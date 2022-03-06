Американская радиостанция объявила, что прекратит репортажи из России о цензуре Кремля

Американская радиокорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) объявила, что прекратит вести репортажи из России после того, как в пятницу, 4 марта, российские власти приняли закон, ужесточающий тюремное заключение до 15 лет за «распространение ложной информации» о вторжении в Украину.

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода приостановило свою деятельность в России после того, как местные власти возбудили процедуру банкротства нашей делегации в России и после того, как полиция усилила давление на журналистов», — говорится в заявлении американского СМИ.

По данным СМИ, «эти нападки Кремля на способность радиостанции «Свобода» действовать в стране являются «кульминацией многолетней кампании давления» против радио, которое физически присутствует в России с 1991 года, когда она открыла свой офис в Москве по приглашению тогдашнего президент Борис Ельцин.

Радио Свободная Европа будет сообщать о российских новостях из-за пределов страны, хотя «они продолжают говорить правду о катастрофическом вторжении России в своего соседа», объясняют они в СМИ.

Таким образом, RFE/RL присоединяется к другим СМИ, которые также решили прекратить репортажи из Москвы, таким как британская сеть BBC, американский канал CNN или даже испанские СМИ, такие как RTVE или газета El Pais.

Президент России Владимир Путин (Спутник/Сергей Гунеев/Пул через REUTERS)

В последние часы Meduza, один из самых популярных новостных сайтов России, был заблокирован правительством после того, как местный парламент принял закон, запрещающий, по его мнению, «фейковые» новости об армии Кремля.

Эта норма подразумевает наказание за любую риторику, которая называет конфликт в Украине «вторжением» (предпочтительный термин — «специальная военная операция»), с потенциалом 15 лет тюрьмы.

Недавно Совет национальной безопасности США (СНБ) осудил в субботу «новые усилия» российского правительства по «подрыву свободы прессы», а также «распространению дезинформации».

«Чтобы скрыть правду от своих граждан, российское агентство цензуры закрыло независимые российские СМИ, заблокировало социальные сети и ограничило доступ к международным СМИ в России», — заявила пресс-секретарь СНБ Эмили Хорн.

Страна недавно заняла 150-е место из 180 стран во Всемирном индексе свободы прессы, составленном некоммерческой организацией «Репортеры без границ», и правительство часто вводило ограничения на независимые СМИ во время военных конфликтов, пояснил он The Washington Post Гулноза Саид, координатор программ для Европы и Центральной Азии Комитета по защите журналистов. Но последние репрессии беспрецедентны.

«Путин понимает, насколько многое поставлено на карту во вторжении в Украину, и большая часть этой войны - это информационная война», - сказал он. «Как только российские чиновники увидели, что информационная война может быть проиграна из-за деятельности российских СМИ, я думаю, они были возмущены и решили закрыть их», - добавил он.

(С информацией от Europa Press)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: