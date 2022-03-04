Вот как война влияет на автомобильную промышленность

По прошествии первой недели с начала российского вторжения на украинскую территорию некоторые меры, которые были приняты косвенно, такие как предотвращение кризиса, начинают оставаться твердыми и устойчивыми с течением времени, что напрямую вызовет эффект домино, которого так опасались, особенно для европейских стран, которые являются соседями и поэтому очень зависят от российских энергоресурсов.
В то время как Международное энергетическое агентство (МЭА) разработало план из 10 пунктов, который может снизить эту зависимость, потому что, согласно оценкам Transport & Environment, Европейский союз (ЕС) планировал потратить в этом году около 85 миллиардов евро на нефть и газ из России. Цифра вызывает тревогу и беспокойство, но около 60% экспорта советской нефти приходится на Европу.
«Ракеты, уничтожающие украинские города, покупаются на бензин из европейских автомобилей», — заявил исполнительный директор лобби-группы Уильям Тодтс. В общей сложности 25 европейских НПО продемонстрировали принципы, призвав Европейскую комиссию ввести эмбарго на импорт нефти и газа из России.
Меры, которые предлагает (МЭА), начинаются с самого решительного — не продления контракта на поставку газа с Россией, который истекает в конце 2022 года. Они также считают, что минимальные объемы хранения газа должны быть значительно снижены, более эффективно использоваться как в зданиях, так и на промышленных предприятиях и даже за счет снижения температуры термостатов до более низких, чем сегодня, для домашних хозяйств, как общественных, так и индивидуальных.
Однако другие меры менее возможны для немедленного осуществления, поскольку они зависят от создания дополнительной инфраструктуры, такой как производство новых устойчивых источников энергии.
Автомобильная промышленность в центре
В то время как реализация этих и других мер обсуждается и в конечном итоге принимается решение, автопроизводителям и автозапчастям в отрасли пришлось принять меры. Automotive News Europe провел опрос о положении компаний, пострадавших от военного конфликта.
Audi сократит производство на своих немецких заводах в Ингольштадте и Неккарзульме. Производство моделей A4 и A5 будет приостановлено с 7 по 11 марта, а производство моделей A6 и A7 будет остановлено с 7 по 18 марта.
Mercedes-Benz сократит производство на некоторых европейских заводах, так как поставки деталей украинского производства заканчиваются. Мера будет заключаться в индивидуальной корректировке смен на предприятиях, чтобы избежать полного задержания во всех случаях.
Volkswagen Group приостановила экспорт в Россию и местное производство на российских заводах, где производятся модели Volkswagen и Skoda.
Volkswagen рассчитывает временно закрыть несколько заводов, в том числе основной завод в Вольфсбурге, Германия, поскольку последствия нехватки ключевых запчастей поставщиков в Украине распространились.
Porsche останавливает производство на своем заводе в Лейпциге, который производится Macan и Panamera, из-за сбоев в цепочке поставок из Украины.
Nissan также приостановила экспорт автомобилей в Россию. Японский автопроизводитель, который в прошлом году продал 53 000 автомобилей в России, готовится также прекратить местное производство.
Toyota прекратит производство на своем российском заводе с 4 марта в качестве второй меры, поскольку импорт автомобилей в страну уже прекратился на неопределенный срок из-за сбоев в цепочке поставок. Toyota производит около 80 000 автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге, где работают 2 000 операторов. Японская Honda также прекратила экспорт автомобилей и мотоциклов.
Ford объявил о решении немедленно приостановить работу в России до дальнейшего уведомления. Британские автопроизводители Jaguar, Land Rover и Aston Martin также прекратили поставки автомобилей в Россию.
Группа Stellantis приняла две меры предосторожности в этом отношении. Контролируя санкции, введенные США и их западными союзниками в отношении России, чтобы решить, как действовать соответствующим образом, он также постоянно контролирует 71 сотрудника, который у них есть на украинском заводе.
Renault, несомненно, является европейским автопроизводителем с самым большим присутствием в России. Его акции, естественно, упали, достигнув самого низкого уровня с ноября 2020 года, в результате ситуации, когда все больше и больше стран усиливают меры по наказанию России за вторжение в Украину.
Между тем, в самой российской автомобильной промышленности «АвтоВАЗ» объявил, что 5 марта остановит свои заводы в Тольятти и Ижевске, и сделает это снова с 9 по 11 числа этого месяца, поскольку сталкивается с кризисом в поставках электронных компонентов.
Кризис в секторе влияет на некоторых больше, чем на других. Прямо в тех, кто производит в России, но косвенно ко всем, кто нуждается в поставках и сырье, особенно из Украины.
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