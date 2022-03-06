Infobae in Kiev - Хроника между пулями, смертями и ракетами: отчаянная эвакуация тысяч мирных жителей из Ирпеня

Война всегда шла немного дальше. Не сегодня. Сегодня война была выше меня. Великая журналистика учит нас не вмешиваться в историю, но иногда это единственный способ объяснить, что переживают другие. Сегодня война была разбомбленным мостом, в результате которого бежали тысячи гражданских лиц, а в наших головах прошла батарея ракет. У меня все еще остаток эйфории. Это неловкое слово объяснять, но оно единственное, и оно имеет отношение, даже если кажется, что это не так, к жизни.

День начался рано. Мы знали, что сегодня большая часть населения Ирпеня попытается покинуть город по маршруту, соединяющему небольшой город с Киевом. Вчера в результате обстрела были повреждены железнодорожные пути, и не было другого выхода, кроме как через упавший мост (разрушенный самими украинцами, чтобы воспрепятствовать въезду российских танков). Так и было. Как только мы дошли до отрезка дороги, насколько вы можете проехать на машине, мы начинаем видеть исход. Я поехал не один, а со своим чилийским коллегой Хорхе Саидом, с которым у нас был общий водитель и переводчик. Переезд в группу сейчас имеет решающее значение.

Мы вышли из машины и начали подходить к мосту. Рядом с маршрутом проходила еще одна небольшая грунтовая дорога для пешеходов, одна из тех троп, которыми в мирное время пользовались обычные люди в этом районе. Ирпень — небольшой город с населением чуть менее шестидесяти тысяч жителей. Сегодня их намного меньше. Он находится рядом с самым периферийным районом Киева на северо-западе, разделенным менее чем на пять километров. Если они войдут сюда, русские доберутся до столицы. Вот почему бои, происходящие в этом районе, носят ожесточенный характер. Я это знал, но нам пришлось обыскать фронт, смотреть на бомбардировки, чтобы еще раз проверить, падают ли бомбы на Украину. Просто иногда ты обманываешь себя и думаешь, что застрял во лжи. Проведите спокойный день - тихо, что рядом с вами ничего не дрожало - и вы уже думаете, что это выдумка. Затем вы отправляетесь на поиски истории, и есть драматическая реальность, которую мы пытались забыть часами ранее.

Мужчина и ребенок спасаются от взрыва бомбы в городе Ирпень под Киевом (Reuters)

За дорогой, за спинами бегущих людей, Ирпень. Вы можете увидеть здание, переоборудованное в камин. Вы видите, что в другом здании горит пожар. Огромное облако движется по небу, смешиваясь с облаком взрывов. Люди уезжают без паузы, сотнями. Есть пожилые люди, семьи, молодые люди, которые берут с собой домашних животных, подростки, женщины с детьми, мужчины, которые приходят и уходят помогать людям.

Дерево вырубает дорогу, это своего рода контрольно-пропускной пункт, еще один барьер, с помощью которого они намерены остановить русских. Некоторые люди достигают его и не могут пересечь его, они не могут поднять ноги и обойти туловище. Их ждут ополченцы, которые не только носят оружие, но и заботятся о своих людях. Между несколькими они берут людей и скрещивают их группами. Люди измотаны, но никто не останавливается, чтобы отдохнуть, потому что они слышат взрывы один за другим.

В лесу лежат четыре велосипеда. Кто-то, кто не мог двигаться дальше в них из-за препятствий и оставил их лежащими. Все оставляют то, что не является строго необходимым. Все эти люди, например, только что покинули свои дома. Они ходят с маленькими чемоданами или рюкзаками. Девочка несет свою кошку на живот. Мальчик встречается с двумя собаками. Отец с коляской и ребенком внутри. Женщина со своей восьмилетней девочкой. Молодой человек в возрасте двадцати с матерью.

Это может быть один из известных гуманитарных коридоров, безопасных путей эвакуации, куда люди могут бежать. Но если это не так, это безопасно. И я проверяю это слишком рано и слишком внимательно.

Происходит так: ополченцы с самого начала просят нас уйти. Они позволили нам подойти к журналу на несколько минут и попросить нас уйти. Есть несколько журналистов, их будет двадцать. Люди смотрят на камеры и просят выступить, они оскорбляют Россию, говорят уходить, что это небезопасно, что мы не въезжаем в Ирпень, что там ад. Вот когда я слышу первый свисток ракет. Когда вы слышите этот шум, это еще хуже, потому что это значит, что они ближе. Когда этот свисток сопровождается корридой, еще хуже.

Один украинец получил ранения во время полета из Ирпеня

Я начинаю брать некоторые свидетельства, не отрывая глаз от неба, внимательно наблюдая за тем, что может произойти. По маршруту, со стороны Ирпеня, на полном ходу появляется автомобиль. Ополченцы начинают кричать и бежать назад, указывая, что мы бежим. Мы это сделаем. Именно тогда раздается первый гул. Звучит мощно и близко. Мы все накрылись, но заметили, что здесь нет немедленных струй дыма. Некоторые люди отчаянно садятся в единственный эвакуационный автобус. Остальные автобусы, более тридцати, останавливаются в деревне Ново, в километре от нее. Они желтые и их легко обнаружить с неба, поэтому они выходят один за другим на линию огня, чтобы не образовать комок и не стать возможной мишенью.

