The US assured that Russia has deployed 90 percent of its combat capacity in Ukraine

Министерство обороны США заявило, что Россия начала наступление в жилых районах Украины, хотя и не может определить «степень намеренности» атак, отметив, что президент России Владимир Путин вложил в страну 90% своего боевого потенциала.

«(Русские) атакуют жилые районы. В этом нет никаких сомнений. Насколько это преднамеренно и преднамеренно точно в этом смысле нам трудно оценить», - сказал высокопоставленный американский чиновник, добавив, что этот процент «является боевой мощью, которую они собрали для осуществления этого плана».

Что касается продвижения войск Кремля на украинской территории, то он подтвердил, что «в настоящее время в Одессе нет военно-морской активности» или «нет передвижения русских в Одессе», хотя и заявил, что «они внимательно следят» за ситуацией, как заявил Госдепартамент.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Соединенные Штаты не могут «самостоятельно подтвердить» сообщения о возможных высадках десантных войск в этом районе захватчиком, хотя он уточнил, что «это не означает, что они не происходят».

В то же время он признал, что «они не в состоянии проверить», что Херсон находится под российским контролем, хотя местные власти уже сообщили о переговорах между мэром города и вражескими войсками.

Сотни автомобилей и домов были поражены российскими ракетами (REUTERS/Роман Закревский)

Таким образом, он пояснил, что «возможным результатом для россиян будет переезд из Херсона» в Николаев, чтобы «продвинуться» и «расположиться к северо-востоку от Одессы», хотя на данный момент они не видели «ничего» в морской среде вблизи портового города на берегу Черного моря.

«На юго-востоке, по нашей оценке, Мариуполь все еще находится под контролем Украины, хотя мы видели и наблюдали, как российские войска продвигаются на Мариуполь с очевидным намерением изолировать город, как я уже говорил вчера», - сказал он.

«В Харькове мы бы оценили, что российские войска сейчас, судя по всему, находятся на окраине города, в непосредственной близости от кольцевой дороги. И снова бомбардировка там усиливается. В Чернигове мы оцениваем, что они остаются в застое на севере и северо-востоке», - добавил он.

Экстренные службы Украины работают над сдерживанием ситуации (REUTERS/Роман Закревский)

По поводу возможного прогресса в Киеве он подчеркнул, что у США «нет оснований сомневаться в утверждениях Украины о том, что Вооруженные силы помогли застою — российской колонне на окраине города — путем нападения», — пояснил высокопоставленный американский чиновник на пресс-конференции.

«Они все еще находятся примерно в 25 километрах к северу от города, где они были около двух-трех дней назад, когда мы говорили», - сказал он.

«Мы не можем подтвердить сообщения о применении кассетных боеприпасов. Мы не можем подтвердить сообщения о наличии или применении термобарического оружия. Мы все еще оцениваем, что конвой, на котором все сосредоточились, находится в стагнации», - добавил он.

Со своей стороны, представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что украинцы «храбро сражаются на улицах и за пределами своих городов» и делают это «очень творческим образом», сообщает американская сеть CNN.

(С информацией от Europa Press)

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