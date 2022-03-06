Беннет стремится стать посредником между Москвой и Киевом, но предупредил, что «вероятность невелика»

Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends a cabinet meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem March 6, 2022. REUTERS/Ronen Zvulun





Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт принимает участие в заседании кабинета министров в офисе премьер-министра в Иерусалиме 6 марта 2022 года. REUTERS/Ронен Звулун

Премьер-министр Израиля Нафати Беннетт сохранил свое предложение о посредничестве между Украиной и Россией, признав при этом, что «возможность невысока».

«Даже если шансы не высоки, как только будет небольшое открытие, и у нас есть доступ ко всем сторонам и возможностям, я вижу, что наш моральный долг - предпринимать каждую попытку», - сказал он в начале еженедельной встречи со своим кабинетом правительства, свежей из своей молниеносной поездки в Москву и Берлин.

Его канцелярия сегодня сообщила о новом телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, третьем за 24 часа.

«Я вернулся несколько часов назад из Москвы и Берлина. Я отправился туда, чтобы помочь в диалоге между всеми сторонами, конечно, с благословения и поддержки всех игроков», - пояснил сегодня глава израильской администрации.

Беннетт провел в субботу трехчасовую встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным, после чего отправился в Германию на очередную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, на фоне попыток прекратить боевые действия. Эти усилия вызвали удивление, когда премьер путешествовал посреди Шаббата, еврейского дня отдыха.

Вчера, после встречи с Путиным, Беннет отправился в Берлин, чтобы обсудить встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и французом Эммануэлем Макроном

Шольц был 2 марта прошлого года в Иерусалиме, где оба лидера проанализировали ситуацию в Украине после вторжения России.

«Ситуация на местах нехорошая, человеческие страдания велики и могут быть гораздо больше, если дела продолжатся по нынешней траектории», - предупредил Беннетт и заверил, что продолжит «помогать по просьбе».

Украина открыто выбрала посредничество Израиля, который поддерживает хорошие отношения с двумя странами.

Беннет настаивает на том, что позиция Израиля «взвешена и ответственна» и является одной из немногих стран в мире, которая сегодня имеет прямые связи как с Кремлем, так и с Киевом.

«Естественно, я не могу вдаваться в подробности», - признал сегодня Беннетт об интенсивной дипломатической деятельности, которую он взял на себя в последние дни.

Израиль считает, что он идеально подходит для предоставления посреднических услуг: это, пожалуй, единственная страна с хорошими связями и открытыми каналами связи как с Москвой, так и с Киевом. Помимо более миллиона израильских граждан, родившихся в России или Украине, в Израиле есть много высокопоставленных должностных лиц и советников, которые хорошо понимают проблемы региона. Один из них — министр строительства и жилищного строительства Зеэв Элькин, который работал переводчиком на прошлых встречах Путина с премьер-министрами Израиля и который родился в Харькове, городе, который в настоящее время подвергается мощным бомбардировкам со стороны России. Элкин, у которого до сих пор живет семья, вместе с Беннеттом отправился в Москву.

Аншель Пфеффер в своей колонке в израильской ежедневной газете Haartez заверил, что для того, чтобы было какое-либо посредничество, обе стороны в конфликте должны быть открыты для какого-то соглашения. «Все, что Путин сказал и сделал за последние 10 дней, ясно дало понять, что он остановится ни на чем ином, как расчленении Украины и ее демонтаже как независимой нации», - вспоминает он.

И он предупредил: «Путин не хочет, чтобы Украина жила мирно и независимо на границах России... Беннет вряд ли заставил Владимира Путина уступить».

В том же ключе заявил главный редактор цифровой газеты The Times of Israel, который подчеркнул в редакционной статье, что премьер-министр поставил Израиль «в центр международной сцены», но поинтересовался, в какой степени «он сможет тем или иным образом способствовать ограничению российского военная деятельность». «Путин, похоже, не является человеком заветов. Удастся ли премьер-министру Израиля изменить это положение?» , добавил он.

«Все будет зависеть от намерений Путина. До войны он игнорировал Эммануэля Макрона. Но Россия сейчас находится в другом положении и, возможно, пытается найти выход», — сказал агентству AFP Майкл Орен, бывший посол Израиля в США.

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