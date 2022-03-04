НАТО решила расширить обмен информацией с Финляндией и Швецией о кризисе в Украине

NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a news conference with U.S. Secretary of State Antony Blinken, before a NATO foreign ministers meeting amid Russia's invasion of Ukraine, at the Alliance's headquarters in Brussels, Belgium March 4, 2022. REUTERS/Yves Herman/Pool

В эту пятницу НАТО решила усилить координацию и информацию о кризисе в Украине с Финляндией и Швецией, странами, которые сегодня присутствовали в качестве гостей на внеочередном совещании министров альянса.

Они также обсудили необходимость поддержки других «партнеров, которые могут подвергаться риску», включая Грузию и Боснию и Герцеговину, где «мы видим очень хрупкую и нестабильную ситуацию с подстрекательской риторикой и серьезными угрозами единству этого государства».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что эти страны сильно отличаются друг от друга, но их объединяет, как и Молдова, что «Россия использует свои полномочия, чтобы запугать их».

Министры иностранных дел стран НАТО договорились сегодня о том, что никакие самолеты союзников не должны летать над украинским воздушным пространством или входить туда их войска, что исключило возможность участия Североатлантического союза в создании бесполетной зоны на территории страны по просьбе Киева.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пожимает руку госсекретарю США Энтони Блинкену в начале встречи министров иностранных дел Европейского союза на фоне российского вторжения в Украину в Брюсселе, Бельгия, 4 марта 2022 года. REUTERS/Ив Херман

Столтенберг указал в конце внеочередного совещания министров, что возможность бесполетной зоны «упоминалась», но что «в то же время союзники согласились с тем, что мы не должны иметь самолеты НАТО, действующие в воздушном пространстве Украины, или войска НАТО на украинской территории».

«Мы не хотим участвовать в конфликте с Россией на Украине», — заявил Столтенберг на пресс-конференции.

Столтенберг заявил, что понимает «отчаяние» украинцев, но напомнил, что единственным способом для Альянса реализовать бесполетную зону над Украиной будет войти в ее воздушное пространство, что «может означать войну в Европе».

«Наш союз является оборонительным, мы не ищем конфликта, но если конфликт придет к нам, мы готовы к нему и будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — заявил госсекретарь США. Энтони Блинкен.

По прибытии на встречу несколько министров отказались от возможности того, что НАТО будет склонен ввести бесполетную зону для Украины, чтобы остановить бомбардировки Россией.

Министры обороны Североатлантического союза должны встретиться 16 марта, чтобы продолжить рассмотрение мер реагирования на этот кризис.

Союзники по Европейскому союзу продолжат свои контакты сегодня днем в чрезвычайном совете под председательством Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам Жозепа Боррелла, к которому присоединятся их партнеры из США, Канады и Соединенного Королевства, а также Столтенберг и Кулеба (по видеоконференции).

(С информацией из EFE)

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