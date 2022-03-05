История цензуры и преследований: борьба Владимира Путина с независимыми российскими СМИ

Иван Колпаков, главный редактор Meduza, одного из самых популярных независимых российских СМИ, ожидал, что правительство будет блокировать публичный доступ к его сайту каждый день с начала войны с Украиной.

В пятницу утром это наконец-то произошло. Но затем российский парламент пошел еще дальше и принял закон, запрещающий то, что он считает «фейковыми» новостями о военных, включая любую риторику, называющую конфликт в Украине «вторжением» (предпочтительным термином является «специальная военная операция»), с возможностью 15 лет тюрьмы. Президент этой страны Владимир Путин подписал этот закон спустя несколько часов.

«Наши источники говорят, что, скорее всего, будут использовать это против журналистов», - сказал Колпаков, выступая из места, которое он не хотел раскрывать. «Они могут использовать его против журналистов, и почему бы и нет? Они решили полностью уничтожить отрасль», - добавил он.

Колпаков, чей сайт базируется в Латвии, начал то, что он назвал «срочной эвакуацией» своего российского персонала.

Подобные сценарии в настоящее время разворачиваются в бесчисленных независимых СМИ по всей России, стране, которая никогда не испытывала полного приветствия к свободной прессе.

Недавно страна заняла 150-е место из 180 стран во Всемирном индексе свободы прессы, составленном некоммерческой организацией «Репортеры без границ», и правительство часто вводило ограничения на независимые СМИ во время военных конфликтов, по словам Гулнозы Саид, координатор программ для Европы и Центральной Азии Комитета по защите журналистов. Но последние репрессии беспрецедентны.

Президент России Владимир Путин (АЛЕКСЕЙ НИКОЛЬСКИЙ/СПУТНИК/CONTACTOPHOTO)

«Путин понимает, насколько многое поставлено на карту во вторжении в Украину, и большая часть этой войны - это информационная война», - сказал он. «Как только российские чиновники увидели, что информационная война может быть проиграна из-за деятельности российских СМИ, я думаю, они были возмущены и решили закрыть их», - добавил он.

Закрытие в четверг 32-летней радиостанции «Эхо Москвы» было особенно шокирующим, сказал он. «Оно стало частью российской идентичности как «Лебединое озеро» или «Война и мир». А теперь его нет».

Вскоре после вторжения в Украину на прошлой неделе Роскомнадзор направил предупреждение Эко и девяти другим СМИ, приказав им удалить новости и комментарии, в которых для описания вторжения используются такие термины, как «вторжение» и «война». Одним из них стала независимая газета «Новая газета», редактор которой Дмитрий Муратов недавно получил Нобелевскую премию мира.

В понедельник Муратов заявил нью-йоркцу, что они все еще «называют войну» войной. В пятницу газета объявила, что удалит свои военные репортажи в связи с новым законом.

Другой — «TV Rain», последний независимый телевизионный канал в стране. Через два часа после того, как правительство заблокировало его сайт в среду, главный редактор Тихон Дзядько и его жена, директор новостей станции, бежали из страны. Последняя трансляция радиостанции вышла в эфир на YouTube в четверг.

Главный редактор газеты «Новая газета» Дмитрий Муратов, один из лауреатов Нобелевской премии мира (REUTERS/Максим Шеметов)

В интервью турецкому изданию The Washington Post Дзядко посетовал на окончание работы его станции. «В стране, которая свободна только на бумаге, но на самом деле стала более репрессивной, в такой стране мы были абсолютно свободны, и мы говорили то, что хотели сказать и сообщить о действительно важных вещах», - сказал он.

Некоторые коллеги также бежали, другие остаются в России. «Все мы пытаемся понять, где мы находимся и что происходит».

Россия также заблокировала доступ к Facebook, трансляциям и веб-сайтам западных медиа-организаций, включая «Голос Америки», Deutsche Welle, Radio Free Europe/Radio Liberty и BBC, которая объявила, что временно приостановит работу своих журналистов в России : «Мы не готовы подвергать их уголовному преследованию только за выполнение своей работы». Некоторые американские журналисты, базирующиеся в России, уехали еще до принятия закона.

Представитель компании заявила, что The Washington Post все еще оценивает потенциальное влияние нового закона на своих корреспондентов и местных сотрудников.

