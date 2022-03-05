Польша приняла 106 000 беженцев из Украины за последние 24 часа, что является самым высоким показателем с начала российского вторжения

FILE PHOTO: Refugees crossing the rail tracks as they try to reach trains to Poland following Russia’s invasion of Ukraine at the main train station in Lviv, Ukraine, March 4, 2022. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Польша приняла 106 000 беженцев из Украины за последние 24 часа, что является самым высоким показателем с начала вторжения России в эту страну, как сообщили польские власти в субботу.

По состоянию на пятницу в страну прибыло около 650 000 перемещенных лиц, что делает Польшу основной принимающей страной для этих беженцев.

«Вчера, 4 марта, пограничники пропустили рекордные 106 400 человек из Украины. Сегодня, до 07.00, прибыли 33 000 человек, что на 34% больше, чем вчера», - заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Павел Боссернакер в заявлениях, собранных официальным агентством PAP.

Польское правительство организовало 30 пунктов приема и приема на национальном уровне, а также неопределенное число приемных, возведенных местными властями или гражданами в личном качестве.

Заместитель министра напомнил, что в распоряжении беженцев также 27 информационных пунктов, где «граждане Украины могут получить любую информацию о помощи, которую они получают в Польше».

ФАЙЛ ФОТО: Беженцы пересекают железнодорожные пути, пытаясь сесть на поезда в Польшу после российского вторжения в Украину на главном железнодорожном вокзале во Львове, Украина, 4 марта 2022 года. REUTERS/Кай Пфаффенбах

Боссернакер предупредил, что ситуация может ухудшиться в ближайшие дни, учитывая продвижение российских войск и состояние перенаселенности в приемных пунктах польско-украинской границы.

Согласно пятничным данным ООН, за последние десять дней Украину покинули 1,2 миллиона человек, из которых 78 000 будут иностранцами, в основном студенты или работники, проживающие в этой стране и представляющие 138 национальностей.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) несколько дней назад подсчитало, что вторжение в Украину может привести к появлению около четырех миллионов перемещенных лиц, а вчера эта цифра выросла до десяти миллионов, что составляет почти 25% населения Украины.

По данным УВКБ ООН, последние данные, опубликованные в пятницу в 11:00 по Гринвичу, показали, что 1 209 9763 человека бежали из Украины в соседние страны с начала российского наступления.

Власти ООН ожидают увеличения потока, поскольку российская армия, похоже, концентрирует свои атаки на крупные украинские города.

Эти цифры включают территорию, контролируемую Киевом, с населением более 37 миллионов человек, но не Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, или два района, удерживаемые пророссийскими сепаратистами на востоке страны.

ФАЙЛ ФОТО: Мать держит дочь в слезах после ее прибытия на поезде из Харькова после российского вторжения в Украину на главном железнодорожном вокзале во Львове, Украина, 4 марта 2022 года. REUTERS/Кай Пфаффенбах

Полония

По данным ООН, Польша приняла чуть более половины беженцев, в общей сложности 649 903 человека. Большинство из них — женщины и дети со всей Украины.

По данным польских пограничников, число беженцев, въехавших в эту страну с 24 февраля, по состоянию на четверг составляет 624 500 человек.

В Польше, где до российского наступления проживало 1,5 миллиона украинцев, люди организуются в социальных сетях для сбора денег и лекарств, а также предлагают беженцам бесплатное жилье, еду, работу или транспорт.

Венгрия

По данным УВКБ, Венгрия приняла 144 738 беженцев.

В стране есть пять пограничных пунктов с Украиной, а несколько соседних городов, таких как Захонь, сделали общественные здания доступными для размещения украинцев.

Молдавия

По состоянию на эту пятницу на территорию Республики Молдова прибыло 103 254 беженца.

Румыния

УВКБ насчитало около 57 194 беженцев из Украины.

Созданы два лагеря — один в Сигетуле и один в Сирете, где проживают около 40 жителей, которых переведут в другие убежища.

Словакия

По данным УВКБ, около 90 329 украинцев бежали в Словакию из-за войны.

Россия

УВКБ указало, что 53 300 человек пересекли самую длинную границу Украины с другой страной.

Другие страны

Агентство ООН также уточнило, что 110 876 человек нашли убежище в других европейских странах, далеко от границ своей страны.

(С информацией от EFE, Europa Press и AFP)

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