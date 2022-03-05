Россия и Беларусь были приостановлены от членства в Совете государств Балтийского моря

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Европейский союз и члены Совета государств Балтийского моря (СБСС) договорились приостановить деятельность России и Беларуси в этом образовании в ответ на агрессию Москвы против Украины и участие Минска в конфликте, сообщила в субботу Европейская служба внешних действий.

«ЕС согласен с другими членами CBSS в том, что приостановление деятельности России и Беларуси останется в силе до тех пор, пока не удастся возобновить сотрудничество на основе уважения основополагающих принципов международного права», — заявили в дипломатической службе Сообщества.

Европейский союз является членом этого органа вместе с Данией, Эстонией, Финляндией, Германией, Исландией, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей и Швецией и функционирует в качестве регионального форума для сотрудничества между странами, совместно использующими воды Балтийского моря.

«Россия является одним из соучредителей Совета, а Беларусь — государством-наблюдателем при СБСС. Норвегия в настоящее время занимает пост председателя и обеспечит надлежащую корректировку функционирования организации в новых условиях», - говорится в сообщении Европейской службы внешних связей.

С другой стороны, Европейская комиссия заявила в пятницу, что она приостановила сотрудничество и исследовательские программы с Россией и Беларусью из-за российского вторжения в Украину.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. EFE/EPA/ШАМИЛЬ ЖУМАТОВ /ПУЛ/АРХИВ

В настоящее время ЕС финансирует восемь программ сотрудничества с Россией на общую сумму 178 миллионов евро (195 миллионов долларов), направленных на поддержку устойчивого развития в приграничных регионах.

Приостановление сотрудничества означает, что дальнейшие выплаты России по этим программам не будут производиться.

ЕС также приостановил две программы сотрудничества с Беларусью, совокупный бюджет которых составил 257 миллионов евро.

С другой стороны, Брюссель принял решение приостановить сотрудничество с российскими организациями в области исследований, науки и инноваций.

Это означает, что платежи по существующим проектам заморожены и новые контракты не могут быть подписаны с российскими организациями в этих областях, заявили в Комиссии.

ФАЙЛ ФОТО: Флаги Европейского Союза перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия, 21 августа 2020 года. REUTERS/ИВ Херман/Фото файла - RC2QVL98Q9DY

Однако в настоящее время ни один проект в рамках ведущей исследовательской программы ЕС Horizon Europe не предполагает участия российских организаций.

Были подготовлены гранты для четырех проектов с участием российских исследовательских организаций, но эта работа была прекращена.

Киев и Москва возобновят переговоры в эти выходные

На фоне продолжающихся нападений российских войск на различные города Украины после девяти дней вторжения делегации из Киева и Москвы снова встретятся в эти выходные в Беларуси, чтобы попытаться найти мирный выход из вооруженного конфликта.

Хотя эта встреча первоначально должна была состояться только со следующего понедельника, обе стороны выразили намерение продвигать встречу вперед после продвижения вторгшихся войск и обеспокоенности, возникшей в большей части Европы в связи с пожаром на контролируемой Запорожской атомной электростанции.

Это подтвердил, с одной стороны, один из украинских послов и советник главы администрации президента Михаил Подоляк, уточнивший, что «третий этап» переговоров с Кремлем «может состояться» в эту субботу или воскресенье.

Во время пресс-конференции, которую он провел в пятницу в западноукраинском городе Львов, чиновник заверил, что делегация «находится в постоянном контакте» со своим российским коллегой и что они только ждут подтверждения от другой стороны, чтобы сесть и снова поговорить.

(С информацией от EFE и Reuters)

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