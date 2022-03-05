Как реагировать на вторжение России в Украину на международном уровне

FILE PHOTO: A view shows the area near the National University after shelling in Kharkiv, Ukraine, in this handout picture released March 2, 2022. Press service of the Ukrainian State Emergency Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo

Крупнейший за почти восемьдесят лет европейский военный конфликт демонстрирует решительный западный и глобальный ответ в рамках законности, не прибегая к прямому военному ответу. Вооруженные силы и сопротивление захваченной страны, Украины, получают системы вооружения, логистику и коммуникационные технологии, которые европейское и американское руководство считает основополагающими для борьбы с наступлением и ущербом, причиненным основным агрессором - Россией.

Когда ранним утром 24 февраля Владимир Путин начал военное вторжение в Украину, тот факт, что западные лидеры предупредили о существовании такой возможности двумя месяцами ранее, не преминул оказать большое влияние на международное сообщество и сильно потрясло Европу и Вашингтон. Из Москвы, спустя девять дней после нападения, Путин назвал «операцию Z» (так называемое высшим военным командованием России) исключительно особым мероприятием для России, направленным на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Однако она также осуществила завуалированную угрозу ядерных атак против любой внешней державы, которая пришла на помощь украинцам. Это насилие, по его словам, показало истинность его намерений против оправданий, которыми пользуется российский президент.

Однако жители Киева, украинской столицы, провели дни осады и прямых атак после того, как другие города страны попали под власть российской оккупации, поскольку бомбы и ракеты продолжают уничтожать военные объекты и инфраструктуру, а также гражданские районы, которые не были свободны от агрессия оккупационных сил. Последние взрывы в четверг утром стали прелюдией к наземному вторжению примерно 80 000 российских солдат на украинскую территорию с востока, севера и юга, в то время как еще 60 000 военнослужащих ожидают вмешательства в восточном пограничном районе и на территории Беларуси.

Вступление первых сухопутных войск на территорию Украины показало, что Россия не только вела артиллерийский огонь и изнурительные воздушные налеты с целью насыщения территории и местного сопротивления, но и продемонстрировала явное намерение свергнуть украинское правительство президента Владимира Зеленского, а также продемонстрировала намерение осуществить крупномасштабное вторжение, стоимость которого, более чем через неделю после начала военных действий, приводит к катастрофическим последствиям гибели ни в чем не повинных украинских гражданских лиц.

Военное насилие в Москве выявило переворот, который, хотя и ожидался, приобрел коварные и бесчеловечные последствия для тех, кто считал, что Путин не выберет разрушительный военный вариант, который в конечном итоге привел к полному вторжению, чего не было или не было видно на европейской земле. после операций, заказанных Адольфо Гитлером и осуществленных его специальными армиями и бригадами в начале Второй мировой войны.

Перед лицом нынешних событий, помимо возможного «гуманитарного прекращения огня», о котором сообщалось, диалог между сторонами продолжается с прошлого четверга и успех которого можно сомневаться, учитывая то, что наблюдалось в первую неделю конфликта, международное сообщество в целом, а не только Западные державы должны сделать все возможное, чтобы ограничить ущерб, причиненный российской военной операцией. Однако по сей день ответы кажутся изолированными и неоднородными по отношению к масштабам действий президента Путина, который больше не может повернуть время вспять, чтобы обратить вспять издержки агрессии и последствия, порожденные Москвой. На этом фоне западные державы олицетворяют единственную надежду на установление в регионе и мире более стабильного порядка при нарушенных параметром, и это потребует реалистичных ответных действий.

Во-первых, западные державы, их партнеры и союзники должны принять все без исключения контрмеры, которые были незамедлительно предупреждены Москве о военных действиях. Это равнозначно жесткому ужесточению экономических санкций, которые они обещали и которые в некоторых случаях уже применялись, но сопровождаются окончательными запретами на визы для российских граждан в целом, не только их руководителей и должностных лиц, и полной международной банковской блокадой всех Российские компании.

Североатлантическая организация (НАТО) и ее члены должны продолжать наращивать и генерировать силы в восточном секторе альянса и расширять поддержку Украины оружием и техникой, которые помогут отразить вторжение, не исключая других, более энергичных вариантов. Параллельно, и хотя дипломатия не была столь успешной, как ожидалось, выбор должен оставаться открытым, независимо от того, насколько плохо сложилась ситуация в этой области.

Незападные государства должны повышать свой голос в наднациональных органах и международных форумах, как это сделал Постоянный представитель Кении при Организации Объединенных Наций, который 21 февраля открыто обвинил Россию в Совете Безопасности, назвав Москву захватчиком, учитывая нарушение суверенитета Украины, совершенное в вооруженным путем по суше, морю и воздуху. Все страны должны четко и недвусмысленно заявить о своем неприятии человеческих и экономических издержек российской агрессии и квалифицировать Москву в качестве основного агрессора для всех целей международного права.

