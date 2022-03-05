Они поселились в метро в первый день российской бомбардировки и до сих пор живут там: «Мы уже потеряли счет времени»





Прошло девять дней с тех пор, как Ярослав поселился в метро Лукьяновская в Киеве. Он этого не знает, но неделю назад небо в его городе серое. Ярославу 32 года, он инженер по вычислительной технике и имеет при себе кодовую книжку, которую он читает, сидя на полу, опираясь спиной на одну из колонн станции. Он установлен вместе со своей девушкой в центральном коридоре станции. Другие делают это в отверстиях, ведущих к платформе, другие - в поезде, который останавливается слева и который власти размещают там, чтобы в случае скопления людей было больше места для отдыха.

Ярослав живет на станции метро Лукьяновская уже 9 дней

Никто не спит на правой платформе. На это есть причина: туда каждый час прибывает новая формация. Все дело в том, что метро в Киеве до сих пор работает, и хотя их немного, некоторые переезжают отсюда туда на него. Все лебедки отключены, билет не взимается, но попасть в него совсем непросто. Все без исключения проходят тщательную проверку безопасности. Многие прибывают с матрасами, одеялами, едой, водой. Каждый пакет подробно рассматривается. Тогда да, вы поднимитесь на лестницу. Станция Лукьяновская находится примерно в сорока метрах под землей. Он не самый глубокий в городе, но его достаточно, чтобы выдержать бомбардировку, которую все ожидают.

Первое, что вы видите, спускаясь по лестнице, — собака, привязанная к пожарной тачке. Рядом с собакой лежит Тамара, женщина в возрасте шестидесяти лет или чуть старше, которая живет там со своим питомцем и мужем. Они веселые, весело здороваются. Должно быть, это целая программа, чтобы увидеть новое лицо после недели тюремного заключения.

Тамара и ее муж Владимир укрываются на станции Лукьяновская

Второе, что вы видите , это бессмысленный образ этой войны: люди, которые сменили свои дома на станцию метро. И это понятно, потому что чувство убежища там сразу же возникает. Издалека, еще до приезда в Киев, я подумал, что глупо защищать себя в метро. Находясь здесь, это действительно безопасный вариант. Спекуляция сопротивляется бомбардировке и ждет, когда она так или иначе закончится. Но никто не знает, уйдет ли там власть, сохранится ли спокойствие, которое царит сегодня среди людей, если русские не войдут брать пленных.

Пока эти семьи живут на вокзале, метро продолжает работать

Ярослав пока читает свою книгу по программированию, когда он сможет вернуться к работе. Его девушка лежит с головой на ногах. Он гладит ее лицо рукой, двигая большим пальцем вверх и вниз по щеке.

Он выходит на поверхность каждый раз, чтобы подышать воздухом, или вернуться домой, чтобы принять ванну, поискать какие-то вещи и снова заснуть в метро. У него пешеходная прогулка около получаса, но это помогает ему получить некоторые физические упражнения. Теперь он не один со своей девушкой, но и с некоторыми друзьями, которых он завел на вокзале. У них одна колонка, и сегодня они как соседи на всю жизнь. Когда все закончится, я думаю, что они навсегда останутся побратимами: они делятся едой, заботятся друг о друге, рассказывают друг другу о своих страхах. Кажется, опять же, двадцатый век. Кажется, опять же, история Второй мировой войны.

Ярослав время от времени выходит на поверхность, чтобы искать припасы и купаться, но он всегда спит на станции, рядом со своей девушкой

На вокзале также есть дети. Прямо сейчас вы видите двух девочек, играющих с воздушным шаром. Они обнимаются, преследуют друг друга, смеются. Они также, хотя и не знают об этом, друзья войны . Вере шесть лет, и она находится там со своей матерью, Антониной, которой через несколько дней исполняется тридцать. Она говорит, что надеется отпраздновать это на открытом воздухе и не завернуть в этот воздух метро. Ветер здесь дует как волны через туннели, это горячий ветер, за которым следует шум, иногда за ним следуют поезда.

Антонина и ее дочь Вера, 6 лет

Перед началом интервью Антонина просит немного времени. «Я хочу сделать немного волос, если это с видео, я беспорядок», - говорит она, и идет бегать трусцой к своему матрасу. Она возвращается через несколько минут, она безупречна, хотя я не замечаю никакой разницы в ее прическе. Никто не может смирить ее с тем, чтобы она выглядела мило, и мне кажется, что это жест идальго, чтобы поддерживать кокетство в этом случае.

Он говорит, что первый день бомбардировки наступил потому, что там безопаснее, чем дома. Родственник позвонил ей в пять часов утра в четверг и сказал, что она слышала взрывы неподалеку. Она собрала чемодан и пришла на станцию. «Я потеряла счет времени», - говорит она, когда я спрашиваю ее, сколько дней она пряталась.

Люди живут на станции Лукьяновская уже 9 дней

«Мы привыкаем к этому. Первые несколько дней были более трудными, потому что у нас не было ничего, воды и еды. Мы хотели вернуться домой, но это было слишком опасно. В какой-то момент мы пошли покупать что-то на складе, и как только мы покинули станцию, что-то взлетело над головой, в небе, и мы услышали потрясающий звук. Все завибрировало. Это было жутко. Поэтому мы попрощались со своей жизнью и вернулись в метро», - говорит он.

Станция Лукьяновская находится в 40 метрах под землей.

Мы фотографируем: она и ее дочь. Вера обнимает её, укрывает лицо в пальто матери. Антонина спрашивает, где выйдет статья. Мы поделились информацией и попрощались. В нескольких метрах находится 25-летняя Настя, которая время от времени пишет репортажи для итальянских СМИ из метро. Она говорит на языке и изучает общение, поэтому старайтесь быть занятой. Настя высокая и в один прекрасный момент она встает, чтобы сходить в туалет, затем обшивается в красное пальто. Я спрашиваю его, где туалеты, и он указывает в направлении туннеля. Каждый раз, когда им нужно идти, они должны пройти около пятидесяти метров по дорожке туннеля, через который все еще проходит поезд. Когда вы проходите туда, слышится еще одна тишина, тусклый свет платформы иссякает, и время от времени появляются огни, освещающие путь. Ванная комната находится на втором выходе из пешеходной дорожки слева. Это грязная ванная комната, в которой нужно стоять, в которой есть следы на полу, чтобы знать, где стоять.

Две женщины спят на вокзале

Когда поездка в ванную совпадает с прибытием в метро, все становится более жутким. Звуки, ветер, вибрации. В остальном метро кажется сегодня самым безопасным местом в Киеве. Быть в безопасности — это не то же самое, что быть живым. Это не одно и то же, но это нечто.

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