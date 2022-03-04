США призвали своих граждан покинуть Россию «из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил на Украине»

Vista general de la embajada estadounidense de Moscú, Rusia. EFE/Sergei Ilnitsky/Archivo

Государственный департамент США в пятницу призвал граждан США «не ездить в Россию из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил на Украине».

В своем заявлении дипломатическое ведомство США также отметило несколько причин, по которым рекомендуется избегать поездок в Россию: «Потенциал преследования граждан США со стороны сотрудников государственной безопасности России, ограниченные возможности посольства по оказанию помощи гражданам американцам в России, COVID-19 пандемия и связанные с ней ограничения на въезд, терроризм, ограниченные полеты в Россию и из нее и произвольное применение местного законодательства».

И он предупредил: «Граждане США должны рассмотреть вопрос о немедленном выходе из России через торговые опционы, все еще доступные».

«Из-за нового вторжения России в Украину все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из нее, и многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Кроме того, воздушное пространство вокруг юга России ограничено, а несколько аэропортов в этом районе закрыты», - говорится в официальном тексте предупреждения правительства США о путешествиях 4-го уровня. «Граждане США, находящиеся в округах Российской Федерации, непосредственно граничащих с Украиной, или планирующие поездку в них, должны осознавать, что ситуация вдоль границы опасна и непредсказуема», — пояснил он.

«Учитывая продолжающийся вооруженный конфликт, гражданам США настоятельно рекомендуется не путешествовать по суше из России в Украину. Кроме того, на всей территории России существует вероятность преследования иностранцев, в том числе с помощью постановлений, специально направленных на иностранцев. Способность правительства США предоставлять обычные или экстренные услуги гражданам США в России очень ограничена, особенно в районах, удаленных от посольства США в Москве, из-за ограничений российского правительства на персонал и поездки в США, а также продолжающихся приостановлений операций, в том числе консульские службы, в консульствах США», - сказал он, пояснив, что 28 февраля санкционировал добровольный отъезд из посольства США в Москве имеющих на это право членов семей и персонала, не связанного с чрезвычайными ситуациями.

Предупреждение Госдепартамента также рекомендует «не ездить на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, из-за терроризма, похищений и риска гражданских беспорядков» и «не посещать Крым из-за оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений ее оккупацией. власти».

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