Российским партнерам, особенно Китаю, который до сих пор играл роль - наименее неудачную - не отвергая план Путина, следует подумать о разрушении российских действий и политических и экономических издержках, которые им придется заплатить, не отвергнув вторжение. Каждый должен оказать давление на Россию, чтобы она отказалась от нынешней империалистической политики в отношении Украины. Российские партнеры могут и должны помочь обратить вспять ситуацию, которая может перерасти в самую страшную катастрофу нашего времени.

Аналогичным образом, Организация Объединенных Наций, хотя у нее нет возможности заявить о себе посредством обязательной резолюции Совета Безопасности, учитывая право вето Китая и самой России, должна предпринять немедленные конкретные шаги по оказанию помощи Украине из-за несомненных гуманитарных последствий, которые война порождает народ Украины, учитывая, что число беженцев увеличилось более чем на миллион человек, которые были перемещены, и, возможно, эта цифра возрастет в ближайшие несколько часов и дней. С другой стороны, эти люди будут нуждаться в срочном продовольствии и медицинских потребностях.

Аналогичным образом, гуманитарные учреждения должны готовиться к худшему, если конфликт затянется еще на неделю. Генеральная Ассамблея ООН сделала свое дело на заседании и голосовании в прошлую среду, отвергнув и отвергнув действия Путина. Однако Совет по правам человека организации должен создать и внедрить систему установления фактов и собрать доказательственное сплетение, которое приведет к тщательному расследованию нарушений международного права и прав человека в ходе текущих военных операций и возможной российской оккупации, может произойти после падения Украины Путиным.

В заключение хочу сказать, что военное вторжение в Украину и жестокие российские бомбардировки означают неуправляемую эскалацию войны, которую Москва ведет против Украины с 2014 года, когда бывший президент Виктор Янукович покинул власть, чтобы в конечном итоге стать беженцем в России. В тот год были беспорядки и протесты, которые поддерживали тесные отношения с Европейским союзом (ЕС) и смену пророссийского президента. Таким образом, Москва осудила вмешательство Запада, названное неприемлемым, которое вызвало беспорядки и привело к формированию нового правительства в Киеве. Следовательно, в ответ Россия оккупировала и аннексировала Крым, направила материально-техническое обеспечение, оружие, подрядчиков (современное название наемников) и другой чеченский полувоенный персонал в поддержку сепаратистов в регионе Восточного Донбасса.

Минские соглашения о прекращении огня, подписанные в 2014 и 2015 годах, положили конец военным действиям и заставили замолчать оружие, но оставили сепаратистам контроль над одной третью украинской территории в Донецке и Луганске, откуда они объявили о разрыве с центральной властью Киева. В Минских соглашениях была также определена «дорожная карта» для мира и возвращения контролируемых сепаратистами районов в неопределенную и нетипичную ситуацию. Таким образом, мир ожидает от Минска того, что откроется окно в здравый смысл, и возможность достижения согласованного соглашения будет продолжать приводить к реальному сокращению противоборствующих сил в Восточной Европе, к сожалению, этого до сих пор не произошло.

В этом сценарии и с учетом этих соображений возникает необходимость в рациональном и прагматичном движении, которое сделает безопасность более стабильной как для России, так и для ее соседей. Только так можно избежать ненужных и печальных событий, таких как война в Украине. Однако правда в том, что на данный момент это кажется отдаленной надеждой на осуществление, поэтому те, кто выступает против российской агрессии, должны подготовиться к долгой и трудной борьбе, которая не должна быть без серьезной и зрелой дипломатии, как того требует это неспокойное время.

Ясно, что президент Путин выбрал вариант, который сопряжен с высоким риском для России. Поэтому вопрос не в том, кто победит в войне. Украина насыщена огнем российских войск. Но, как выяснили Соединенные Штаты в Ираке и Афганистане, «поддержка и создание политической структуры, ведущей к построению сильного правительства, — это две совершенно разные вещи, которые оказались не всегда удачным вариантом»; сегодня международное сообщество движется в соответствии с этим. неудачный опыт.

Для России установление зависимого режима, способного контролировать гражданское население и продлевать оккупацию в Украине, будет чрезвычайно дорогостоящим во всех отношениях, особенно когда экономике Москвы придется доказать, хватит ли у нее сил противостоять санкциям, введенным Запад и те, которые будут применены в ближайшие дни.

Однако самое трудное решение в предстоящие дни, вероятно, будет зависеть от того, что произойдет с президентом Украины Владимиром Зеленским, который должен будет решить, как вести войну и чего она стоит ему для собственного выживания, выживания его правительства и прежде всего для безопасности украинского народа. Ваша задача будет заключаться в осмотрительности и решениях, превосходящих призыв к сопротивлению любой ценой.

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