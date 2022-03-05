Вторжение в Украину в прямом эфире: российские войска сохраняют блокаду и атакуют стратегический город Мариуполь

La gente pasa por delante de los restos de un misil en una terminal de autobuses, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania, 4 de marzo de 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

На юге Украины продолжаются обстрелы и блокада стратегического города Мариуполя. Местные власти, переживающие серьезный кризис из-за российской осады, призвали к прекращению огня для установки дорожного коридора.

В то время как западные союзники продолжают координировать действия по санкциям против режима Владимира Путина за его решение продвинуться на украинской территории.

Атака на Запорожскую атомную электростанцию породила новый источник неприятия и беспокойства международного сообщества.

Далее, минута за минутой вторжения России: (украинское время, GMT+2):

5:40: Президент Украины Владимир Зеленский проведет видеозвонок в эту субботу с сенаторами США, в то время как законодатели работают над утверждением нового пакета помощи для Украины.

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий получили приглашение от посольства Украины в США провести беседу с президентом Украины по видеосвязи в 9:30 утра (по местному времени Вашингтона), сообщает CNN.

Это будет первый случай, когда сенат США в полном составе проведет виртуальную встречу с президентом Украины с тех пор, как президент России Владимир Путин приказал вторгнуться в Украину в конце февраля.

5:00: стратегический портовый город Мариуполь на востоке Украины сталкивается с «блокадой» и «беспощадными» атаками российских войск, сообщил в субботу мэру Вадиму Бойченко, который вновь призвал разрешить установить гуманитарный коридор на этом месте.

«Мы ищем решения гуманитарных проблем и все возможные способы вывести Мариуполь из блокады», — говорится в сообщении местного президента, которое было размещено в Telegram-аккаунте городского правительства.

«Нашим приоритетом является достижение прекращения огня, чтобы мы могли восстановить жизненно важную инфраструктуру и установить гуманитарный коридор для доставки продовольствия и медикаментов в город», - добавил он.

02.26: Президент Украины Володомир Зеленский заверил, что ведет переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой об увеличении финансовой поддержки, чтобы Киев мог противостоять российскому вторжению.

В сообщении в своем аккаунте в Twitter украинский президент заявил, что провел «переговоры с исполнительным директором МВФ. Мы обсудили финансовую поддержку Украины. Благодарен за срочную помощь, уже оказанную Фондом. МВФ должен возглавить финансирование 🇺🇦 восстановления после окончания российской агрессии».

Российский самолет, сбитый украинской обороной в Донецке (Reuters)

01.49 — Украина все еще имеет «значительное большинство» своих военных самолетов, доступных через девять дней после начала вторжения российских войск в страну, заявил в пятницу представитель министерства обороны США.

Тот факт, что украинские военно-воздушные силы все еще летают и их ПВО считаются жизнеспособными, удивил военных экспертов. «Украинцы по-прежнему имеют значительную часть своей воздушной боевой мощи, как самолеты, так и вертолеты, а также беспилотные системы и системы земля-воздух», — сказал чиновник, выступая на условиях анонимности.

01.24: Samsung Electronics заявила, что поставки в Россию приостановлены «из-за текущих геополитических событий». «Мы продолжаем активно отслеживать эту сложную ситуацию, чтобы определить наши следующие шаги», - говорится в заявлении компании.

00.43: Вице-президент США Камала Харрис отправится с 9 по 11 марта в Польшу и Румынию продемонстрировать поддержку США на восточном фланге НАТО, в условиях российского вторжения в Украину, сообщило в пятницу ее ведомство.

В заявлении его пресс-секретарь Сабрина Сингх пояснила, что Харрис посетит Варшаву и Бухарест, где встретится с «лидерами Польши и Румынии», чтобы обратиться к «ответу на преднамеренное и неоправданное вторжение России в Украину».

Камала Харрис (REUTERS/Эвелин Хокштейн)

00.25: Швейцария объявила сегодня о вступлении в силу торговых и финансовых санкций, введенных против России в результате вторжение в Украину, объявленное в понедельник президентом Игнацио Кассисом.

Санкции, введенные Швейцарией, соответствуют пакету мер, объявленных Европейским союзом, запрещающим экспорт в Россию товаров двойного назначения, а также любого вида продукции, которая может способствовать военному и технологическому совершенствованию российской армии, говорится в заявлении швейцарского правительства.

00.09: Местные чиновники в южном украинском городе Херсоне заявили в пятницу, что Россия не выполняет свою часть торговаться в предложенных «гуманитарных коридорах», несмотря на то, что поставки продовольствия и другие потребности в регионе начинают сокращаться.

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