Российское правительство владеет или контролирует большинство телевизионных каналов, с которых россияне в основном получают новости. Но в течение нескольких лет, пока Россия пыталась выйти на глобальную арену, Путин «старался выглядеть дружелюбно к средствам массовой информации и независимым журналистам», сказал Саид.

Однако, как всегда, это была неловкая история. В конце 1990-х и начале 2000-х годов Россия была охвачена серией убийств известных журналистов. А за два десятилетия пребывания Путина у власти олигархи купили множество независимых СМИ.

Путин сосредоточился на телевизионных новостях в первые годы своего президентства, сказал Колпаков, но оставил газеты и веб-сайты нетронутыми: «Они не рассматривали это как важную часть рынка», чтобы контролировать общественное мнение. Дедько рассматривал толерантность России к независимым СМИ, прежде всего, как витрину.

«Была идея сделать так, чтобы это выглядело так, будто Россия - это демократия», - сказал он. «Но однажды они решили, что больше не хотят этого делать». Репрессии произошли во время российских вторжений в Чечню, Грузию и Крым.

Студия TV Rain в Москве (Reuters/Денис Каминев)

По словам Филипа Сейба, почетного профессора журналистики и общественной дипломатии Университета Южной Калифорнии и автора книги «Информация на войне: журналистика, дезинформация и современная война», независимая пресса часто могла выполнять «продуманную и героическую работу». Но в основном это служило фасадом: «Потёмкинская журналистика», — сказал он, — за которой стоят основные строго контролируемые субъекты» государственных СМИ.

«Когда возникают глобальные политические трудности, фасад разрушается и правда запрещается», — добавил Сейб.

С 2019 года Россия назначила десятки журналистов и медиа-организаций «иностранными агентами», включая Rain TV и Meduza. Один из журналистов Медузы, Иван Голунов против, был арестован по обвинению в изготовлении наркотиков , что вызвало массовые протесты перед тем, как его освободили.

Телеканал «Дождь», который увеличил свою аудиторию за счет освещения антиправительственных демонстраций 2010 и 2011 годов, был удален из основных кабельных и спутниковых провайдеров в 2014 году, прежде чем перейти на YouTube, где, по словам Дзядко, его аудитория в среднем составляет около 15 миллионов зрителей в месяц.

«Назначение быть иностранным агентом, идея заключалась в том, чтобы показать людям, что мы шпионы и враги, но вместо этого наша аудитория выросла больше», - сказал он.

Независимые СМИ находились под особым давлением в последние два года с тех пор, как в российскую конституцию были внесены поправки, позволяющие Путину оставаться президентом до 2036 года, а лидер оппозиции Алексей Навальный был отравлен и арестован. В апреле 2021 года Кремль объявил Meduza иностранным агентом. Рекламодатели бросили его, заставив Meduza закрыть офис и уволить персонал. По словам Колпакова, источники начали опасаться разговоров со своими журналистами. А затем санкции США. Правительство США затруднило Meduza доступ к пожертвованным средствам, от которых она зависела.

Россия также заблокировала доступ к Facebook, трансляциям и веб-сайтам западных медиа-организаций (Reuters/Toby Melville)

«Это не похоже на Латинскую Америку, где людей стреляют на улице, но это все еще опасная профессия и есть много методов, которые власти используют, чтобы оказать давление на людей», - сказал он. «Я очень забочусь о безопасности наших людей. Я не могу сказать, сколько у нас людей и где они находятся, потому что это слишком опасно».

В четверг Медуза опубликовал редакционную статью, в которой говорится, что будет продолжать сообщать о событиях, происходящих в стране, как только сможет, отметив, что «через несколько дней, возможно, даже сегодня в России не останется независимых СМИ».

А последние секунды Rain TV в четверг показали десятки сотрудников, которые собрались на съемочной площадке и ушли вместе.

«Нет войне», — сказал владелец и соучредитель станции. А затем трансляция переместилась на сцену из балета «Лебединое озеро», который государственное телевидение обычно транслирует во время политических потрясений, особенно во время неудачной попытки государственного переворота в 1991 году, предшествовавшей падению Советского Союза.

«Мы знаем, когда и почему этот фильм когда-то транслировался по российскому телевидению, и знаем, что произошло вскоре после этого», — говорит Дзядко. «Итак, поскольку мы настроены оптимистично, мы надеемся, что наступят хорошие времена».

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