Хроника между пулями, смертями и ракетами: отчаянная эвакуация тысяч мирных жителей из Ирпеня

Война всегда шла немного дальше. Не сегодня. Сегодня война была выше меня. Великая журналистика учит нас не вмешиваться в историю, но иногда это единственный способ объяснить, что переживают другие. Сегодня война была разбомбленным мостом, в результате которого бежали тысячи гражданских лиц, а в наших головах прошла батарея ракет. У меня все еще остаток эйфории. Это неловкое слово объяснять, но оно единственное, и оно имеет отношение, даже если кажется, что это не так, к жизни.
День начался рано. Мы знали, что сегодня большая часть населения Ирпеня попытается покинуть город по маршруту, соединяющему небольшой город с Киевом. Вчера в результате обстрела были повреждены железнодорожные пути, и не было другого выхода, кроме как через упавший мост (разрушенный самими украинцами, чтобы воспрепятствовать въезду российских танков). Так и было. Как только мы дошли до отрезка дороги, насколько вы можете проехать на машине, мы начинаем видеть исход. Я поехал не один, а со своим чилийским коллегой Хорхе Саидом, с которым у нас был общий водитель и переводчик. Переезд в группу сейчас имеет решающее значение.
Мы вышли из машины и начали подходить к мосту. Рядом с маршрутом проходила еще одна небольшая грунтовая дорога для пешеходов, одна из тех троп, которыми в мирное время пользовались обычные люди в этом районе. Ирпень — небольшой город с населением чуть менее шестидесяти тысяч жителей. Сегодня их намного меньше. Он находится рядом с самым периферийным районом Киева на северо-западе, разделенным менее чем на пять километров. Если они войдут сюда, русские доберутся до столицы. Вот почему бои, происходящие в этом районе, носят ожесточенный характер. Я это знал, но нам пришлось обыскать фронт, смотреть на бомбардировки, чтобы еще раз проверить, падают ли бомбы на Украину. Просто иногда ты обманываешь себя и думаешь, что застрял во лжи. Проведите спокойный день - тихо, что рядом с вами ничего не дрожало - и вы уже думаете, что это выдумка. Затем вы отправляетесь на поиски истории, и есть драматическая реальность, которую мы пытались забыть часами ранее.
За дорогой, за спинами бегущих людей, Ирпень. Вы можете увидеть здание, переоборудованное в камин. Вы видите, что в другом здании горит пожар. Огромное облако движется по небу, смешиваясь с облаком взрывов. Люди уезжают без паузы, сотнями. Есть пожилые люди, семьи, молодые люди, которые берут с собой домашних животных, подростки, женщины с детьми, мужчины, которые приходят и уходят помогать людям.
Дерево вырубает дорогу, это своего рода контрольно-пропускной пункт, еще один барьер, с помощью которого они намерены остановить русских. Некоторые люди достигают его и не могут пересечь его, они не могут поднять ноги и обойти туловище. Их ждут ополченцы, которые не только носят оружие, но и заботятся о своих людях. Между несколькими они берут людей и скрещивают их группами. Люди измотаны, но никто не останавливается, чтобы отдохнуть, потому что они слышат взрывы один за другим.
В лесу лежат четыре велосипеда. Кто-то, кто не мог двигаться дальше в них из-за препятствий и оставил их лежащими. Все оставляют то, что не является строго необходимым. Все эти люди, например, только что покинули свои дома. Они ходят с маленькими чемоданами или рюкзаками. Девочка несет свою кошку на живот. Мальчик встречается с двумя собаками. Отец с коляской и ребенком внутри. Женщина со своей восьмилетней девочкой. Молодой человек в возрасте двадцати с матерью.
Это может быть один из известных гуманитарных коридоров, безопасных путей эвакуации, куда люди могут бежать. Но если это не так, это безопасно. И я проверяю это слишком рано и слишком внимательно.
Происходит так: ополченцы с самого начала просят нас уйти. Они позволили нам подойти к журналу на несколько минут и попросить нас уйти. Есть несколько журналистов, их будет двадцать. Люди смотрят на камеры и просят выступить, они оскорбляют Россию, говорят уходить, что это небезопасно, что мы не въезжаем в Ирпень, что там ад. Вот когда я слышу первый свисток ракет. Когда вы слышите этот шум, это еще хуже, потому что это значит, что они ближе. Когда этот свисток сопровождается корридой, еще хуже.
Я начинаю брать некоторые свидетельства, не отрывая глаз от неба, внимательно наблюдая за тем, что может произойти. По маршруту, со стороны Ирпеня, на полном ходу появляется автомобиль. Ополченцы начинают кричать и бежать назад, указывая, что мы бежим. Мы это сделаем. Именно тогда раздается первый гул. Звучит мощно и близко. Мы все накрылись, но заметили, что здесь нет немедленных струй дыма. Некоторые люди отчаянно садятся в единственный эвакуационный автобус. Остальные автобусы, более тридцати, останавливаются в деревне Ново, в километре от нее. Они желтые и их легко обнаружить с неба, поэтому они выходят один за другим на линию огня, чтобы не образовать комок и не стать возможной мишенью.
