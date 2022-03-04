США осудили перед ООН «невероятно безрассудное» нападение России на Запорожскую атомную электростанцию

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд осудила эту пятницу на экстренном заседании Совета Безопасности ООН «невероятно безрассудное» нападение на украинскую атомную электростанцию в Запорожье прошлым утром поставить всю Европу.
Нападение России на крупнейшую атомную электростанцию в Европе было «невероятно безрассудным и опасным и угрожало безопасности граждан в России, Украине и Европе», заявил посол США, напомнив, что ядерные объекты «не должны становиться частью этого конфликта».
Российские войска заняли рано утром в пятницу крупнейшую атомную электростанцию в Украине и Европе после атаки, которая вызвала пожар без последствий для уровня радиоактивности, но парализовала мир в страхе новой атомной катастрофы.
«Слава Богу, мир справедливо предотвратил ядерную катастрофу прошлой ночью», — воскликнул посол.
«Необходимо сохранять хладнокровие», - сказал он, призвав Россию прекратить всякое применение силы, которое может поставить под угрозу все 15 действующих реакторов на Украине или помешать местным властям обеспечить безопасность как своих 37 заводов, так и соседнего населения.
Он также призвал Россию вывести военных с завода, чтобы разрешить медицинскую помощь раненому персоналу, обеспечить операторам полный доступ к станции и возможность общаться с ядерными регуляторами, а также оценить ущерб, нанесенный бомбардировками.
Соединенные Штаты, по его словам, очень обеспокоены тем, что российские военные, которые контролируют Чернобыльскую станцию, не позволили команде быть освобожденной с прошлой недели. «Это очень безответственное поведение и вызывает серьезное беспокойство по поводу непрерывности операций с обеих сторон», - сказал он.
(С информацией от AFP)
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