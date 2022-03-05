Военная победа Путина на Украине — это экономическое и социальное поражение России

Russian President Vladimir Putin attends his annual end-of-year news conference in Moscow, Russia, December 23, 2021. REUTERS/Evgenia Novozhenina

В апреле 2005 года, за месяц до окончания Второй мировой войны за шесть десятилетий, Владимир Путин произнес самую сильную речь своей администрации, назвав распад советской империи «величайшей геополитической катастрофой двадцатого века». Бывший советник Джимми Картера по национальной безопасности Збигнев Брезинский всегда утверждал, что без Украины Россия больше не является империей.

Бруно Тертре является академиком в области международных отношений и в настоящее время является заместителем директора Французского фонда стратегических исследований. Аналитик четко объясняет субъективный и частичный пересмотр истории, который Путин проводил на протяжении последнего десятилетия, чтобы усилить свои амбиции на неограниченную власть, что позволило бы ему управлять своей страной до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

Тертрес говорит: «Согласно рассказу Кремля, существование Украины — это не что иное, как случайность в истории, а Крым — несправедливый подарок, который был вручен Киеву на 300-летие Переяславского договора, который объединил Украину с Россией. В 2014 году Путин вспомнил счастливое решение, по его словам, Екатерины Великой, аннексировавшей юг современной Украины. И он клеймил решение большевиков («да судит их Бог») признать, что русские земли должны входить в состав независимого государства. По его мнению, границы этой страны носят произвольный характер. Поэтому неудивительно, что две области Донбасса назывались Новой Россией, регионом царской империи в период с 1721 по 1917 год, а теперь сепаратистская конфедерация, провозглашенная в мае 2014 года».

Tertrais также создает серьезную демографическую проблему в России. Он указывает, что «численность населения достигла максимума в 148 миллионов жителей в 1992 году и с тех пор сокращается, несмотря на скромный подъем в середине 2010-х годов. С населением 146 миллионов человек сегодня, в 2035 году в стране будет около 140 миллионов человек, а в 2050 году - 130 миллионов».

Джозеф Кеннеди служил послом в Англии с января 1938 года по октябрь 1940 года. Он сохранил свою поддержку политики умиротворения с Германией, проводимой британским консервативным премьером Невиллом Чемберленом. В те времена Джон Кеннеди с отличием окончил Гарвард, защитив академическую диссертацию на тему «Почему Англия спала». Будущий президент-демократ Соединенных Штатов посетил Лондон и Париж, чтобы проанализировать отношение их правительств в месяцы, предшествовавшие вторжению Германии в Польшу в начале сентября 1939 года. Рузвельт и его госсекретарь Кордель Халл не разделили политического видения патриарха клана Кеннеди и приказали вернуть его вскоре после падения Франции Гитлеру. В августе 1941 года Рузвельт и Черчилль подписали Атлантическую хартию, в пункте 2 которой говорится следующее: «Они не хотят никаких территориальных изменений, которые не соответствуют свободно выраженному голосу соответствующих народов».

Дин Раск был государственным секретарем по делам президентов-демократов Джона Кеннеди и Линдона Джонсона. Во время его пребывания в должности между 1961 и 1969 годами произошла война во Вьетнаме. Военная война, которая косвенно противостояла Соединенным Штатам и Советскому Союзу, управляемому с 1964 года Леонидом Брежневым, закончилась 30 апреля 1975 года подписанием безоговорочной капитуляции Южного Вьетнама. В 1974 году тогдашний президент-республиканец Ричард Никсон подал в отставку, признав свою вину по делу Уотергейта. В июле 1976 года произошло воссоединение страны с провозглашением Социалистической Республики Вьетнам. Почти двадцать лет спустя, во время президентства Билла Клинтона, полностью возобновились дипломатические и торговые отношения между Соединенными Штатами и азиатской страной.

Сотни книг и десятки фильмов посвящены истории войны в идеологическом и культурном противостоянии двух победивших во Второй мировой войне держав, которые в 1945 году изменили мировую арену в соответствии со своими собственными геополитическими интересами.

