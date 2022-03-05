Город Мариуполь остается заблокированным и подвергается «безжалостным» атакам со стороны российских войск

Стратегический портовый город Мариуполь на востоке Украины сталкивается с «блокадой» и «беспощадными» атаками со стороны российских войск, сообщил в субботу мэр Вадим Бойченко, который вновь призвал разрешить создание гуманитарного коридора в этом районе.

«Мы ищем решения гуманитарных проблем и все возможные способы вывести Мариуполь из блокады», — говорится в сообщении местного президента, которое было размещено в Telegram-аккаунте городского правительства.

«Нашим приоритетом является достижение прекращения огня, чтобы мы могли восстановить жизненно важную инфраструктуру и установить гуманитарный коридор для доставки продовольствия и медикаментов в город», - добавил он.

Захват этого города с населением 450 000 человек, расположенного на берегу Азовского моря, станет важным поворотным моментом в российском вторжении в Украину, поскольку он свяжет российские войска на оккупированном полуострове Крым с пророссийскими сепаратистскими войсками на востоке Украины.

«Я верю, что эта слаженная работа всех энергетических вертикалей будет успешной, и мы получим долгожданную передышку и сможем выполнить гуманитарную миссию. Подробности об этом будут сообщены завтра утром», — пояснил Бойченко.

Российские атаки привели к нескольким жертвам (AP Photo/Евгений Малолетка)

Кроме того, он отметил, что «Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, полк Азов, морская пехота, пограничники, полиция и спасатели стоят на окраине города».

«На девятый день войны наши защитники не пустили оккупантов в Мариуполь. На девятый день они защищают наше право жить на своей земле. Спасибо, вы — наши герои. Вместе мы обязательно будем сопротивляться, обязательно победим. Слава Украине!» , закрыла заявление.

В прошлый четверг мэр Мариуполя обвинил российские войска в желании осадить город, разрушая мосты и поезда, чтобы жители деревни не могли покинуть город.

«Вот уже пять дней наш родной город, наша семья с полумиллионным населением, подвергается беспощадным нападениям», — написал местный президент, призвавший к сохранению сопротивления.

Жители Мариуполя сбегают из города (REUTERS/Карлос Баррия)

Он заверил, что город защищают подразделения украинской армии, Национальной гвардии, ультранационалистического полка «Азов», пограничники и морская пехота.

В прошлый четверг Россия и Украина договорились о необходимости создания гуманитарных коридоров, чтобы помочь мирным жителям избежать боевых действий, что стало первым очевидным достижением в переговорах. Но похоже, что с тех пор был достигнут незначительный прогресс в его реализации.

Некоторые жители Мариуполя бежали в центр города, чтобы избежать сильнейшего обстрела на окраине, сообщил 30-летний бизнесмен Иван Ермолаев, который укрылся в небольшом подвале своего дома в городе и выстроился в очередь, чтобы получить воду из местного колодца.

(С информацией от AFP и Reuters)

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