С грохотом многие отчаянно кричат. Они гораздо больше привыкли к взрывам, чем я: их людей бомбили уже несколько дней. Сегодня, знаете, семья погибла в результате этой осады. Мать и двое ее детей. Их доставили в Киев незадолго до нашего приезда. Я благодарна, что не увидела его.

Через несколько секунд, убедившись, что в результате взрыва, о котором мы слышали, нет ранений, ополченцы возобновили свои позиции, но это недолго, потому что они снова начинают кричать. На этот раз говорят сделать тело на земле, укрыться в овраге на обочине дороги. Что я здесь делаю? Я думаю, и я сразу же вспоминаю сцены войны, рвы как безопасные места, насыпи земли, тела других людей и даже. Я вижу, как все мои коллеги бросаются на пол, отчаявшись, кричат. Я подражаю им, они знают, что что-то произойдет, хотя я не знаю, откуда они это знают. Затем снова звучит свисток, и все происходит случайно. Нет времени ни о чем думать: звук окутывает меня повсюду, я не знаю, откуда он исходит, я чувствую, как дрожит земля, и я закрываю лицо от того, что может случиться с ударной волной. Инстинкт заставляет меня искать свой мобильный телефон. Я хватаю его, почти обнимаю, включаю камеру. Делая что-то, записывая, показывая это, я возвращаю концентрацию. Украинцы уже несколько дней говорят мне, что присоединение к ополчению помогает им жить лучше со всем этим, потому что это дает им миссию и что-то, чем они могут занять голову. Я думаю, что моя журналистика, и я нашла оправдание, чтобы двигаться вперед со страхом.

Хватит трясти землю. Я смотрю в сторону Ирпеня и вижу дым, выходящий из земли в тридцати-сорока метрах от нас. Я не знаю, что это такое и не решаюсь подойти к нему, но до взрыва дыма там не было. Пришло время бежать назад, уходить подальше от этого района. Надеюсь, на меня это не свалится. Когда я пишу, я чувствую, что говорить о страхе смерти - это красноречиво, но я так и думал: надеюсь, он не упадет на меня. Вчера, гастролируя по городу с репортером, который освещал Ирак, Афганистан и Сирию, он сказал мне, что фигня в этой войне заключается в том, что с ракетами нет ничего, что вы можете сделать, кроме как получить удачу. Конечно, это не так, существуют протоколы безопасности для снижения риска, но выход на поле боя не входит в их число. Тем не менее, это наша обязанность. Не думаю, что я сделаю это снова, потому что в жизни вам быстро надоедает удача, но я знаю, о чем говорю сейчас, когда говорю о войне.

Мы оставляем тело на земле и бежим к нашей машине. Хорошо слышен звук артиллерии: пули против пуль, шрапнель против шрапнели, огонь и кровь против огня и крови. Я сажусь в машину, оглядываюсь назад, ищу чилийского коллегу и переводчика. Водитель автомобиля все еще сидит там. Я восхищаюсь его меткостью, тем, что при первой бомбе он мог отойти на полной скорости и он стоит там и ждет нас. Я даже не знаю, как его зовут, но я чувствую себя братом. Через несколько секунд - очень долго, очень много, очень медленно - прибывают Хорхе и Антон. Мы поднялись и вышли.

Война сложна, потому что она заставляет вас чувствовать, что она всегда немного за пределами, и вы следуете подсказкам и идете искать их, чтобы понять, как будто этого было недостаточно с трагедией изменившейся жизни, когда миллионы людей покинули свои дома, а мальчики и девочки спят на платформе метро.

Мы сбежали в деревню Ново. Вскоре после этого приезжает машина с человеком без сознания. У него рана на левой ноге. У него кровотечение. Фельдшеры ломают штаны и продают его. Шрапнель вошла ему в бедро, его спешат в больницу на машине, у которой в заднем окне пуля. Позже я увижу фотографию погибшей семьи на улицах Ирпеня. Не думаю, что я полностью понимаю, через что я прохожу.

Мать и двое детей погибли в результате российских атак во время эвакуации из Ирпеня (AFP)

Тридцать автобусов ожидают в районе в километре от моста для погрузки гражданских лиц. Предполагается, что это безопасное место, никто не думает о преднамеренном нападении на эти автобусы, но я больше не хочу там находиться. Антон, наш переводчик, выходит из машины и ищет что-то в багажнике. Это бутылка, покрытая полотенцем. Он раскрывает его и пьет, никто не видит, потому что алкоголь в наши дни запрещен. Передай мне напиток, я пью. Я начинаю снижать частоту сердечных сокращений. Я знаю, что невозможно написать, что произошло правильно, и это меня огорчает. Некоторые вещи в жизни невозможно отдать другим.

Антон указывает на лес и говорит, что за Ирпенем есть аэропорт, который уже контролируют россияне. Он указывает на небо и говорит, что у них уже есть беспилотники, летающие в этом районе. Он указывает на дорогу и говорит, что они стремятся захватить весь этот район, что Ирпень будет просто их спальней, местом, где они отправляются отдыхать во время боя в Киеве. Вероятно, это ворота русских. Я смотрю на здания, несколько корпусных моноблоков. По крайней мере, они совсем не милые, я думаю, такие грубые и самоотверженные во всем. Я говорю Антону уйти. Он выпивает еще один напиток и садится в машину.

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