Владимир Путин пригрозил атаковать страны Запада, которые вводят бесполетную зону для Украины

Imagen de archivo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Moscú, Rusia. 15 de febrero, 2022. Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE.

Президент России Владимир Путин заявил в субботу, что решение о военном вмешательстве в Украину было «трудным», и пригрозил атаковать западные страны, которые ввели бесполетную зону для Украины.

«Я сказал об этом в начале операции и сказал это до принятия этого решения. Непростое решение, вне всякого сомнения», — заявил Путин на встрече с женщинами-членами летного экипажа российских авиакомпаний, транслировавшейся по общественному телевидению.

Путин сослался на просьбу президента Украины Владимира Зеленского к НАТО объявить об исключении эфира на его страну, которая была отклонена Североатлантическим союзом.

«Оттуда мы услышали, что необходимо установить бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно с самой территории Украины, это можно сделать только с территории некоторых соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет рассматриваться нами как участие в вооруженном конфликте того государства, с территории которого создаются угрозы для нашей страны», — подчеркнул он.

Путин также упомянул о последствиях вступления Украины в НАТО.

Национальные флаги членов НАТО, день встречи министров иностранных дел в разгар российского вторжения в Украину, в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе, Бельгия, 4 марта 2022 года. REUTERS/Ив Херман

«Мы стали все активнее говорить о том, что Украина будет принята в НАТО. Вы понимаете, к чему это может привести? Или куда это еще может привести? спросил российский лидер.

Путин повторил некоторые оправдания, которые он приводил наступлению против Украины с момента его начала 24 февраля, включая защиту жителей пророссийских регионов Донбасса.

«Послушайте, люди на Донбассе не бродячие собаки. За эти годы умерло от 13 000 до 14 000 человек. Более 500 детей были убиты или получили увечья. Но Запад предпочитал не замечать этого в течение восьми лет. Послушайте, восемь лет», — сказал Путин, имея в виду войну, начавшуюся в 2014 году после смены режима в Киеве и аннексии Россией украинской территории Крыма.

Путин также заявил, что не планирует вводить военное положение в ответ на постоянные слухи об этом после конфликта в Украине.

«Военное положение применяется (...) в случае агрессии, особенно в регионах, где происходили боевые действия. У нас такой ситуации нет, и я надеюсь, что этого не произойдет», — заявил Путин, проконсультировавшись с сотрудниками российской авиакомпании «Аэрофлот».

Фотография, сделанная камерой наблюдения момента, когда вспыхивает вспышка с Запорожской атомной электростанции во время бомбардировки в Энергодаре, Запорожская область, Украина, 4 марта 2022 года, на этом видео, полученном в социальных сетях. Запорожская атомная электростанция через YouTube/ЧЕРЕЗ REUTERS

Украина призвала создать трибунал, подобный Нюрнбергскому, для суда над Владимиром Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу поддержал создание специального международного трибунала, подобного тому, который был создан после Второй мировой войны в Нюрнберге для судебного преследования президента России Владимира Путина за «преступление агрессии», совершенное по приказу о вторжении в Украину.

Кулеба принял участие в презентации в Лондоне, организованной Исследовательским центром Чатем-Хаус, заявления бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна и экспертов по правовым вопросам о создании этого суда, который будет дополнять Международный уголовный суд (МУС), Международный Суд (МС) ), главный судебный орган) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), которые уже расследуют обстоятельства войны.

(С информацией от EFE и AFP)

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