С грохотом многие отчаянно кричат. Они гораздо больше привыкли к взрывам, чем я: их людей бомбили уже несколько дней. Сегодня, знаете, семья погибла в результате этой осады. Мать и двое ее детей. Их доставили в Киев незадолго до нашего приезда. Я благодарна, что не увидела его.
Через несколько секунд, убедившись, что в результате взрыва, о котором мы слышали, нет ранений, ополченцы возобновили свои позиции, но это недолго, потому что они снова начинают кричать. На этот раз говорят сделать тело на земле, укрыться в овраге на обочине дороги. Что я здесь делаю? Я думаю, и я сразу же вспоминаю сцены войны, рвы как безопасные места, насыпи земли, тела других людей и даже. Я вижу, как все мои коллеги бросаются на пол, отчаявшись, кричат. Я подражаю им, они знают, что что-то произойдет, хотя я не знаю, откуда они это знают. Затем снова звучит свисток, и все происходит случайно. Нет времени ни о чем думать: звук окутывает меня повсюду, я не знаю, откуда он исходит, я чувствую, как дрожит земля, и я закрываю лицо от того, что может случиться с ударной волной. Инстинкт заставляет меня искать свой мобильный телефон. Я хватаю его, почти обнимаю, включаю камеру. Делая что-то, записывая, показывая это, я возвращаю концентрацию. Украинцы уже несколько дней говорят мне, что присоединение к ополчению помогает им жить лучше со всем этим, потому что это дает им миссию и что-то, чем они могут занять голову. Я думаю, что моя журналистика, и я нашла оправдание, чтобы двигаться вперед со страхом.
Хватит трясти землю. Я смотрю в сторону Ирпеня и вижу дым, выходящий из земли в тридцати-сорока метрах от нас. Я не знаю, что это такое и не решаюсь подойти к нему, но до взрыва дыма там не было. Пришло время бежать назад, уходить подальше от этого района. Надеюсь, на меня это не свалится. Когда я пишу, я чувствую, что говорить о страхе смерти - это красноречиво, но я так и думал: надеюсь, он не упадет на меня. Вчера, гастролируя по городу с репортером, который освещал Ирак, Афганистан и Сирию, он сказал мне, что фигня в этой войне заключается в том, что с ракетами нет ничего, что вы можете сделать, кроме как получить удачу. Конечно, это не так, существуют протоколы безопасности для снижения риска, но выход на поле боя не входит в их число. Тем не менее, это наша обязанность. Не думаю, что я сделаю это снова, потому что в жизни вам быстро надоедает удача, но я знаю, о чем говорю сейчас, когда говорю о войне.
Мы оставляем тело на земле и бежим к нашей машине. Хорошо слышен звук артиллерии: пули против пуль, шрапнель против шрапнели, огонь и кровь против огня и крови. Я сажусь в машину, оглядываюсь назад, ищу чилийского коллегу и переводчика. Водитель автомобиля все еще сидит там. Я восхищаюсь его меткостью, тем, что при первой бомбе он мог отойти на полной скорости и он стоит там и ждет нас. Я даже не знаю, как его зовут, но я чувствую себя братом. Через несколько секунд - очень долго, очень много, очень медленно - прибывают Хорхе и Антон. Мы поднялись и вышли.
Война сложна, потому что она заставляет вас чувствовать, что она всегда немного за пределами, и вы следуете подсказкам и идете искать их, чтобы понять, как будто этого было недостаточно с трагедией изменившейся жизни, когда миллионы людей покинули свои дома, а мальчики и девочки спят на платформе метро.
Мы сбежали в деревню Ново. Вскоре после этого приезжает машина с человеком без сознания. У него рана на левой ноге. У него кровотечение. Фельдшеры ломают штаны и продают его. Шрапнель вошла ему в бедро, его спешат в больницу на машине, у которой в заднем окне пуля. Позже я увижу фотографию погибшей семьи на улицах Ирпеня. Не думаю, что я полностью понимаю, через что я прохожу.
Тридцать автобусов ожидают в районе в километре от моста для погрузки гражданских лиц. Предполагается, что это безопасное место, никто не думает о преднамеренном нападении на эти автобусы, но я больше не хочу там находиться. Антон, наш переводчик, выходит из машины и ищет что-то в багажнике. Это бутылка, покрытая полотенцем. Он раскрывает его и пьет, никто не видит, потому что алкоголь в наши дни запрещен. Передай мне напиток, я пью. Я начинаю снижать частоту сердечных сокращений. Я знаю, что невозможно написать, что произошло правильно, и это меня огорчает. Некоторые вещи в жизни невозможно отдать другим.
Антон указывает на лес и говорит, что за Ирпенем есть аэропорт, который уже контролируют россияне. Он указывает на небо и говорит, что у них уже есть беспилотники, летающие в этом районе. Он указывает на дорогу и говорит, что они стремятся захватить весь этот район, что Ирпень будет просто их спальней, местом, где они отправляются отдыхать во время боя в Киеве. Вероятно, это ворота русских. Я смотрю на здания, несколько корпусных моноблоков. По крайней мере, они совсем не милые, я думаю, такие грубые и самоотверженные во всем. Я говорю Антону уйти. Он выпивает еще один напиток и садится в машину.
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