Эта карта власти радикально изменится после распада Союза Советских Социалистических Республик (СССР) в результате падения Берлинской стены в ноябре 1989 года и принятия парламентом Украины в августе 1991 года декларации независимости Украины.

После окончания войны во Вьетнаме Дин Раск сказал: «Может потребоваться 25 или 30 лет, чтобы сознательно судить, в чем заключается успех, будь то вмешательство или уход». Между тем, Аверелл Харриман, один из самых влиятельных политиков и дипломатов в американской политической истории XX века, сказал, что Ханой, столица Вьетнама, «имеет сердце в Москве, но живот в Пекине». Если бы Украина была зеркалом Вьетнама, министр иностранных дел России Сергей Лавров стал бы альтер-эго Дина Раска.

Рут Ферреро-Туррион — профессор политологии в Университете Комплутенсе и большой эксперт по геополитической истории Украины. Это объясняет стратегическую важность региона в конфликте. «У России всегда была проблема выхода к морю, северные моря не допускают доступа флота, поскольку они заморожены, поэтому порт Севастополь становится ключевым стратегическим пунктом. Крым — это не только выход к морю, это ворота в Средиземное море и контроль над проливами. Азовское море не судоходно, его глубина составляет всего четырнадцать метров. Крым продолжал принадлежать Украине даже после обретения независимости, но всегда с обязательством разрешить размещение российского флота в Севастополе. Это соглашение время от времени продлевалось.

Фактически, незадолго до революции на Майдане контракт был продлен. В 2010 году была достигнута договоренность о том, что российский флот может оставаться в Севастополе до 2042 года. В свою очередь, Украина получит 30-процентную скидку на российский газ».

В конце прошлого года «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2» (NS2), который предполагал инвестиции в размере более 11 миллиардов долларов. Морские работы, способные транспортировать 55 миллиардов кубометров газа в год, были защищены бывшим канцлером Ангелой Меркель, а также ее бывшим коллегой из социал-демократов Герхардом Шредером, нынешним председателем российской нефтяной компании «Роснефть», основного поставщика топлива для ее вооруженных сил.

В прошлый вторник «Газпром» объявил об увольнении персонала NS2 и обанкротил компанию после решения правительства Германии приостановить сертификацию проекта в ответ на вторжение Путина в Украину.

British Petroleum владела 20 процентами уставного капитала «Роснефти» до прошлой недели. Из-за сильного давления со стороны британского правительства оно решило выставить свою долю в российской нефтяной компании на продажу. Она не сделала этого в свое время перед лицом отравления российских граждан в лондонском Сити и в самом Солсбери, которые, согласно многочисленным испытаниям, были совершены советскими агентами военной разведки, направленными из Москвы.

По словам Франсиско Мональди, директора Латиноамериканской энергетической программы Института Бейкера, Россия производит более 11 процентов мировых поставок нефти и экспортирует 4,6 миллиона баррелей в день. Ее экспорт составляет около 7 процентов мирового рынка, экспортируя более двух третей производимой продукции.

Европа закупает 2,5 млн баррелей в сутки сырой нефти из России в дополнение к значительному дополнительному объему продукции. Соединенные Штаты покупают у него около 250 000 баррелей в сутки сырой нефти, в то время как Китай является основным покупателем российской нефти с оборотом более 1,6 млн баррелей в сутки.

Основываясь на серии экономических, финансовых и торговых санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским союзом, которые будут иметь серьезные последствия для благосостояния российских граждан, еще неизвестно, будет ли политическая цена возможного вступления Украины в НАТО (любое сравнение Кубы и ракетного кризиса) не чисто. совпадение) анализируется Путиным как ситуация политического масштаба, превосходящая повсеместное обнищание его населения, которое неизбежно пострадает в ближайшие пять лет.

Джо Байден и Си Цзиньпин должны сейчас думать, что социально-экономическая стабильность Европейского Союза более важна для их соответствующих интересов, чем создание марионеточного правительства в Украине, отвечающего имперским прихотям Путина.

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