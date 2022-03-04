Оппозиция России вторжению дает Путину повод для беспокойства

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the Security Council via a video link at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia March 3, 2022. Sputnik/Andrey Gorshkov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Военная агрессия Владимира Путина против Украины сталкивается с большей оппозицией со стороны украинцев, чем он ожидал. Российский президент также видел широкое осуждение своей военной агрессии на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. Но оппозиция, с которой Путин сталкивается внутри страны в России, также, вероятно, станет для него поводом для тревоги.

Однако есть явные основания скептически относиться к утверждениям о том, что Путин скоро будет свергнут в результате дворцового переворота или что нынешняя элита может быть смещена массовыми протестами.

Есть три широкие категории россиян, которые выразили свое несогласие с войной , хотя и по-разному. Полезно представить их в виде трех концентрических окружностей, начиная с самого большого и закрывая его.

Уличные протесты против войны, на которых присутствовали простые граждане, охватили всю страну. По данным российской правозащитной организации «ОВД-инфо», за первую неделю военного вторжения России в Украину полиция арестовала по меньшей мере 7669 человек во время антивоенных акций протеста по всей России. Среди задержанных есть дети от младших школьников до пожилого пенсионера из Санкт-Петербурга.

Навальный, находящийся в заключении оппонент, объявляет ежедневные антивоенные протесты внутри и за пределами России, называя Путина «безумным царем».

Культурная элита и интеллектуальность

Часть интеллектуальной и культурной элиты также высказалась против войны, от телевизионных знаменитостей до спортсмены и ученые. Помимо отдельных заявлений, было подписано множество открытых писем, в том числе 44 лучших шахматистов страны и ученых.

Однако уже есть случаи, когда подписанты сталкиваются с негативными последствиями, такими как потеря работы. Помимо арестов на акциях протеста, это служит четким напоминанием о храбрости тех, кто публично выступает против войны.

Российская полиция задержала протестующего, который выступал против вторжения Владимира Путина в Украину (AFP)

Экономическая и политическая элита

Что можно сказать о крупных экономических игроках? Учитывая огромные состояния, которые будут потеряны в результате беспрецедентных санкций Запада против России, вполне вероятно, что они выскажутся.

Некоторые уже сделали это. Некоторые из самых богатых людей России — например, олигархи Михаил Фридман и Олег Дерипаска — призвали к миру. Одна из крупнейших нефтяных компаний страны, Лукойл, также призвала к прекращению войны в Украине.

Но есть четкая мера предосторожности. Просить мира — это не то же самое, что прямо критиковать Путина, как признал Фридман.

Некоторое общественное несогласие уже проявили мелкие политические деятели: например, российский советник Всемирного банка и российский делегат на климатической конференции ООН.

А что насчет людей, которые находятся выше по политической цепочке? Нынешняя кремлинология стала напоминать советское время, когда непрозрачность политики заставила западных аналитиков тщательно изучать такие материалы, как фотографии официальных событий, чтобы получить информацию о внутренней динамике элит.

Аналогичным образом, в настоящее время предпринимаются попытки прочитать язык тела высокопоставленных чиновников во время встреч с Путиным для выявления признаков беспокойства. Примечательным примером является образ Эльвиры Набиуллиной, главы российского центрального банка, пойманной со сложенными руками и опущенным взглядом на противоположный конец Путина комично длинного стола.

Архивное изображение российского олигарха Олега Дерипаски на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года (Reuters)

Однако до сих пор нет никаких признаков значительных трещин на вершине . И это неудивительно: Путин окружил себя гиперлоялистами, окружение которых разделяет его впечатление Запада, стремящегося подорвать Россию и ее правительство . Даже если члены более широкой политической элиты глубоко удивлены — или не согласны с — нападением России на Украину, цена выражения несогласия или попыток выйти из системы чрезвычайно высока. По крайней мере, пока.

Истинная глубина и широта оппозиции

Очень трудно измерить истинную степень противостояния войне - и лично Путину - в этих трех группах, а также рассчитать, как она может измениться с течением времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова заявил, что «уровень поддержки президента, его решений и его действий очень и очень высок». По данным кремлевского избирательного агентства ВЦИОМ, 68% россиян поддерживают деятельность России в Украине, а другое агентство, связанное с Кремлем, сообщает, что 71% россиян доверяют Путину после начала российской военной операции, по сравнению с 60% непосредственно перед вторжение.

Как такое может быть? Российские государственные СМИ продолжают представлять реальность, сильно отличающуюся от реальности западных СМИ. Вместо широкомасштабного штурма речь идет о «специальной операции» по защите этнических русских в так называемых «республиках» Донецка и Луганска от «геноцида», проводимого «неонацистским» правительством Украины.

Такие слова, как «вторжение» и «война», запрещены в российских СМИ . Независимые СМИ заблокированы или закрыты. А россияне могут понести суровое наказание за оспаривание государственной линии в конфликте.

Мрачная картина

Степень противостояния в будущем зависит от нескольких факторов, в том числе от способности российской армии подчинить себе украинские силы. Масштабы экономических трудностей в России также будут влиять на общественное мнение. Но многое также будет зависеть от способности и готовности российского государства подавить инакомыслие у себя дома и продолжать контролировать ход событий. Мы увидим, как Кремль продолжает обвинять Запад в экономических проблемах и гибели российских солдат.

Путин рисковал своим выживанием на этом. И мы уже видели, что он способен сделать с критическими голосами: тюремное заключение Навального и отравление Александра Литвиненко в 2006 году - это всего лишь два примера. Учитывая меры, которые уже были приняты в ответ на внутреннюю оппозицию, вполне вероятно, что, по крайней мере в краткосрочной перспективе, мы увидим удвоение репрессий, даже во избежание каскада инакомыслия, который может пошатнуть основы режима.

* Доцент кафедры российской политики, UCL.

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