Великобритания и Франция серьезно рассмотрели ситуацию в Украине после пожара на Запорожской атомной электростанции

A view shows a damaged administrative building of the Zaporizhzhia nuclear power plant, amid the Russian invasion of Ukraine, in Enerhodar, the Zaporizhzhia region, Ukraine in this handout picture released March 4, 2022. Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о «серьезности» ситуации на Украине перед лицом пожара в Запорожская атомная электростанция, взятая россиянами в эту пятницу.

Соединенное Королевство отметило, что вооруженный конфликт на Украине «является самым тяжелым», пережитым на континенте «за долгое время», и согласилось со своим французским коллегой в том, что «безрассудные действия, которые причинили ущерб атомной станции, были презренными».

В этой связи оба согласились «тесно сотрудничать» в течение следующих нескольких дней перед лицом «все более диких и злых» действий лидера Кремля Владимира Путина, говорится в заявлении британского правительства.

Макрон, со своей стороны, сообщил бы о своем намерении «продолжить» их переговоры в формате Квинта, неофициальной группе Атлантического альянса в составе Германии, Соединенных Штатов, Франции, Италии и Соединенного Королевства.

В другом звонке Джонсон поговорил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в пятницу, чтобы напомнить ему, что Бразилия была «жизненно важным» союзником во время Второй мировой войны, и что его роль «имеет решающее значение» для этого кризисного времени, сообщает CNN Brazil.

Болсонаро до сих пор избегал осуждения или санкций против России, утверждая, что его администрация занимает «нейтральную» позицию в отношении ситуации в Восточной Европе.

Джонсон выступил с речью перед украинцами

С другой стороны, в речи, адресованной украинцам, Джонсон выразил свою скорбь по поводу вторжения в Украину. «Я даже не могу представить, что вы сейчас испытываете или возмущение и мучения, которые вы должны испытывать, когда все, что вы знаете и любите, разбито так необъяснимо и жестоко», - сказал он.

В этой связи премьер-министр Великобритании назвал ситуацию «отвратительной» и заверил, что она опустошена «разрушениями и гибелью людей». Джонсон подчеркнул, что Соединенное Королевство работает с более чем 25 союзниками и партнерами, «чтобы поддержать тех, кто участвует в битве, не только для защиты своих домов, но и для самой свободы и демократии».

«В среду парламентарии нашей Палаты общин встали, чтобы поаплодировать украинскому послу и показать, что все Соединенное Королевство решительно поддерживает народ Украины и его впечатляющую борьбу с этой агрессией», - добавил он.

Борис Джонсон в Палате общин (Парламент Великобритании/Джессика Тейлор/раздаточный материал через REUTERS)

«Путин допустил серьезный просчет. Свободный мир един в своей решимости противостоять варварству, а сила и вызов украинского народа перед лицом этой несправедливой и неоправданной агрессии сотрясают сердца во всем мире», - добавил он.

Контакты из Франции

Французское правительство сообщило в заявлении, что президент Макрон провел параллельный диалог с генеральным директором Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, а также с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В этой связи было отмечено, что министр иностранных дел «приветствовал» предложение президента Франции предпринять «конкретные шаги по выполнению рекомендаций МАГАТЭ для обеспечения безопасности пяти основных ядерных объектов Украины».

Кроме того, они согласились бы «поддерживать тесную координацию» в преддверии Версальского саммита 10 и 11 марта в рамках председательства Франции в Совете Европейского союза, в ходе которого также будет рассмотрен вопрос о войне в Украине.

«Президент Республики решительно осуждает любое посягательство на целостность украинских гражданских ядерных объектов, совершенное российскими войсками в ходе их военной агрессии против Украины. Крайне важно обеспечить их безопасность», — говорится в другом заявлении Елисейского дворца.

Президент Франции Эммануэль Макрон (Reuters/Piroschka van de Wouw/Архив)

Макрон в рамках этого раунда контактов провел встречу с Александром Черкасовым, активистом группы «Мемориал», председателем совета директоров правозащитного центра «Мемориал», который в эту пятницу осудил полицейскую операцию на своем аккаунте в Telegram.

Эта жалоба является частью одобрения в нижней палате российского парламента законопроекта, предусматривающего штрафы и тюремные сроки за распространение «ложной» информации о действиях Вооруженных сил Кремля.

«Президент Республики подтвердил свою поддержку Черкасова, а также всех членов его ассоциации и правозащитников в России и заверил их в полной поддержке Франции в тот мрачный период, который мы переживаем», - прокомментировало французское правительство в другом заявлении.

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