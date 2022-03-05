США подчеркнули украинское сопротивление после российского вторжения: «У них по-прежнему большая часть боевой мощи в воздухе»

IMAGEN DE ARCHIVO. Un avión de combate de la Fuerza Aérea de Ucrania despega durante un simulacro en la región de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, el 23 de noviembre de 2021. Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Distribuida vía REUTERS

Официальный представитель министерства обороны США заявил в пятницу, что Украина все еще имеет «значительное большинство» своих военных самолетов, доступных через девять дней после начала вторжения российских войск в страну.

Тот факт, что украинские военно-воздушные силы все еще летают и их ПВО считаются жизнеспособными, удивил военных экспертов.

«Украинцы по-прежнему имеют значительную часть своей воздушной боевой мощи, как самолеты, так и вертолеты, а также беспилотные системы и системы земля-воздух», — сказал чиновник, выступая на условиях анонимности.

Истребитель ВВС Украины (REUTERS)

Чиновник добавил, что украинские самолеты понесли некоторые потери, даже уничтоженные российскими войсками, но не сообщил подробностей.

После первого залпа войны 24 февраля аналитики надеялись, что российские военные немедленно попытаются уничтожить ВВС и ПВО Украины.

Россия выпустила более 500 ракет по украинским объектам с начала вторжения, но продолжает летать в спорном воздушном пространстве.

Украинские войска с ракетами класса «земля-воздух» способны угрожать российской авиации и создавать риск для российских пилотов, пытающихся поддержать сухопутные войска.

По мнению экспертов, способность Украины продолжать летать на самолетах ВВС является наглядной демонстрацией сопротивления страны атакам и укрепляет моральный дух как для ее собственных военных, так и для украинского народа.

(С информацией от Reuters)

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