Массовые протесты в Лондоне в знак протеста против разрушительного вторжения России в Украину

Demonstrators take part in a protest against Russia's invasion of Ukraine, at Trafalgar Square, in London, Britain March 5, 2022. REUTERS/Peter Nicholls

В эту субботу в Лондоне прошли массовые акции протеста с требованием положить конец разрушительному российскому вторжению в Украину, молясь за мир среди кучи голубых и желтых национальных флагов.

«Русские против войны»

Большая толпа собралась на центральной Трафальгарской площади, распевая национальный гимн, прикрываясь украинскими флагами и называя президента России Владимира Путина «террористом».

«Когда падет последний украинский солдат, Путин придет за вами, дамы и господа», — гласил гигантский транспарант.

На двух баннерах написаны «Адольф Путин» и «Остановите Путина, остановите войну»

«Я украинка, и у меня до сих пор есть семья и друзья в Украине», - заявила 36-летняя Елена Марцынюк на акции протеста со своими 14-месячными и девятилетними детьми. «Нам нужно продолжать напоминать всем, нам нужно стоять вместе, чтобы поддержать нашу страну», - сказал он AFP, с украинским флагом на талии и на коляске.

«Может быть, каким-то образом (мы можем) также заставить Россию понять, что мир выступает за Украину и что она должна начать действовать, чтобы остановить войну», - добавил он.

Он сказал, что большая часть его семьи бежала, но что его дядя остался в Киеве, чтобы «бороться за город».

Папский нунций в Британии архиепископ Клаудио Гуджеротти возглавил молитву, сказав: «Сегодня мы все украинцы».

«Остановите Путина, остановите войну», — гласил плакат.

«Война Путина не на мое имя»

«Мои мама, отчим и все мои друзья находятся в Сумах (город на востоке Украины), где их бомбили и бомбили последние два дня», — говорит 41-летняя Наталья Кортни.

«Сейчас я жду, когда мама ответит мне, чтобы узнать, все ли в порядке», - сказал финансовый директор школы. «Для меня важно, чтобы мы выиграли эту войну и вернули себе свободу... это просто ужасно», - сказал он, когда начался дождь. «Мы делаем все возможное, чтобы помочь, отправляя деньги, забирая пакеты, забирая медицинскую помощь для солдат, так что все, что можем, но это очень, очень напрягает, очень раздражает».

Он призвал НАТО создать бесполетную зону над Украиной, то, что Запад отказался сделать, опасаясь, что конфликт обострится. «Помогите нам выиграть войну на местах, потому что это бомбардировка невинных гражданских лиц, детей, женщин, пожилых людей... Это резня».

«Нет войне»

Во время демонстраций эвакуация жителей Мариуполя, стратегического украинского порта, осажденного российскими войсками и их союзниками, была отложена из-за многочисленных нарушений Россией режима прекращения огня, как обвинила мэрия в эту субботу.

Эвакуация мирных жителей, которая должна была начаться до полудня, «была отложена по соображениям безопасности», поскольку российские войска «продолжают бомбить Мариуполь и его окрестности», заявила мэрия в Telegram.

«Прикрой наше небо», отчаянно просит протестующий

Муниципалитет призвал гражданских лиц, собравшихся на выезде из города, «вернуться в укрытия». «Продолжаются переговоры с Россией [об установлении режима прекращения огня] и обеспечении установки гуманитарного коридора», - добавил он.









«Путин: разыскивается за геноцид и военные преступления»

Согласно последним данным ООН, опубликованным в эту субботу, с начала российского вторжения 24 февраля из Украины покинули более 1,37 миллиона человек.

Украина граничит с семью странами: Россией на севере и востоке, Беларусью на севере, Польшей и Словакией на западе и Румынией, Венгрией и Молдовой на юго-западе.

Украинские флаги заполнили центральный Лондон

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), последние данные, опубликованные в субботу в 12 часов 15 минут по Гринвичу, показали, что 1 368 864 человека бежали из Украины в соседние страны с начала российского наступления.

Власти ООН ожидают увеличения потока, поскольку российская армия, похоже, концентрирует свои атаки на крупные украинские города. Эти цифры включают территорию, контролируемую Киевом, с населением более 37 миллионов человек, но не Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, или два района, удерживаемые пророссийскими сепаратистами на востоке страны.

По данным ООН, Польша приняла в общей сложности 756 303 человека. Большинство из них — женщины и дети со всей Украины.

По данным польских пограничников, число беженцев, въехавших в эту страну с 24 февраля, составляет 787 300 человек, согласно данным, опубликованным в эту пятницу.

В Польше, где до российского наступления проживало 1,5 миллиона украинцев, люди организуются в социальных сетях для сбора денег и лекарств, а также предлагают беженцам бесплатное жилье, еду, работу или транспорт.

Люди участвуют в акции протеста против вторжения России в Украину на Трафальгарской площади

«Остановите войну»

«Запад должен быть больше похож на Зеленского», - говорится в другом транспаранте, подчеркивающем фигуру украинского президента, сопротивляющегося российскому наступлению





По данным УВКБ, Венгрия приняла 157 004 беженца.

В стране есть пять пограничных пунктов с Украиной, а несколько соседних городов, таких как Захонь, сделали общественные здания доступными для размещения украинцев.

«Путинский убийца детей»

«Нет войне»

До пятницы на территорию Молдовы прибыло 103 254 беженца, так как УВКБ ООН не обновило данные по этой стране в субботу.

УВКБ насчитало 63 192 беженца из Украины.

Созданы два лагеря: один в Сигетуле и один в Сирете.

«Русские против войны. Путин — убийца. Боже, храни украинцев», — говорится на плакате гражданина России на лондонской демонстрации

«мои друзья на передовой»

«Мир с Украиной»

Человек несет плакат, когда демонстранты готовятся к протесту против вторжения России в Украину на Трафальгарской площади в Лондоне, Великобритания, 5 марта 2022 года. REUTERS/Питер Николс

По данным УВКБ, около 101 529 украинцев бежали в Словакию из-за войны.

Агентство ООН также уточнило, что 133 876 человек нашли убежище в других европейских странах, подальше от границ своей страны. Reuters: Фотографии

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